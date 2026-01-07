Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • How Long Do Boiled Eggs Stay Fresh Learn The Ideal Time To Eat Cooked Eggs Health Care Tips

उकडलेली अंडी किती दिवस व्यवस्थित टिकतात? जाणून घ्या शिजवलेली अंडी खाण्याची योग्य वेळ

शरीरासाठी प्रोटीन मिळवण्याचा उत्तम स्रोत म्हणजे अंडी. सकाळच्या नाश्त्यात नियमितव २ उकडलेल्या अंड्यांचे सेवन केल्यास शरीराला भरपूर पोषण मिळेल. यामुळे शरीरात कधीच प्रोटीनची कमतरता निर्माण होणार नाही. पण अतिप्रमाणात अंड्याचे सेवन केल्यास शरीराला हानी पोहचू शकते. पण बऱ्याचदा कामाच्या धावपळीमध्ये रोज अंडी शिजवण्यासाठी वेळ मिळत नाही. अशावेळी एकाच दिवशी सर्व अंडी उकडवून फ्रिजमध्ये किंवा टोपात ठेवली जाते. पण यामुळे शरीराला हानी पोहचू शकते. आज आम्ही तुम्हाला उकडलेली अंडी किती दिवस खाण्यालायक व्यवस्थित टिकून राहतात? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 07, 2026 | 01:40 PM
उकडलेली अंडी किती दिवस व्यवस्थित टिकतात? जाणून घ्या शिजवलेली अंडी खाण्याची योग्य वेळ

उकडलेली अंडी किती दिवस व्यवस्थित टिकतात? जाणून घ्या शिजवलेली अंडी खाण्याची योग्य वेळ

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 अंड हा नाशवंत पदार्थ आहे. त्यामुळे शिळी अंडी खाणे शरीरासाठी चांगले नाही. उकडवून ठेवलेली अंडी योग्य प्रकारे स्टोर करून ठेवल्यास ती व्यवस्थित टिकून राहतात.

अंड हा नाशवंत पदार्थ आहे. त्यामुळे शिळी अंडी खाणे शरीरासाठी चांगले नाही. उकडवून ठेवलेली अंडी योग्य प्रकारे स्टोर करून ठेवल्यास ती व्यवस्थित टिकून राहतात.

2 / 5 शिजवलेल्या अंड्यांवरील कवच न काढता फ्रिजमध्ये ठेवल्यास ७ दिवसांपर्यंत अंडी व्यवस्थित टिकून राहतील. ७ दिवस तुम्ही अंडी खाऊ शकता.

शिजवलेल्या अंड्यांवरील कवच न काढता फ्रिजमध्ये ठेवल्यास ७ दिवसांपर्यंत अंडी व्यवस्थित टिकून राहतील. ७ दिवस तुम्ही अंडी खाऊ शकता.

3 / 5 अंड्यावर असलेले कवच अंड्याला बॅक्टेरियापासून रक्षण करते. त्यामुळे अंडी जास्त दिवस व्यवस्थित टिकून राहतात. अंड्यावरील कवच काढू टाकल्यास अंडी खराब होण्याची शक्यता असते.

अंड्यावर असलेले कवच अंड्याला बॅक्टेरियापासून रक्षण करते. त्यामुळे अंडी जास्त दिवस व्यवस्थित टिकून राहतात. अंड्यावरील कवच काढू टाकल्यास अंडी खराब होण्याची शक्यता असते.

4 / 5 कवच काढून ठेवलेली अंडी फ्रिजमध्ये २ ते ३ दिवस व्यवस्थित टिकून राहतात. तसेच अंडी कायमच हवा बंद झाकणाच्या डब्यात ठेवावी.

कवच काढून ठेवलेली अंडी फ्रिजमध्ये २ ते ३ दिवस व्यवस्थित टिकून राहतात. तसेच अंडी कायमच हवा बंद झाकणाच्या डब्यात ठेवावी.

5 / 5 शिजवून घेतलेली अंडी घरातील वातावरणात ६ ते ७ तासांहून जास्त काळ व्यवस्थित राहत नाही. अंड खराब होण्याची शक्यता जास्त असते. अंड्यातून तीव्र दुर्गधी किंवा अंड्याचा रंग बदलल्यास अंड्यांचे अजिबात सेवन करू नये.

शिजवून घेतलेली अंडी घरातील वातावरणात ६ ते ७ तासांहून जास्त काळ व्यवस्थित राहत नाही. अंड खराब होण्याची शक्यता जास्त असते. अंड्यातून तीव्र दुर्गधी किंवा अंड्याचा रंग बदलल्यास अंड्यांचे अजिबात सेवन करू नये.

Web Title: How long do boiled eggs stay fresh learn the ideal time to eat cooked eggs health care tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 01:40 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Jan 22, 2026 | 07:05 AM
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM