Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

टायर फुटून बसला लागली आग; हॉटेलसमोर थांबलेली बस जळून खाक

छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणारी लालपरी बस चहा-नाश्त्यासाठी पळसवाडी जवळील हॉटेल आम्रपाली येथे थांबली होती. यावेळी बसच्या मागील बाजूचा टायर अचानक फुटला आणि त्यातून ठिणग्या उडून बसला आग लागली.

Updated On: Mar 11, 2026 | 03:18 PM
टायर फुटून बसला लागली आग; हॉटेलसमोर थांबलेली बस जळून खाक

टायर फुटून बसला लागली आग; हॉटेलसमोर थांबलेली बस जळून खाक (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

खुलताबाद : खुलताबाद तालुक्यातील पळसवाडी जवळील हॉटेल आम्रपाली येथे उभी असलेल्या एसटी महामंडळाच्या बसला अचानक आग लागल्याची घटना घडली. ही घटना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५२ (धुळे-सोलापूर महामार्ग) वर मंगळवारी दुपारी चारच्या सुमारास घडली. या बसमध्ये ८ प्रवासी प्रवास करत होते. सुदैवाने चालक आणि वाहक यांच्या तत्परतेमुळे सर्व प्रवाशांचा सुखरूप बचाव झाला.

शहादा (जि. धुळे) येथून छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणारी लालपरी बस चहा-नाश्त्यासाठी पळसवाडी जवळील हॉटेल आम्रपाली येथे थांबली होती. यावेळी बसच्या मागील बाजूचा टायर अचानक फुटला आणि त्यातून ठिणग्या उडून बसला आग लागली. घटनेची जाणीव होताच बसचे चालक वसंत पाटील आणि वाहक शिरसाट यांनी तत्काळ प्रसंगावधान दाखवत सर्व प्रवाशांना बसमधून खाली उतरवले. बसमध्ये ४७ प्रवासी व एक लहान मूल असे एकूण ४८ प्रवासी होते.

दरम्यान, बसमधून उतरताना एक-दोन प्रवाशांना किरकोळ स्वरूपाच्या जखमा झाल्या असून, सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. महामार्ग पोलिस केंद्राचे पोलिस उपनिरीक्षक रमेश सांगळे, पोलिस हवालदार विकास फुटाणे, बाबुराव जाधव, रामनाथ भुसारे, पोलिस मित्र शरद दळवी, शांताराम सोनवणे, तसेच पळसवाडीचे पोलिस पाटील रामसिंग कुचे व सुधाकर दहीवाल यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली.

त्यांनी महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी मदत केली. या घटनेमुळे काही काळ परिसरात खळबळ उडाली होती. मात्र, सर्व प्रवासी सुरक्षित असल्याने मोठा अनर्थ टळल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

अंबरनाथ एमआयडीसीमध्ये भीषण आग

अंबरनाथमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. अंबरनाथ एमआयडीसीमध्ये भीषण आग लागली आहे. केमिकल कंपनीत भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. एकापाठोपाठ अनेक कंपन्या आगीच्या विळख्यात अडकल्याचे समोर येत आहे. अंबरनाथ मधील आनंद नगर येथील एमआयडीसीमध्ये आगीची घटना घडली आहे.

हेदेखील वाचा : Ambernath Fire: अंबरनाथमध्ये केमिकल कंपनी आगीच्या विळख्यात; एक नव्हे तर तब्बल…

Web Title: Bus catches fire after tire bursts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धक्कादायक ! लष्करप्रमुखांच्याच नावाने डीपफेक व्हिडिओ; खळबळजनक विधानंही केली
1

धक्कादायक ! लष्करप्रमुखांच्याच नावाने डीपफेक व्हिडिओ; खळबळजनक विधानंही केली

गुंतवणुकीतून ज्यादा पैशांचे आमिष दाखवले अन् तरुणाला लुटले; व्हॉट्सअ‍ॅपवर ‘तो’ मेसेज आला अन्…
2

गुंतवणुकीतून ज्यादा पैशांचे आमिष दाखवले अन् तरुणाला लुटले; व्हॉट्सअ‍ॅपवर ‘तो’ मेसेज आला अन्…

Crime News: मुंबई विमानतळावर कस्टम्सची धडक कारवाई! १२ कोटींचे ड्रग्ज आणि लाखांचे सोने जप्त; ५ प्रवाशांना बेड्या
3

Crime News: मुंबई विमानतळावर कस्टम्सची धडक कारवाई! १२ कोटींचे ड्रग्ज आणि लाखांचे सोने जप्त; ५ प्रवाशांना बेड्या

डॉक्टर अन् हॉस्पिटल देवदूत नव्हे तर…? 18 वर्षांच्या तरुणाला गमवावा लागला जीव, गंभीर प्रकार काय?
4

डॉक्टर अन् हॉस्पिटल देवदूत नव्हे तर…? 18 वर्षांच्या तरुणाला गमवावा लागला जीव, गंभीर प्रकार काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
CET Exam : ‘सीईटी’ परीक्षेदरम्यान गैरप्रकारास अटकाव; सुधारित नियमावली जाहीर

CET Exam : ‘सीईटी’ परीक्षेदरम्यान गैरप्रकारास अटकाव; सुधारित नियमावली जाहीर

Mar 11, 2026 | 03:47 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद

LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Uttar Pradesh Crime: शेळ्या चरायला घेऊन गेली, मात्र परत आली नाही, मुलीवर हैवानांचा सामूहिक बलात्कार; काय घडलं नेमकं?

Uttar Pradesh Crime: शेळ्या चरायला घेऊन गेली, मात्र परत आली नाही, मुलीवर हैवानांचा सामूहिक बलात्कार; काय घडलं नेमकं?

Mar 11, 2026 | 03:40 PM
Chanakya Niti: नकळत लोक तुमचा फायदा घेत आहेत? चाणक्यांनी सांगितलेल्या या गोष्टींकडे द्या लक्ष

Chanakya Niti: नकळत लोक तुमचा फायदा घेत आहेत? चाणक्यांनी सांगितलेल्या या गोष्टींकडे द्या लक्ष

Mar 11, 2026 | 03:40 PM
Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?

Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?

Mar 11, 2026 | 03:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM