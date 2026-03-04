Todays Gold-Silver Price: काय आहेत तुमच्या शहरातील आजचे सोन्याचे आणि चांदीचे दर? जाणून घ्या ताजे अपडेट

EPFO Interest Rate: EPFO चा दिलासादायक निर्णय; सदस्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार व्याज
भारतात 4 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,761 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,364 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,571 रुपये आहे. भारतात 4 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,67,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,710 रुपये आहे. भारतात 4 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 294.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,94,900 रुपये आहे.
3 मार्च रोजी भारतात 2Today’s Gold Rate: चांदीच्या दरात गेल्या 2 दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात चढउतार होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. तर सोन्याचे दर देखील सतत घसरत आहेत. आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,640 रुपये आहे.
4 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 17,050 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,629 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,787 रुपये होता. भारतात 3 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,870 रुपये होता. भारतात 3 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 315.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,15,100 रुपये होता.
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,67,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,710 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,670 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,67,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,740 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,67,660 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,760 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,490 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,54,640
|₹1,68,700
|₹1,32,490
|मुंबई
|₹1,53,640
|₹1,67,610
|₹1,25,710
|पुणे
|₹1,53,640
|₹1,67,610
|₹1,25,710
|केरळ
|₹1,53,640
|₹1,67,610
|₹1,25,710
|कोलकाता
|₹1,53,640
|₹1,67,610
|₹1,25,710
|बंगळुरु
|₹1,53,640
|₹1,67,610
|₹1,25,710
|नागपूर
|₹1,53,640
|₹1,67,610
|₹1,25,710
|हैद्राबाद
|₹1,53,640
|₹1,67,610
|₹1,25,710
|नाशिक
|₹1,53,670
|₹1,67,640
|₹1,25,740
|सुरत
|₹1,53,690
|₹1,67,660
|₹1,25,760
|दिल्ली
|₹1,53,790
|₹1,67,760
|₹1,25,860
|लखनौ
|₹1,53,790
|₹1,67,760
|₹1,25,860
|जयपूर
|₹1,53,790
|₹1,67,760
|₹1,25,860
|चंदीगड
|₹1,53,790
|₹1,67,760
|₹1,25,860