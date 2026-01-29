Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Tvf A Top Quality Platform In The Country It Has Made A Significant Contribution To Developing Talented Artists

TVF : देशातील दर्जेदार Content प्लॅटफॉर्म! भक्कम कलाकार घडवण्यात मोठे योगदान

TVF (द व्हायरल फीव्हर) हे आज भारतातील सर्वात प्रभावी आणि विश्वासार्ह डिजिटल कंटेंट प्लॅटफॉर्मपैकी एक मानले जाते. दर्जेदार आणि वास्तवाशी जोडलेल्या कंटेंटसोबतच अभिनय क्षेत्रात भक्कम कलाकार घडवण्यात TVF चे मोठे योगदान आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 08:29 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

TVF (द व्हायरल फीव्हर) आजच्या घडीला भारतातील सर्वात प्रभावी आणि विश्वासार्ह कंटेंट क्रिएशन प्लॅटफॉर्मपैकी एक मानले जाते. दर्जेदार, वास्तवाशी जोडलेला आणि तरुणाईची नाडी ओळखणारा कंटेंट ही TVF ची ओळख आहे. मात्र केवळ कंटेंटपुरतेच नव्हे, तर अभिनय क्षेत्रात भक्कम ठसा उमटवणारे अनेक कलाकार घडवण्यातही TVF चे मोठे योगदान आहे. गेल्या दशकभरात TVF हे अनेक कलाकारांसाठी यशस्वी ‘लॉन्चिंग पॅड’ ठरले आहे.

‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

सध्या ‘तेरे इश्क़ में’ आणि आगामी ‘बॉर्डर 2’मुळे चर्चेत असलेला परमवीर चीमा हा त्याचाच एक उत्तम उदाहरण आहे. TVF च्या Sapne Vs Everyone या सीरिजमधील भूमिकेमुळे तो प्रेक्षकांच्या नजरेत आला. TVF मुळे मिळालेल्या ओळखीचा योग्य वापर करत त्याने मुख्य प्रवाहातील सिनेसृष्टीत स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे.

TVF मधून घडलेला सर्वात लोकप्रिय चेहरा म्हणजे जितेंद्र कुमार. ‘जीतू भैय्या’ किंवा ‘सचिव जी’ म्हणून घराघरात पोहोचलेला जितेंद्र कुमार TVF Pitchers, Kota Factory आणि Panchayatमुळे प्रचंड लोकप्रिय झाला. पुढे शुभ मंगल ज़्यादा सावधानसारख्या चित्रपटांमधून त्याने सिनेमातही आपली पकड मजबूत केली. नवीन कस्तुरिया हा TVF चा आणखी एक मजबूत स्तंभ मानला जातो. TVF Pitchers, Aspirants, Bose: Dead/Alive यांसारख्या वेब सीरिजमधून त्याने अभिनयाची खोली दाखवून दिली. त्याची निवडलेली पात्रे आणि सहज अभिनय प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली.

सुमीत व्यासला Permanent Roommates आणि TVF Triplingमुळे विशेष ओळख मिळाली. पुढे English Vinglish, Parched, Veere Di Wedding यांसारख्या चित्रपटांतून त्याने स्वतःला बहुआयामी अभिनेता म्हणून सिद्ध केले.

अमोल पराशरला Triplingमधील चितवन शर्मामुळे मोठा ब्रेक मिळाला. वेब आणि सिनेमांमधील त्याची निवड आणि अभिनय सातत्याने लक्षवेधी ठरत आहे. Sardar Udhamमधील भूमिकेमुळे त्याच्या कामाला विशेष दाद मिळाली. गजराज राव यांना TVF मुळे नव्याने लोकप्रियता मिळाली. TVF Tripling आणि इतर शोजमधील भूमिकांनंतर बधाई होसाठी मिळालेला Filmfare पुरस्कार हा त्यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला.

तीन भावांचा निरागस जल्लोष… ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चं धमाकेदार प्रमोशनल साँग प्रेक्षकांच्या पसंतीस!

याशिवाय रंजन राज, आदर्श गौरव, चंदन रॉय, आशीष वर्मा, विक्रम सिंह चौहान यांसारख्या कलाकारांनीही TVF च्या माध्यमातून स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. आदर्श गौरवने The White Tigerमधून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव कमावले, तर चंदन रॉय Panchayatमधील ‘विकास’मुळे घराघरात पोहोचला. एकूणच पाहता, TVF ची जर्नी केवळ यशस्वी वेब सीरिजची नाही, तर अभिनय क्षेत्रात नवे, सक्षम आणि वास्तववादी कलाकार घडवण्याची आहे. म्हणूनच TVF आजही प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान राखून आहे.

Web Title: Tvf a top quality platform in the country it has made a significant contribution to developing talented artists

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 08:27 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Karjat News : जिल्हा परिषद निवडणूकीत मैत्रीपूर्ण लढत करावी लागतेय याचं दुख ; निवडणूक प्रमुख किरण ठाकरे यांचं वक्तव्य

Karjat News : जिल्हा परिषद निवडणूकीत मैत्रीपूर्ण लढत करावी लागतेय याचं दुख ; निवडणूक प्रमुख किरण ठाकरे यांचं वक्तव्य

Jan 29, 2026 | 08:29 PM
TVF : देशातील दर्जेदार Content प्लॅटफॉर्म! भक्कम कलाकार घडवण्यात मोठे योगदान

TVF : देशातील दर्जेदार Content प्लॅटफॉर्म! भक्कम कलाकार घडवण्यात मोठे योगदान

Jan 29, 2026 | 08:27 PM
अजित पवारांसाठी पुणं थांबलं! ‘दादां’च्या जाण्याने सांस्कृतिक कार्यक्रमांना तात्पुरता विराम

अजित पवारांसाठी पुणं थांबलं! ‘दादां’च्या जाण्याने सांस्कृतिक कार्यक्रमांना तात्पुरता विराम

Jan 29, 2026 | 08:21 PM
Indian Railways News: रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी २० वर्षांची ‘ही’ खास परंपरा बंद; काय आहे कारण?

Indian Railways News: रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी २० वर्षांची ‘ही’ खास परंपरा बंद; काय आहे कारण?

Jan 29, 2026 | 08:16 PM
Obesity Alert : जगभरात 1 अब्ज लोक लठ्ठपणाचे शिकार, भारतातही हा आजार बनत आहे सायलंट किलर; जाणून घ्या उपाय

Obesity Alert : जगभरात 1 अब्ज लोक लठ्ठपणाचे शिकार, भारतातही हा आजार बनत आहे सायलंट किलर; जाणून घ्या उपाय

Jan 29, 2026 | 08:15 PM
 ICC Rankings : विशाखापट्टणममध्ये सूर्या आर्मीचा विजयी रथ थांबला! भारत-न्यूझीलंडची ICC Rankings किती? वाचा सविस्तर

 ICC Rankings : विशाखापट्टणममध्ये सूर्या आर्मीचा विजयी रथ थांबला! भारत-न्यूझीलंडची ICC Rankings किती? वाचा सविस्तर

Jan 29, 2026 | 08:08 PM
Akola News : एसटी महामंडळाचे ‘एसटी संगे तीर्थटन’ उपक्रम! शिर्डीसह धार्मिकस्थळांसाठी पॅकेज

Akola News : एसटी महामंडळाचे ‘एसटी संगे तीर्थटन’ उपक्रम! शिर्डीसह धार्मिकस्थळांसाठी पॅकेज

Jan 29, 2026 | 08:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM