एक देश, एक शिक्षण धोरण भारतात का नाही? सरकारी शाळांची दुरावस्था

भारतात ‘एक राष्ट्र, एक कर’ (GST) आणि ‘एक राष्ट्र, एक ग्रिड’ सारखी धोरणे लागू असली तरी ‘एक राष्ट्र, एक शिक्षण धोरण’ अजूनही लागू झालेले नाही.

Updated On: Mar 11, 2026 | 03:24 PM
मनोज वाष्णेर्य : ‘एक राष्ट्र, एक कर’ धोरणाअंतर्गत देशभरात जीएसटी लागू केला जातो. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्रातही ‘एक राष्ट्र, एक प्रवेश’ लागू केले आहे. अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी ‘एक राष्ट्र, एक ग्रिड’ लागू केले आहे. एक राष्ट्र, एक निवडणूक अशी राबवण्याची चर्चा सुरू आहे. तसेच प्रत्येक राज्यात वेगळी शिक्षण प्रणाली कार्यरत आहे. ‘एक राष्ट्र, एक शिक्षण धोरण’ का नाही? दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या काळात, सरकारी शाळा सर्वात लोकप्रिय झाल्या. असे म्हटले जाते की, लोकांनी प्रवेशासाठी शिफारस देण्याचे मागणीपत्र दिले. त्यातून उघड झाले की, डीपीएससारख्या खासगी शाळांच्या तुलनेत अधिक सुविधा दिल्या गेल्या. असे अनेक प्रसंग आले जेव्हा इतर राज्यांनी त्यांच्या कामाचे अनुकरण करण्यास सुरुवात केली.

सध्या देशात तीन प्रकारचे शिक्षण मंडळे आहेत. एक केंद्रीय मंडळ म्हणजे सीबीएसई; दुसरे आयसीएसई आणि तिसरे राज्य शिक्षण मंडळ. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्यप्रदेशातील राज्य शिक्षण मंडळे सतत बातम्यांमध्ये असतात. ज्यांचे पालक केंद्र सरकारमध्ये काम करतात त्यांना केंद्रीय विद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळतो तर इतर मंडळ आणि शहरांमधून पदवीधर झालेल्यांना प्राधान्य दिले जात नाही. ‘एक राष्ट्र, एक शिक्षण व्यवस्था’ धोरण लाग करण्यास सरकार का असमर्थ आहे? याकडे दोन दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. एक म्हणजे देशातील अनेक राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या भाषा, वेगवेगळ्या संस्कृती आहेत आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या गरजा आणि पद्धती सर्व वेगवेगळ्या आहेत. अशा परिस्थितीत एक भाषा किंवा एक संस्कृती कशी चालेल? तामिळनाडू आणि बंगालसारखी राज्ये नवीन शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत राज्य मातृभाषा आणि तीन-भाषा पद्धतीवरून संघर्ष करत आहेत.

सामाजिक विविधता पाहता केरल, ओडिशा आणि बिहारच्या गरजा पूर्ण करणे अशक्य आहे. सर्वात मोठी समस्या अशी आहे की, केंद्र आणि राज्य दोन्ही मंडळांचे अभ्यासक्रम आणि मूल्यांकन प्रणाली वेगवेगळी आहेत. प्रत्येक मंडळ स्वतःचा अभ्यासक्रम तयार करते. सीबीएसईसारखे केंद्रीय मंडळे बदलत असताना राज्य मंडळांमध्ये बदल दुर्लभ आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सीबीएसई संपूर्ण भारतात एकसमान अभ्यासक्रम ठेवते तर प्रत्येक राज्यात अभ्यासक्रम प्रादेशिक भाग आणि सांस्कृतिक गरजा देतो. कदाचित भारतीय जीवनातील विविधता एकसंध शिक्षण प्रणाली स्थापन करण्यात अडथळा आणत असेल. सीबीएसईसारखा विचार केला तर देशात कुठेही केंद्रीय मंडळांनी ठरवलेल्या मानकांचे तेवढे अनुसरण दिसत नाही. तथापि, जेव्हा राज्य मंडळांकडून मान्यता मागितली जाते तेव्हा ती सहजतेने दिली जाते.

Published On: Mar 11, 2026 | 03:24 PM

