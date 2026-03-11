टायर फुटून बसला लागली आग; हॉटेलसमोर थांबलेली बस जळून खाक

खुलताबाद : खुलताबाद तालुक्यातील पळसवाडी जवळील हॉटेल आम्रपाली येथे उभी असलेल्या एसटी महामंडळाच्या बसला अचानक आग लागल्याची घटना घडली. ही घटना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५२ (धुळे-सोलापूर महामार्ग) वर मंगळवारी दुपारी चारच्या सुमारास घडली. या बसमध्ये ८ प्रवासी प्रवास करत होते. सुदैवाने चालक आणि वाहक यांच्या तत्परतेमुळे सर्व प्रवाशांचा सुखरूप बचाव झाला.
शहादा (जि. धुळे) येथून छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणारी लालपरी बस चहा-नाश्त्यासाठी पळसवाडी जवळील हॉटेल आम्रपाली येथे थांबली होती. यावेळी बसच्या मागील बाजूचा टायर अचानक फुटला आणि त्यातून ठिणग्या उडून बसला आग लागली. घटनेची जाणीव होताच बसचे चालक वसंत पाटील आणि वाहक शिरसाट यांनी तत्काळ प्रसंगावधान दाखवत सर्व प्रवाशांना बसमधून खाली उतरवले. बसमध्ये ४७ प्रवासी व एक लहान मूल असे एकूण ४८ प्रवासी होते.
दरम्यान, बसमधून उतरताना एक-दोन प्रवाशांना किरकोळ स्वरूपाच्या जखमा झाल्या असून, सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. महामार्ग पोलिस केंद्राचे पोलिस उपनिरीक्षक रमेश सांगळे, पोलिस हवालदार विकास फुटाणे, बाबुराव जाधव, रामनाथ भुसारे, पोलिस मित्र शरद दळवी, शांताराम सोनवणे, तसेच पळसवाडीचे पोलिस पाटील रामसिंग कुचे व सुधाकर दहीवाल यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली.
त्यांनी महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी मदत केली. या घटनेमुळे काही काळ परिसरात खळबळ उडाली होती. मात्र, सर्व प्रवासी सुरक्षित असल्याने मोठा अनर्थ टळल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
अंबरनाथ एमआयडीसीमध्ये भीषण आग
अंबरनाथमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. अंबरनाथ एमआयडीसीमध्ये भीषण आग लागली आहे. केमिकल कंपनीत भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. एकापाठोपाठ अनेक कंपन्या आगीच्या विळख्यात अडकल्याचे समोर येत आहे. अंबरनाथ मधील आनंद नगर येथील एमआयडीसीमध्ये आगीची घटना घडली आहे.
हेदेखील वाचा : Ambernath Fire: अंबरनाथमध्ये केमिकल कंपनी आगीच्या विळख्यात; एक नव्हे तर तब्बल…