उकडलेली अंडी किती दिवस व्यवस्थित टिकतात? जाणून घ्या शिजवलेली अंडी खाण्याची योग्य वेळ

शरीरासाठी प्रोटीन मिळवण्याचा उत्तम स्रोत म्हणजे अंडी. सकाळच्या नाश्त्यात नियमितव २ उकडलेल्या अंड्यांचे सेवन केल्यास शरीराला भरपूर पोषण मिळेल. यामुळे शरीरात कधीच प्रोटीनची कमतरता निर्माण होणार नाही. पण अतिप्रमाणात अंड्याचे सेवन केल्यास शरीराला हानी पोहचू शकते. पण बऱ्याचदा कामाच्या धावपळीमध्ये रोज अंडी शिजवण्यासाठी वेळ मिळत नाही. अशावेळी एकाच दिवशी सर्व अंडी उकडवून फ्रिजमध्ये किंवा टोपात ठेवली जाते. पण यामुळे शरीराला हानी पोहचू शकते. आज आम्ही तुम्हाला उकडलेली अंडी किती दिवस खाण्यालायक व्यवस्थित टिकून राहतात? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)