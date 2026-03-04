Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Gold And Silver Rate In India At 4 March 2026 Gold And Silver Rate News In Marathi

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत तुमच्या शहरातील आजचे सोन्याचे आणि चांदीचे दर? जाणून घ्या ताजे अपडेट

Today's Gold Rate: चांदीच्या दरात गेल्या 2 दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात चढउतार होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. तर सोन्याचे दर देखील सतत घसरत आहेत. आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,640 रुपये आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 08:23 AM
Todays Gold-Silver Price: काय आहेत तुमच्या शहरातील आजचे सोन्याचे आणि चांदीचे दर? जाणून घ्या ताजे अपडेट

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत तुमच्या शहरातील आजचे सोन्याचे आणि चांदीचे दर? जाणून घ्या ताजे अपडेट

Follow Us:
Follow Us:
  • सोन्या आणि चांदीच्या दरातील चढउतारामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम
  • भारतात आज चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 294.90 रुपये
  • भारतात आज 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,761 रुपये
Gold Rate Todayभारतातील अनेक शहरांत गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात घसरण होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कधी दर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. तर कधी किंमती घसरत आहेत. सोन्या आणि चांदीच्या दरातील या चढउतारामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सोनं आणि चांदी खरेदी करण्यासाठी योग्य वेळ कोणती असा प्रश्न आता ग्राहकांसमोर निर्माण झाला आहे.

EPFO Interest Rate: EPFO चा दिलासादायक निर्णय; सदस्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार व्याज

भारतात 4 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,761 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,364 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,571 रुपये आहे. भारतात 4 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,67,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,710 रुपये आहे. भारतात 4 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 294.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,94,900 रुपये आहे.

3 मार्च रोजी भारतात 2Today’s Gold Rate: चांदीच्या दरात गेल्या 2 दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात चढउतार होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. तर सोन्याचे दर देखील सतत घसरत आहेत. आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,640 रुपये आहे.
4 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 17,050 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,629 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,787 रुपये होता. भारतात 3 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,870 रुपये होता. भारतात 3 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 315.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,15,100 रुपये होता.

Share Market Update: मध्यपूर्व तणावाने बाजार हादरला; घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांना सणाचा ‘कूलिंग ऑफ’

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,67,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,710 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,670 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,67,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,740 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,67,660 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,760 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,490 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,54,640 ₹1,68,700 ₹1,32,490
मुंबई ₹1,53,640 ₹1,67,610 ₹1,25,710
पुणे ₹1,53,640 ₹1,67,610 ₹1,25,710
केरळ ₹1,53,640 ₹1,67,610 ₹1,25,710
कोलकाता ₹1,53,640 ₹1,67,610 ₹1,25,710
बंगळुरु ₹1,53,640 ₹1,67,610 ₹1,25,710
नागपूर ₹1,53,640 ₹1,67,610 ₹1,25,710
हैद्राबाद ₹1,53,640 ₹1,67,610 ₹1,25,710
नाशिक ₹1,53,670 ₹1,67,640 ₹1,25,740
सुरत ₹1,53,690 ₹1,67,660 ₹1,25,760
दिल्ली ₹1,53,790 ₹1,67,760 ₹1,25,860
लखनौ ₹1,53,790 ₹1,67,760 ₹1,25,860
जयपूर ₹1,53,790 ₹1,67,760 ₹1,25,860
चंदीगड ₹1,53,790 ₹1,67,760 ₹1,25,860

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in india at 4 march 2026 gold and silver rate news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 08:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: चांदीने गाठला नवीन उच्चांक! गेल्या 24 तासांत 20 हजार रुपयांनी वाढले दर
1

Todays Gold-Silver Price: चांदीने गाठला नवीन उच्चांक! गेल्या 24 तासांत 20 हजार रुपयांनी वाढले दर

Todays Gold-Silver Price: सोन्यानी पुन्हा घेतली नवीन झेप, 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये
2

Todays Gold-Silver Price: सोन्यानी पुन्हा घेतली नवीन झेप, 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Iran-Israelयुद्धामुळे महागाईचा भडका! पेट्रोल-डिझेलच्या किमती १०-१२ रुपयांनी वाढणार?
3

Iran-Israelयुद्धामुळे महागाईचा भडका! पेट्रोल-डिझेलच्या किमती १०-१२ रुपयांनी वाढणार?

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला नवा रेकॉर्ड? आजचे सोन्या – चांदीचे दर पाहून सर्वचजण चक्रावले
4

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला नवा रेकॉर्ड? आजचे सोन्या – चांदीचे दर पाहून सर्वचजण चक्रावले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: काय आहेत तुमच्या शहरातील आजचे सोन्याचे आणि चांदीचे दर? जाणून घ्या ताजे अपडेट

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत तुमच्या शहरातील आजचे सोन्याचे आणि चांदीचे दर? जाणून घ्या ताजे अपडेट

Mar 04, 2026 | 08:23 AM
IRCTC चे जबरदस्त Kashmir Tour Package, किंमत फक्त 27 हजाराने सुरू…

IRCTC चे जबरदस्त Kashmir Tour Package, किंमत फक्त 27 हजाराने सुरू…

Mar 04, 2026 | 08:22 AM
Numberlogy: मूलांक 1 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 1 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Mar 04, 2026 | 08:10 AM
Breaking News Updates Today: परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारची तयारी सुरु, असा आहे प्लॅन…

LIVEBreaking News Updates Today: परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारची तयारी सुरु, असा आहे प्लॅन…

Mar 04, 2026 | 08:00 AM
US-Israel Iran War : इस्त्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचा नेतन्याहूंना फोन; म्हणाले, ‘आता हे…’

US-Israel Iran War : इस्त्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचा नेतन्याहूंना फोन; म्हणाले, ‘आता हे…’

Mar 04, 2026 | 07:56 AM
US-Israel Iran War : परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारचा प्लॅन ठरला; विमान कंपन्यांकडून आता…

US-Israel Iran War : परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारचा प्लॅन ठरला; विमान कंपन्यांकडून आता…

Mar 04, 2026 | 07:10 AM
Health News: महाराष्ट्रात आरोग्य मोहिमांना मिळतोय नागरिकांचा उत्साही प्रतिसाद

Health News: महाराष्ट्रात आरोग्य मोहिमांना मिळतोय नागरिकांचा उत्साही प्रतिसाद

Mar 04, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM