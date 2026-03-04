Dombivli News: डोंबिवलीमध्ये माणुसकीला काळिमा! मदतीच्या बहाण्याने समोर आला आणि अपघातग्रस्त तरुणाला लुटला

काय घडलं नेमकं?
डोंबिवली पश्चिम येथील गोपी चौक परिसरात राहणार तुषार शिंदे हा तरुण एक वृद्धाश्रम चालवतो काही दिवसांपूर्वी तुषार आपल्या दुचाकीने मानकोली मोठा गाव ब्रिजवरून जात असतांना त्याचा भीषण अपघात झाला. तुषार रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला पाहून लोक जमले. त्यावेळी सतीश कोरे नावाचा तरुण त्याच्या मदतीसाठी पुढे आला. त्याने माणुसकी दाखवत तुषारला रिक्षात बसवले आणि डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटलकडे निघाला.
त्यांनतर जखमी तुषार हा वेदनेने विव्हळत असताना रिक्षामध्ये सतीश कोरची नियत फिरली. तुषारच्या गळ्यात महागडी सोन्याची चैन होती. ते पाहून त्याने जखमी तुषारच्या हतबलतेचा फायदा घेतला. त्याने ती चैन हिसकावून घेतली. त्यांनतर त्याने त्याला शास्त्रीनगर हॉस्पिटलच्या प्रवेशद्वारात सोडून दिले आणि तिथून पळ काढला.
आरोपीला अटक
हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर तुषारने घडलेला सर्व प्रकार तेथील डॉक्टरांना आणि विष्णूनगर पोलिसांना सांगितला. पोलिसांनी तक्रार दाखल करत तपासाला सुरुवात केली. गुप्त बातमीदारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे, पोलिसांनी डोंबिवली पूर्वेतील आजदे गावातून सतीश कोरेला अटक केली. पोलिसांनी चोरीला गेलेली सोन्याची चैन हस्तगत केली असून पुढील तपास पोलीस करत आहे.
नामांकित हॉस्पिटलच्या डॉक्टरने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणातील डॉक्टर आणि त्यांची पत्नी दोघेही उच्चशिक्षित असून डोंबिवलीत त्यांचे सुसज्ज आणि नावाजलेले रुग्णालय आहे. मात्र, काही महिन्यांपासून संबंधित डॉक्टरांचे त्याच रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या एका परिचारिकेशी जवळीक वाढली होती. या विवाहबाह्य संबंधांमुळे दाम्पत्यामध्ये सतत वाद निर्माण होत होते. घरगुती तणाव वाढत गेल्यानंतर परिस्थिती चिघळली आणि अखेरीस डॉक्टरांनी पत्नीपासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांनी डोंबिवली पूर्वेतील एका उच्चभ्रू सोसायटीत भाड्याने निवासस्थानी राहत स्वतंत्र संसार सुरू केला.
या प्रकरणाला नवे वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा संबंधित नर्सने डॉक्टरांकडे लग्नाची मागणी ठामपणे मांडली. आपण आधीच विवाहित असल्याने दुसरे लग्न शक्य नसल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केल्यानंतर दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला. त्यानंतर नर्सने संवाद पूर्णपणे बंद केल्याची माहिती आहे.ज्यांच्यासाठी त्यांनी कौटुंबिक आयुष्यापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्याकडूनच दुरावा आल्याने डॉक्टर मानसिकदृष्ट्या खचल्याचे सांगितले जाते. या नैराश्यातून त्यांनी राहत्या घरी मोठ्या प्रमाणात मद्यप्राशन करून झोपेच्या गोळ्यांचे सेवन केले. जवळपास त्यांनी १० बिअर पिऊन आणि ४५ झोपेच्या गोळ्या खाऊन त्यांनी आत्महत्या केली.
Ans: डोंबिवलीतील मानकोली ब्रिज परिसरात.
Ans: जखमी तरुणाला हॉस्पिटलला नेताना त्याची सोन्याची चैन लुटली.
Ans: विष्णूनगर पोलिसांनी आरोपीला अटक करून चोरीचा मुद्देमाल जप्त केला.