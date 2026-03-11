परंपरा, सौंदर्य आणि शौर्याची ओळख! महाराष्ट्राच्या नऊवारी साडीचा रंजक इतिहास आणि खास वैशिष्ट्य

महाराष्ट्रातील नऊवारी साडी राज्याच्या समृद्ध संस्कृतीची आणि परंपरेची ओळख मानली जाते. पूर्वीच्या काळापासून ते आत्तापर्यंत सर्वच स्त्रिया नऊवारी साडी अतिशय आवडीने नेसतात. महाराष्ट्राची नऊवारी साडी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मराठा साम्राज्याशी आणि प्राचीन काळातील महिलांशी जोडलेली आहे. ही साडी सुमारे नऊ गज लांबीची असल्यामुळे या साडीला नऊवारी साडी असे म्हणतात. पेशवे काळातील स्त्रियांना दैनंदिन कामे आणि युद्धकाळातील हालचाली सहज करता यावी, यासाठी धोतरासारख्या पद्धतीने साडी नेसली जायची. नऊवारी साडी अतिशय आरामदायी आणि सहज नेसता येईल, अशी आहे. तिच्या पारंपरिक सौंदर्यामुळे नऊवारी साडी अजूनही महिलांमध्ये प्रसिद्ध आहे. चला तर जाणून घेऊया नऊवारी साडीचा रंजक इतिहास. (फोटो सौजन्य – pinterest)