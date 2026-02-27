Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Rashmika-Vijay Wedding: लाल रंगाचा ड्रेस अन् को-ऑर्ड सेट, रश्मिका-विजय लग्नानंतर पहिल्यांदा आले समोर, पाहा Video

नवदांपत्य रश्मिका- विजय लग्नानंतर पहिल्यांदा समोर आले असून त्यांचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 05:21 PM
अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि नॅशनल क्रश रश्मिका मंदान्ना यांचा २६ फेब्रुवारी रोजी विवाह झाला. जेव्हा त्यांच्या लग्नाचे फोटो समोर आले, तेव्हा त्यांच्या पारंपरिक लग्नाच्या लूकने सर्वांचे मन जिंकले. आता लग्नानंतर पहिल्यांदाच दोघेही पती-पत्नीच्या रुपात विमानतळावर दिसले. नवविवाहित वधू लाल अनारकली सूटमध्ये पाहण्याजोगी होती, तर अभिनेत्याने देखील एक छोटा कुर्ता परिधान केला होता.

आतापर्यंत लोक विजय आणि रश्मिकाच्या लग्नाच्या लूकचे कौतुक करताना थकत नव्हते, पण आता त्यांच्या पहिल्या लूकवर चाहत्यांची मन जिंकली आहेत.

दोघांच्याही चेहऱ्यावर लग्नाचा आनंद स्पष्ट दिसत होता, त्यामुळे सगळ्यांना हात जोडून धन्यवाद केले आणि हातात हात घालून पोझ देण्याची त्यांची पद्धतही अप्रतिम दिसत होती. जर तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत फॅशन गोल्स द्यायचे असतील तर त्यांचा लूक तुमच्यासाठी योग्य प्रेरणा आहे.

 

रश्मिका-विजयनंतर ‘हे’ कपल अडकणार लग्नबंधनात, ‘या’ दिवशी पार पडणार विवाहसोहळा; कोण आहे हे मिस्ट्री कपल?

रश्मिकाने पेस्टल आणि सॉफ्ट टोन्डचा नवीन वधूचा ट्रेंड सोडला आणि एक सुंदर लाल रंगाचा अनारकली सूट परिधान केला होता ज्यामुळे तिला पारंपारिक आणि अतिशय सुंदर दिसत होती. तर, विजयने रश्मिकाच्या तेजस्वी लाल रंगाला पूरक करण्यासाठी सिल्व्हर-ग्रे शेडचा कुर्ता घातला होता. अशा स्थितीत दोघांची स्टाईल खूपच सुंदर आणि जबरदस्त दिसत होती.

रश्मिकाने लाल बांगड्या आणि सोन्याच्या बांगड्या घातल्या होत्या, तर सोन्याचे झुमके आणि कानातले सुद्धा दिसले होते. तर तिने लाल सिंदूर देखील लावले होते.

विजयबद्दल सांगायचे तर त्याने शॉर्ट लेन्थ सिल्क कुर्ता घातला होता. ज्याला फुल स्लीव्हजसह डीप व्ही नेकने डिझाइन केले होते. जिथे नेकलाइनच्या भागावर धाग्याची भरतकाम केले गेले. त्यासोबत मॅचिंग स्ट्रेट पँट घातली गेली. या दोघांच्या लग्नाच्या फोटोंची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरू आहे. या दोघांची लग्नानंतरची पहिली झलक पाहून चाहते खूप आनंदित झाले आहेत.

लखनौच्या लक्ष्मण मंदिरातील दर्शन ठरलं टर्निंग पॉइंट; Ravi Dubey ला वर्षभरातच मिळाली Ramayana मध्ये लक्ष्मणाची भूमिका

