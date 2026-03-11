Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Summer Drink : उन्हाळ्यात शरीर मिळवून द्या थंडावा, पारंपारिक पद्धतीत घरी बनवा आंबट-गोड चवीचा 'कोकम सरबत'

Kokam Sarbat Recipe : लालसर कोकमपासून तयार होणारे हे सरबत उन्हाळ्यातील एक लोकप्रिय समर ड्रिंक आहे. हे चवीला चटपटीत लागते आणि शरीराला हायड्रेट करून थंडावा मिळवून देते.

Updated On: Mar 11, 2026 | 03:30 PM
Summer Drink : उन्हाळ्यात शरीर मिळवून द्या थंडावा, पारंपारिक पद्धतीत घरी बनवा आंबट-गोड चवीचा 'कोकम सरबत'

  • कोकम सरबत हे कोकणातील रातांबीच्या फळांपासून बनवलेले एक अत्यंत आरोग्यदायी आणि थंडगार पेय आहे.
  • बाजारात कोकम सहज उपलब्ध होतात ज्यापासून हे पेय तयार केले जाते.
  • उन्हाळ्यात कोकम सरबताचे आवर्जून सेवन करावे.
उन्हाळा सुरू झाला की शरीराला थंडावा देणाऱ्या पेयांची आठवण आपोआप येते. अशा वेळी कोकम सरबत हा एक उत्तम आणि नैसर्गिक पर्याय ठरतो. कोकम हे प्रामुख्याने कोकण भागात आढळणारे फळ असून त्यापासून बनवलेले सरबत चविष्ट आणि आरोग्यासाठीही फायदेशीर असते. कोकममध्ये शरीरातील उष्णता कमी करण्याची क्षमता असते, त्यामुळे उन्हाळ्यात होणारी डिहायड्रेशन, थकवा आणि अ‍ॅसिडिटी यापासून आराम मिळतो.

कोकम सरबताची खासियत म्हणजे त्याची आंबट-गोड चव आणि सुंदर लालसर रंग. हे सरबत पोटासाठीही खूप हलके असते आणि पचन सुधारण्यास मदत करते. महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये उन्हाळ्यात कोकम सरबत बनवून ठेवण्याची परंपरा आहे. पाहुणे आले किंवा बाहेरून उन्हातून घरी परतल्यावर थंडगार कोकम सरबत दिले की लगेच ताजेतवाने वाटते. घरच्या घरी कोकम सरबत बनवणे खूप सोपे आहे आणि त्यासाठी फार कमी साहित्य लागते. चला तर मग पाहूया चविष्ट आणि थंडगार कोकम सरबताची सोपी रेसिपी.

साहित्य

  • 10–12 सुकी कोकम फुले
  • 3–4 टेबलस्पून साखर (चवीनुसार)
  • 1/4 टीस्पून जिरेपूड
  • चिमूटभर काळं मीठ
  • 2 कप थंड पाणी
  • बर्फाचे तुकडे
  • सजावटीसाठी पुदिन्याची पाने (ऐच्छिक)
कृती

  • सर्वप्रथम सुकी कोकम फुले स्वच्छ पाण्यात धुऊन घ्या.
  • एका बाऊलमध्ये कोकम फुले 1 कप कोमट पाण्यात 15–20 मिनिटे भिजत ठेवा.
  • कोकम मऊ झाल्यावर ते हाताने किंवा चमच्याने चांगले मॅश करा, जेणेकरून त्याचा रंग आणि चव पाण्यात उतरतील.
  • आता हे मिश्रण गाळून त्यात साखर घाला आणि साखर पूर्णपणे विरघळेपर्यंत ढवळा.
  • त्यात उरलेले पाणी, जिरेपूड आणि काळं मीठ घालून नीट मिक्स करा.
  • ग्लासमध्ये बर्फाचे तुकडे घाला आणि त्यावर कोकम सरबत ओता.
  • वरून पुदिन्याची पाने घालून थंडगार कोकम सरबत सर्व्ह करा.
  • उन्हाळ्याच्या दिवसांत हे आंबट-गोड आणि ताजेतवाने कोकम सरबत शरीराला थंडावा देतं आणि उर्जा देण्यासही मदत करतं.
 

Published On: Mar 11, 2026 | 03:30 PM

