Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Navi Mumbai Tributes Paid To Ajit Pawar In Navi Mumbai Municipal Corporation

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

Updated On: Jan 29, 2026 | 07:21 PM

Follow Us:

नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी नवी मुंबई पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अजित पवारांच्या जाण्याने प्रशासनाची मोठी हानी झाल्याच्या भावना नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

Follow Us:

नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी नवी मुंबई पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अजित पवारांच्या जाण्याने प्रशासनाची मोठी हानी झाल्याच्या भावना नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

Web Title: Navi mumbai tributes paid to ajit pawar in navi mumbai municipal corporation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 07:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

४ दिवसापूर्वीचा ‘दादांचा’ नांदेडचा दौरा शेवटचा! ‘हिंद दी चादर’ कार्यक्रमाला होते उपस्थित
1

४ दिवसापूर्वीचा ‘दादांचा’ नांदेडचा दौरा शेवटचा! ‘हिंद दी चादर’ कार्यक्रमाला होते उपस्थित

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली
2

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Ajit Pawar Death : आज माझा हा प्रवास इथेच थांबतोय…! अजित पवारांचा अखेरचा निरोप, तो AI जनरेटेड VIDEO पाहून हृदय पिळवटेल
3

Ajit Pawar Death : आज माझा हा प्रवास इथेच थांबतोय…! अजित पवारांचा अखेरचा निरोप, तो AI जनरेटेड VIDEO पाहून हृदय पिळवटेल

Ajit Pawar Passes Away : अजित पवारांच्या भाषणामध्ये निर्वाणीचा सूर..! अखेरच्या ‘त्या’ भाषणाचा व्हिडिओ व्हायरल
4

Ajit Pawar Passes Away : अजित पवारांच्या भाषणामध्ये निर्वाणीचा सूर..! अखेरच्या ‘त्या’ भाषणाचा व्हिडिओ व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Modi-Putin जोडीचा नवा धमका! रशियाचं ‘सुपर वेपन’ आता भारतात तयारण होणार, अमेरिकेचा जळफळाट

Modi-Putin जोडीचा नवा धमका! रशियाचं ‘सुपर वेपन’ आता भारतात तयारण होणार, अमेरिकेचा जळफळाट

Jan 29, 2026 | 07:20 PM
धुके, वादळ, विजा… अशा परिस्थितीला विमान कसे सामोरे जाते? एक चूक, आयुष्यभराचे दुःख!

धुके, वादळ, विजा… अशा परिस्थितीला विमान कसे सामोरे जाते? एक चूक, आयुष्यभराचे दुःख!

Jan 29, 2026 | 07:15 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Death: “ते केवळ राजकारणी नव्हते तर…” अजित दादांच्या निधनानंतर आमदार सत्यजित तांबे झाले व्यक्त

Ajit Pawar Death: “ते केवळ राजकारणी नव्हते तर…” अजित दादांच्या निधनानंतर आमदार सत्यजित तांबे झाले व्यक्त

Jan 29, 2026 | 07:11 PM
Shegaon News: शेगाव तालुक्यात घडला गैरप्रकार! मंदिराची केली तोडफोड, मूर्तीची केली विटंबना

Shegaon News: शेगाव तालुक्यात घडला गैरप्रकार! मंदिराची केली तोडफोड, मूर्तीची केली विटंबना

Jan 29, 2026 | 07:05 PM
RCB vs UPW, WPL 2026 : RCB फायनल एंट्रीसाठी खेळणार! TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

RCB vs UPW, WPL 2026 : RCB फायनल एंट्रीसाठी खेळणार! TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

Jan 29, 2026 | 07:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM