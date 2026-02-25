Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारत सरकारचा मोठा निर्णय! 'या' 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

OTT Apps Ban: केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा अश्लील कंटेंट दाखवणाऱ्या ओटीटी अ‍ॅप्सवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने 5 ओटीटी अ‍ॅप्स बॅन केले आहेत. मंत्रालयाने योग्य प्रक्रियेनंतर या प्लॅटफॉर्मवर ही कारवाई केली आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 11:37 AM
  • पुन्हा एकदा 5 ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स बॅन
  • भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने घेतला निर्णय
  • ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर कंटेट
भारत सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने अश्लील कंटेंट दाखवणाऱ्या 5 ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने बंदी घातलेल्या या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्समध्ये मूडएक्सवीआईपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील आणि जुगनू या नावांचा समावेश आहे. यापूर्वी देखील 2025 मध्ये सरकारने भारतात 25 ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स बॅन केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा 5 ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स बॅन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Meta ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! एप्रिल 2026 पासून बंद होणार ‘ही’ वेबसाईट, काय आहे कंपनीचा नवीन प्लॅन?

गुगल प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरवरून हटवले अ‍ॅप्स

भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आदेश देखील जारी केले आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे की, सरकारने योग्य प्रक्रियेचा अवलंब करून ओटीटी प्लॅटफार्म्स मूड एक्सवीआईपी, कोयल प्लेप्रो, डिगी मूवीप्लेक्स, फील आणि जुगनूवर बंदी घालण्याच निर्णय घेतला आहे. हे 5 ओटीटी प्लॅटफॉर्म गुगल प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरवरून देखील हटवण्यात आले आहेत. अश्लील कंटेट दाखवणारे हे अ‍ॅप्स लाखो लोकांनी डाऊनलोड केले होते. गेल्यावर्षी देखील माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 25 ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यामध्ये एएलटीटी, उल्लू, डेसिफ्लिक्स सारख्या इत्यादी अ‍ॅप्सचा समावेश होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

डिजिटल कंटेंटच्या नियमांचे उल्लंघण

केंद्र सरकारने सांगितंल आहे की, बॅन करण्यात आलेले 5 ओटीटी अ‍ॅप्स डिजिटल कंटेंटच्या नियमांचे उल्लंघण करत होते. याच कारणामुळे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने हे प्लॅटफॉर्म्स बॅन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असं सांगितलं जात आहे की, हे प्लॅटफॉर्म्स एडल्ट कंटेंट स्ट्रीम करत होते. या प्लॅटफॉर्म्सनी डिजीटल मीडियासंबंधित नियमांचे देखील उल्लंघण केले आहे. अहवालांनुसार, या प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा आणि कंटेंटचा आढावा यासारख्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या.

सरकार ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि डिजिटल कंटेंटवर विशेष लक्ष देत आहे

जेव्हा एखाद्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर कंटेट आढळतो, तेव्हा सरकार या प्रकरणात हस्तक्षेप करते आणि संबंधित ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर योग्य कारवाई देखील करते. मंत्रालय सतत ओटीटी स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर लक्ष ठेवत असते, ज्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान नियम आणि डिजिटल मीडिया मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाते आणि चुकीचा कंटेट प्रसारित केला जात नाही.

WhatsApp Update: आता रिमाइंडरची गरज नाही! मीटिंग, वाढदिवस, शुभेच्छा… ठराविक वेळी अ‍ॅप आपोआप पाठवेल तुमचा मेसेज

गेल्या काही काळापासून सरकार ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि डिजिटल कंटेंटवर विशेष लक्ष देत आहे. याचं कारण म्हणजे देशभरात वेब सीरीज, चित्रपट आणि शॉर्ट व्हिडीओ पाहणाऱ्या यूजर्सची संख्या वेगाने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, डिजिटल क्षेत्रातील नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत, जेणेकरून प्रेक्षकांना, विशेषतः मुलांना हानिकारक सामग्रीपासून संरक्षण मिळू शकेल. अद्यापही काही यूजर्स आहेत, जे बॅन करण्यात आलेले प्लॅटफॉर्म्स वापरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यांना लॉगिन करताना अडचणी येत आहेत. सरकारने ज्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली आहे, ते प्लॅटफॉर्म्स जर तुम्ही फोनमध्ये डाऊनलोड केले असतील, तर त्वरित डिलीट करा.

Published On: Feb 25, 2026 | 11:37 AM

