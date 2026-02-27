Sankalp Promo: नाना पाटेकरांचं OTT वर पदार्पण, पहिल्या वेबसीरीजमध्ये दिसला आक्रमक अंदाज, पाहा कुठे होणार प्रदर्शित

अभिनेता नाना पाटेकर गेली अनेक वर्ष मराठी, हिंदीसह साऊथ सिनेमसृष्टीतही काम करत आहेत. सध्या नुकतेच O’Romeo मध्ये दिसलेले नाना पाटेकर, प्रकाश झा दिग्दर्शित संकल्प नावाच्या राजकीय थ्रिलर चित्रपटातून OTT पदार्पण करण्यासाठी सज्ज आहेत. त्यांच्या पहिल्या वेबसीरीजचे नाव “Sankalp” असून, ही वेबसिरीज Amazon MX Player वर प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. सामाजिक‑राजकीय थ्रिलर प्रकारातील ही वेबसीरीज सत्ता, धोरणे, विश्वास आणि प्रभावाच्या खेळाभोवती फिरते. नाना पाटेकरांच्या नवीन वेबसीरीज “Sankalp”च्या प्रोमोमध्ये ते एका पंडिताच्या भूमिकेत दिसत आहेत. प्रोमोची सुरुवात मोठ्या आदर- सत्काराने पंडिताच्या आगमनाने होते. प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ती त्यांच्याकडे सल्ला घेण्यासाठी येते, पण अचानक पंडिताचे आक्रमक रूप प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. अवघ्या 59 सेकंदांच्या या प्रोमोनं शेवटपर्यंत प्रेक्षकांचे लक्ष खिळवून ठेवले आहे. या प्रोमोमुळे वेबसीरीज पाहण्याची प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिक वाढली आहे.
वेबसीरीज “Sankalp”मध्ये नाना पाटेकर यांच्यासोबत संजय कपूर, कुब्रा सैत आणि मोहम्मद झिशान अयुब यांसारखे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. नाना पाटेकर हे अभिनय क्षेत्रात अनुभवी असून सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्रीय आहेत, त्यामुळे या मालिकेत त्यांचा एक वेगळा आणि प्रभावशाली अंदाज प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. त्यांच्या पहिल्या वेबसीरीजला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा येतो हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, कारण त्यांच्या भूमिकेतील आक्रमक आणि तीव्र शैली प्रेक्षकांना थक्क करून टाकेल.
वेबसीरीज “संकल्प” ही एक सामाजिक‑राजकीय थ्रिलर आहे, जी दाखवते की मार्गदर्शन, विचारधारा आणि नीतींचा वापर करून लोकांवर किंवा संस्थांवर कशी शक्ती निर्माण केली जाते. ही कथा अशा परिस्थितीत घडते जिथे संस्थांमध्ये बाह्य संघर्ष दिसत नाही, पण सामरिक युक्ती आणि नैतिक गुंतागुंतींमुळे कथानक प्रेक्षकांना पकडून ठेवते. या मालिकेचे दिग्दर्शन प्रकाश झा यांनी केले असून, PJP फिल्म्स अंतर्गत ज्योती देशपांडे यांनी दिशा झा सोबत निर्मित केले आहे. ही मालिका महत्त्वाकांक्षा, निष्ठा आणि नियंत्रण यावर आधारित थरारक गोष्ट प्रेक्षकांना अनुभवायला देणार आहे.
