Air India Hard Landing: हैदराबाद-फुकेत विमानाचे ‘हार्ड लँडिंग’; १३३ प्रवाशांचे प्राण थोडक्यात बचावले

Air India Hard Landing: हैदराबादहून फुकेतला जाणाऱ्या एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या विमानाला बुधवारी (11 मार्च ) दुपारी लँडिंग दरम्यान अपघात झाला. धावपट्टीवर उतरताना विमानाचा नोज गियर तुटला आणि विमानाचे पुढचे चाक वेगळे झाले. या घटनेनंतर धावपट्टी काही काळासाठी बंद करण्यात आली होती. पण विमानातील सर्व १३३ प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश आले, प्राथमिक माहितीनुसार विमानातील प्रवाशांना कोणतीही दुखापत कोणतीही दुखापत झाली नाही पण प्रवाशांचे प्राण थोडक्यात वाचले. असं बोलले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी दुपारी फुकेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमान कंपनीचे बोईंग ७३७ मॅक्स ८ विमान लॅंडिंग होत असताना विमानाचा वेग खूप होता. ज्यामुळे विमानाचे नोज व्हील वेगळे झाले आणि नोज लँडिंग गियर खराब झाला. थाई इन्क्वायररच्या सोशल पोस्टनुसार, एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या विमानाने फुकेत विमानतळावर हार्ड लँडिंग केल्यानंतर सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत. घटनेनंतर लगेचच, विमानतळ अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव धावपट्टी तात्पुरती बंद केली. यामुळे काही इतर उड्डाणांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आणि अनेक उड्डाणांच्या हालचाली विस्कळीत झाल्या.
आपत्कालीन प्रोटोकॉल अंतर्गत विमानातील सर्व १३३ प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. या घटनेत कोणताही प्रवासी किंवा क्रू मेंबर जखमी झाला नाही ही दिलासादायक बाब आहे. एअरलाइनने जारी केलेल्या निवदेनानुसार, क्रूने सर्व मानक सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन केले आणि प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. विमान सध्या विमानतळावर उभे आहे. रनवे बंद असल्याने, अनेक विमानांना हवेतच वळावे लागले. अनेक विमाने क्राबी आणि सुरत थानी सारख्या जवळच्या विमानतळांवर वळवण्यात आली. विमानतळ प्राधिकरणाच्या मते, विमानांच्या संख्येमुळे संध्याकाळपर्यंत विलंब होऊ शकतो.
विमानाचा नोज गियर हा लँडिंग सिस्टीमचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जो विमानाच्या पुढच्या भागाला आधार देतो आणि टॅक्सींग, टेकऑफ आणि लँडिंग दरम्यान दिशात्मक नियंत्रणात मदत करतो. तांत्रिक पथके सध्या या घटनेची चौकशी करत आहेत आणि लँडिंग दरम्यान बिघाड कसा झाला हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट flightradar24.com नुसार, फ्लाइट IX 938 हैदराबादहून सकाळी 6:20 वाजता निघण्याच्या नियोजित वेळेऐवजी सकाळी 6:42 वाजता निघाली आणि स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 11:40 वाजता फुकेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरली. सुमारे 11:55 वाजता, विमानतळ अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली की विमानाने कठोर लँडिंग केले आहे, ज्यामुळे पुढील लँडिंग गियरचे नुकसान झाले आहे.