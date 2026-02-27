Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Sankalp Promo Nana Patekar Make His Ott Debut Showcase An Intense Look In His First Web Series

Sankalp Promo: नाना पाटेकरांचं OTT वर पदार्पण, पहिल्या वेबसीरीजमध्ये दिसला आक्रमक अंदाज, पाहा कुठे होणार प्रदर्शित

O'Romeo मध्ये दिसलेले नाना पाटेकर, प्रकाश झा दिग्दर्शित संकल्प नावाच्या राजकीय थ्रिलर चित्रपटातून OTT पदार्पण करण्यासाठी सज्ज आहेत.

Updated On: Feb 27, 2026 | 06:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

अभिनेता नाना पाटेकर गेली अनेक वर्ष मराठी, हिंदीसह साऊथ सिनेमसृष्टीतही काम करत आहेत. सध्या नुकतेच O’Romeo मध्ये दिसलेले नाना पाटेकर, प्रकाश झा दिग्दर्शित संकल्प नावाच्या राजकीय थ्रिलर चित्रपटातून OTT पदार्पण करण्यासाठी सज्ज आहेत. त्यांच्या पहिल्या वेबसीरीजचे नाव “Sankalp” असून, ही वेबसिरीज Amazon MX Player वर प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. सामाजिक‑राजकीय थ्रिलर प्रकारातील ही वेबसीरीज सत्ता, धोरणे, विश्वास आणि प्रभावाच्या खेळाभोवती फिरते. नाना पाटेकरांच्या नवीन वेबसीरीज “Sankalp”च्या प्रोमोमध्ये ते एका पंडिताच्या भूमिकेत दिसत आहेत. प्रोमोची सुरुवात मोठ्या आदर- सत्काराने पंडिताच्या आगमनाने होते. प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ती त्यांच्याकडे सल्ला घेण्यासाठी येते, पण अचानक पंडिताचे आक्रमक रूप प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. अवघ्या 59 सेकंदांच्या या प्रोमोनं शेवटपर्यंत प्रेक्षकांचे लक्ष खिळवून ठेवले आहे. या प्रोमोमुळे वेबसीरीज पाहण्याची प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिक वाढली आहे.

वेबसीरीज “Sankalp”मध्ये नाना पाटेकर यांच्यासोबत संजय कपूर, कुब्रा सैत आणि मोहम्मद झिशान अयुब यांसारखे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. नाना पाटेकर हे अभिनय क्षेत्रात अनुभवी असून सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्रीय आहेत, त्यामुळे या मालिकेत त्यांचा एक वेगळा आणि प्रभावशाली अंदाज प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. त्यांच्या पहिल्या वेबसीरीजला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा येतो हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, कारण त्यांच्या भूमिकेतील आक्रमक आणि तीव्र शैली प्रेक्षकांना थक्क करून टाकेल.

लोकप्रिय अभिनेत्याचा 27 वर्षांचा संसार मोडणार? पत्नीने केली घटस्फोटाची मागणी, गंभीर आरोप करत म्हणाली, ‘अभिनेत्रीसोबत अफेअर…’


वेबसीरीज “संकल्प” ही एक सामाजिक‑राजकीय थ्रिलर आहे, जी दाखवते की मार्गदर्शन, विचारधारा आणि नीतींचा वापर करून लोकांवर किंवा संस्थांवर कशी शक्ती निर्माण केली जाते. ही कथा अशा परिस्थितीत घडते जिथे संस्थांमध्ये बाह्य संघर्ष दिसत नाही, पण सामरिक युक्ती आणि नैतिक गुंतागुंतींमुळे कथानक प्रेक्षकांना पकडून ठेवते. या मालिकेचे दिग्दर्शन प्रकाश झा यांनी केले असून, PJP फिल्म्स अंतर्गत ज्योती देशपांडे यांनी दिशा झा सोबत निर्मित केले आहे. ही मालिका महत्त्वाकांक्षा, निष्ठा आणि नियंत्रण यावर आधारित थरारक गोष्ट प्रेक्षकांना अनुभवायला देणार आहे.

Rashmika-Vijay Wedding: लाल रंगाचा ड्रेस अन् को-ऑर्ड सेट, रश्मिका-विजय लग्नानंतर पहिल्यांदा आले समोर, पाहा Video

Web Title: Sankalp promo nana patekar make his ott debut showcase an intense look in his first web series

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 06:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई
1

भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sankalp Promo: नाना पाटेकरांचं OTT वर पदार्पण, पहिल्या वेबसीरीजमध्ये दिसला आक्रमक अंदाज, पाहा कुठे होणार प्रदर्शित

Sankalp Promo: नाना पाटेकरांचं OTT वर पदार्पण, पहिल्या वेबसीरीजमध्ये दिसला आक्रमक अंदाज, पाहा कुठे होणार प्रदर्शित

Feb 27, 2026 | 06:50 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Dharashiv News: १५ व्या वित्त आयोगाच्या ४.२० लाखांच्या निधीचा गैरवापर, सरपंच व ग्रामसेवकावर गुन्हा दाखल

Dharashiv News: १५ व्या वित्त आयोगाच्या ४.२० लाखांच्या निधीचा गैरवापर, सरपंच व ग्रामसेवकावर गुन्हा दाखल

Feb 27, 2026 | 06:43 PM
RBI Banned Dark Patterns: Reserve Bank of India कडून बँकांना कडक आदेश; ‘डार्क पॅटर्न’वर आणली बंदी

RBI Banned Dark Patterns: Reserve Bank of India कडून बँकांना कडक आदेश; ‘डार्क पॅटर्न’वर आणली बंदी

Feb 27, 2026 | 06:40 PM
कर्णकर्कश आवाजाला लगाम; पोलिसांनी बुलेटच्या शेकडो सायलेन्सरवर फिरवला बुलडोजर

कर्णकर्कश आवाजाला लगाम; पोलिसांनी बुलेटच्या शेकडो सायलेन्सरवर फिरवला बुलडोजर

Feb 27, 2026 | 06:34 PM
Pak Vs Afg War Live: पाकिस्तान मुळासकट संपणार? अफगणिस्तानचा PMO च्या जवळच एअरस्ट्राईक

Pak Vs Afg War Live: पाकिस्तान मुळासकट संपणार? अफगणिस्तानचा PMO च्या जवळच एअरस्ट्राईक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM
KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

Feb 27, 2026 | 02:50 PM
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM