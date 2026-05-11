कारचा AC ऑन करताच दुर्गंधी येतेय? ‘या’ सोप्या टिप्स वापरून मिळवा फ्रेश हवा; आरोग्यासाठीही आहे महत्त्वाचे

Car AC Smell Removal Tips: कारचा AC सुरू केल्यावर विचित्र वास येत असेल तर सावध व्हा! या सोप्या घरगुती उपायांनी तुम्ही कारमधील दुर्गंधी दूर करू शकता आणि कूलिंग वाढवू शकता. वाचा सविस्तर माहिती.

Updated On: May 11, 2026 | 08:31 PM
कारचा AC ऑन करताच दुर्गंधी येतेय? (Photo Credit- AI)

Car AC Smell Removal Tips News: उन्हाळ्याच्या कडाक्यात कारमधून प्रवास करताना AC (Air Conditioner) हा अत्यंत आवश्यक घटक बनतो. मात्र, अनेकदा कारचा AC सुरू करताच आतून एक विचित्र प्रकारचा कुबट किंवा उग्र वास येऊ लागतो. ही समस्या केवळ त्रासदायकच नाही, तर तुमच्या आरोग्यासाठीही हानिकारक ठरू शकते. प्रामुख्याने घाण, आर्द्रताआणि AC सिस्टीममध्ये साचलेले बॅक्टेरिया यामुळे ही दुर्गंधी निर्माण होते. ही समस्या वेळीच कशी सोडवावी, याच्या काही खास टिप्स खालीलप्रमाणे आहेत.

केबिन एअर फिल्टरची स्वच्छता आहे सर्वात महत्त्वाची

कारच्या AC यंत्रणेत एक ‘केबिन एअर फिल्टर’ बसवलेला असतो. याचे मुख्य काम बाहेरची धूळ आणि कचरा कारच्या आत येण्यापासून रोखणे हे असते. कालांतराने या फिल्टरमध्ये धूळ, माती आणि ओलावा साचतो, ज्यामुळे तिथे बुरशी वाढते आणि दुर्गंधी येऊ लागते.

  • उपाय: जर AC मधून वास येत असेल, तर सर्वात आधी एअर फिल्टर तपासा. तो स्वच्छ करा किंवा खराब झाला असल्यास बदलून घ्या. साधारणपणे १० ते १५ हजार किलोमीटरचा प्रवास झाल्यानंतर हा फिल्टर बदलणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य मानले जाते.

बॅक्टेरिया रोखण्यासाठी ‘फॅन’चा वापर करा

अनेकजण कार बंद करताना थेट इंजिनसह AC बंद करतात. यामुळे AC च्या डक्ट्समध्ये ओलावा तसाच राहतो. या ओलाव्यामुळे तिथे बॅक्टेरिया आणि फंगस (बुरशी) तयार होतात.

  • उपाय: ही समस्या टाळण्यासाठी, कारचे इंजिन बंद करण्याच्या किमान २-३ मिनिटे आधी AC बंद करावा आणि फक्त ‘फॅन’ सुरू ठेवावा. यामुळे सिस्टीममधील ओलावा पूर्णपणे सुकतो आणि बॅक्टेरिया तयार होण्यास प्रतिबंध होतो.

AC व्हेंट्सची नियमित साफसफाई

कारच्या डॅशबोर्डवरील AC व्हेंट्समध्येही धूळ साचते. जर हे व्हेंट्स बराच काळ साफ केले नाहीत, तर त्यातून येणारी हवा दुर्गंधीयुक्त आणि ॲलर्जी पसरवणारी असू शकते.

  • उपाय: व्हेंट्स साफ करण्यासाठी मऊ ब्रश किंवा एअर कॉम्प्रेसरचा वापर करा. बाजारात उपलब्ध असलेल्या ‘AC क्लिनिंग स्प्रे’चा वापर केल्यास दुर्गंधी लवकर दूर होते आणि कारमध्ये ताजेतवाने वाटते.

दुर्लक्ष करणे पडू शकते महागात

जर तुम्ही AC मधील दुर्गंधीकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष केले, तर त्याचा परिणाम केवळ तुमच्या नाकावरच नाही, तर कारच्या कूलिंग क्षमतेवरही होतो. काहीवेळा गॅस गळती किंवा AC कॉईलमधील मोठ्या प्रमाणातील घाण यामुळेही हा वास येतो.

  • तज्ज्ञांचा सल्ला: उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी किंवा प्रवासाला जाण्यापूर्वी कारची रीतसर ‘AC सर्व्हिसिंग’ करून घ्यावी. यामुळे तांत्रिक बिघाड टळतात, कूलिंग चांगले मिळते आणि तुमचा प्रवास सुखद होतो.

Published On: May 11, 2026 | 08:30 PM

पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; 'या' गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

Car Buying Tips: जुनी कार घेताना घाई नको! इंजिनपासून कागदपत्रांपर्यंत सर्व काही नीट तपासा

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना 'या' 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा 'हा' रिपोर्ट

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

