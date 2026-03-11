Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Tension In Latur Municipal Corporation Over Errors In Agenda Ruling Party And Opposition Attack Administration

Latur Municipal corporation: अजेंडातील त्रुटींवरून लातूर मनपात तणाव; सत्ताधारी-विरोधकांचा प्रशासनावर हल्लाबोल

लातूर शहर महानगरपालिकेची मंगळवारी झालेली पहिली विशेष सर्वसाधारण सभा विविध मुद्यांवरून चांगलीच गाजली. स्थायी समिती व परिवहन समिती सदस्यांची निवड, स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती अशा मुद्द्यावर वाद झाला.

Updated On: Mar 11, 2026 | 03:10 PM
Latur Municipal corporation: अजेंडातील त्रुटींवरून लातूर मनपात तणाव; सत्ताधारी-विरोधकांचा प्रशासनावर हल्लाबोल

Latur Municipal corporation: अजेंडातील त्रुटींवरून लातूर मनपात तणाव; सत्ताधारी-विरोधकांचा प्रशासनावर हल्लाबोल

Follow Us:
Follow Us:

Latur Municipal corporation: लातूर शहर महानगरपालिकेची मंगळवारी झालेली पहिली विशेष सर्वसाधारण सभा विविध मुद्यांवरून चांगलीच गाजली. स्थायी समिती व परिवहन समिती सदस्यांची निवड, स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती तसेच सभागृहातील सुविधांच्या अभावाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. महापौर शहर जयश्री सोनकांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेला सुरुवात होण्यापूर्वीच प्रशासनाने तयार केलेल्या अजेंडा पत्रिकेतील त्रुटींवरून सभागृहात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.

जवळपास दीड तास सभागृहात गदारोळ सुरू होता. सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी महापौर व महापालिका सचिव यांच्यावर धारेवर प्रश्नांचा भडीमार करत प्रशासनाला धरले. काही नगरसेवकांनी सचिवांनी महानगरपालि जयते.. अशीही मागणी केली. सभेच्या अजेंडावर आउटवर्ड क्रमांक नसणे, सात दिवस आधी नोटीस न देणे तसेच विषयांवरील सविस्तर टिप्पणी नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसचे नगरसेवक अॅड. दीपक सूळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भाजपचे गटनेते अॅड. दीपक मठपती यांनीही ही विशेष सभा आहे की सर्वसाधारण सभा ? असा सवाल उपस्थित केला.

नगरसेवकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे नगर सचिवांनी अखेर यापुढे अशा बाबींवर दिलगिरी व्यक्त केली. काही न्यायप्रविष्ट प्रश्न सभागृहात मांडल्यावर नगरसेवक रविशंकर जाधव यांनीही अधिकाऱ्यांना सुनावले. सभेच्या प्रारंभी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या महापौर व उपमहापौर निवडणुकीच्या सभेचे इतिवृत्त कायम करण्यात आले. सभेदरम्यान प्रशासनाची हुकूमशाही खपवून घेतली जाणार नाही. मागील काळात जे झाले ते पुढे चालू देणार नाही, असा इशारा भाजपचे नगरसेवक गिरीश पाटील यांनी दिला. काँग्रेसचे नगरसेवक विकास कांबळे यांनी ईदगाह मैदानावर मंडप उभारण्याची तसेच वस्ताद लहूजी साळवे यांचा पुतळा उभारण्याची मागणी केली.

नगररचना विभागात दलालांचा सुळसुळाट झाल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक गणेश गवारे यानी सभेत केला. महानगरपालिका इमारतीत महिला सदस्यांसाठी स्वतंत्र महिला कक्ष नसल्याचा मुद्दा भाजपच्या नगरसेविका रागिणी यादव यांनी उपस्थित केला. नागरिकांकडून विविध दाखले काढताना पैसे मागितले जात असल्याची तक्रार काँग्रेसचे नगरसेवक युनिस मोमिन यांनी सभेत मांडली. सभागृहात घड्याळ बंद असून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्याची तक्रार सदस्यांनी केली. प्रोसिडिंग लिहायला अधिकारी नाहीत, मग सर्वसाधारण सभा कशाला? असा सवाल अॅड. दीपक सूळ यांनी उपस्थित केला.

Web Title: Tension in latur municipal corporation over errors in agenda ruling party and opposition attack administration

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 03:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Latur Rural News: लातूर ग्रामीण मतदारसंघातील रस्ते व पुलांसाठी ३१ कोटींची तरतूद; आ. रमेशआप्पा कराड यांच्या पाठपुराव्याला मिळाले यश
1

Latur Rural News: लातूर ग्रामीण मतदारसंघातील रस्ते व पुलांसाठी ३१ कोटींची तरतूद; आ. रमेशआप्पा कराड यांच्या पाठपुराव्याला मिळाले यश

Latur Municipal Corporation: लातूर मनपात स्वीकृत नगरसेवकांचा सस्पेन्स संपला; अधिकृत निवड आज होणार
2

Latur Municipal Corporation: लातूर मनपात स्वीकृत नगरसेवकांचा सस्पेन्स संपला; अधिकृत निवड आज होणार

Udgir Panchayat Samiti: सभापतीपदावर कोणाची मोहर? उदगीर पंचायत समितीत रंगली तिरंगी चुरस
3

Udgir Panchayat Samiti: सभापतीपदावर कोणाची मोहर? उदगीर पंचायत समितीत रंगली तिरंगी चुरस

Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…
4

Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
CET Exam : ‘सीईटी’ परीक्षेदरम्यान गैरप्रकारास अटकाव; सुधारित नियमावली जाहीर

CET Exam : ‘सीईटी’ परीक्षेदरम्यान गैरप्रकारास अटकाव; सुधारित नियमावली जाहीर

Mar 11, 2026 | 03:47 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद

LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Uttar Pradesh Crime: शेळ्या चरायला घेऊन गेली, मात्र परत आली नाही, मुलीवर हैवानांचा सामूहिक बलात्कार; काय घडलं नेमकं?

Uttar Pradesh Crime: शेळ्या चरायला घेऊन गेली, मात्र परत आली नाही, मुलीवर हैवानांचा सामूहिक बलात्कार; काय घडलं नेमकं?

Mar 11, 2026 | 03:40 PM
Chanakya Niti: नकळत लोक तुमचा फायदा घेत आहेत? चाणक्यांनी सांगितलेल्या या गोष्टींकडे द्या लक्ष

Chanakya Niti: नकळत लोक तुमचा फायदा घेत आहेत? चाणक्यांनी सांगितलेल्या या गोष्टींकडे द्या लक्ष

Mar 11, 2026 | 03:40 PM
Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?

Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?

Mar 11, 2026 | 03:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM