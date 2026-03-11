Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
“मला नात्यांमध्ये आनंद मिळाला नाही…” करीनाशी लग्न केल्यानंतर सैफचे आयुष्य बदलले; अनेक वर्षांनंतर केला खुलासा

अलिकडेच सैफ अली खान त्याची बहीण सोहा अली खानसोबत त्याच्या यशस्वी लग्नाबद्दल बोलला. अभिनेत्याने खुलासा केला की तो त्याच्या पूर्वीच्या नात्यांमध्ये खूश नव्हता.

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:57 PM
सैफ अली खान आणि करीना कपूर यांच्या लग्नाला १३ वर्षे झाली आहेत. प्रेक्षकांच्या नजरेत ते एक आदर्श जोडपे मानले जातात. हे दोन्ही स्टार १३ वर्षांच्या लग्नानंतरही आनंदी जीवन जगत आहेत. अलिकडेच सैफ अली खानने त्याची बहीण सोहा अली खानसोबत त्याच्या यशस्वी लग्नाबद्दल बोलले. अभिनेता म्हणाला की करीना कपूर त्याच्या आनंदी वैवाहिक जीवनाचे श्रेय आहे आणि तिच्या आगमनाने त्याचे आयुष्य बदलले आहे.

सोहा अली खानशी बोलताना सैफ अली खानने खुलासा केला की तो त्याच्या पूर्वीच्या नात्यांमध्ये खूश नव्हता. अभिनेत्याने कबूल केले की तो आज आनंदी नात्यात असला तरी, त्याला याइतके स्थिर नाते कधीच मिळाले नाही. त्याने करीना कपूरसोबतच्या त्याच्या नात्याबद्दलही चर्चा केली. सैफ अली खान म्हणाला की करीना कपूरच्या आगमनाने त्याचे आयुष्य आणि परिस्थिती बदलली.

अभिनेता पुढे म्हणाला की करीनाची समजूतदारपणा आणि दयाळूपणामुळे त्यांचे नाते आनंदी झाले आहे. कधीकधी, भूतकाळातील भावनिक अनुभव नातेसंबंधात अडथळा आणू शकतात आणि जोडीदारच त्यांना या भावना समजून घेण्यास मदत करतो. सैफ पुढे म्हणाला की नात्यात स्वातंत्र्य जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच प्रेम आणि आदर देखील महत्त्वाचे आहे. लग्न म्हणजे फक्त दोन लोक एकत्र राहण्याबद्दल नाही; आपलेपणाची भावना आणि एक विशेष कनेक्शन देखील नाते मजबूत ठेवण्यास मदत करते.

सैफ अली खान पुढे म्हणाला की, कोविड-१९ महामारीच्या काळात, करिना आणि मी आमच्या नात्यात अधिक दृढ झालो. घरी असताना, आम्ही आठवड्यातून २-३ वेळा मित्रांशी बोलण्याचा, एकत्र उठण्याचा आणि झोपण्याचा आणि कोविड-१९ महामारीच्या काळात एकत्र स्वयंपाक करण्याचा वेळापत्रक तयार केला. त्या काळात करीना मजबूत आणि शांत राहिली, ज्यामुळे तिच्याबद्दल माझा आदर वाढला. करीना कपूरपूर्वी, सैफ अली खानचे लग्न अमृता सिंगशी झाले होते, परंतु हे नाते टिकले नाही आणि त्यांनी घटस्फोट घेतला.

