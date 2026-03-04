Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
zodiac sign: सुकर्मा योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज बुधवार, 4 मार्च. आजचा दिवस सर्व राशीच्या लोकांसाठी सामान्य राहील. आज सुकर्मा योग आणि इतर शुभ योग तयार होत आहे. सुकर्मा योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Mar 04, 2026 | 08:40 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

आज बुधवार, 4 मार्च रोजी काही राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहणार आहे तर काही राशीच्या लोकांना समस्येचा सामना करावा लागू शकतो. सिद्ध योग, सुकर्मा योग आणि रूचक योग असे शुभ योग तयार होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या शुभ योगाचा परिणाम काही राशीच्या लोकांवर होणार आहे. या योगादरम्यान काही राशीच्या लोकांमध्ये संपत्तीमध्ये वाढ होईल. तर काही राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये अपेक्षित यश मिळेल. सुकर्मा योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. खूप मेहनत घेतल्यास तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल आणि अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी घाईघाईने निर्णय घेऊ नका आणि सहकाऱ्यांकडून जास्त अपेक्षा ठेवू नका. नातेसंबंध चांगले राहतील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरमध्ये प्रगती होईल. तुमचे रखडलेले मोठे काम पूर्ण होईल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. अनावश्यक खर्च करणे टाळा. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. प्रवास करताना सावधगिरी बाळगा. आरोग्याची काळजी घ्या. तुम्ही धार्मिक सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. संपत्ती आणि प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडू शकतो. तुम्हाला प्रत्येक कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कुटुंबामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. रागावर आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. तुमचे अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळू शकतात.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रशंसा केली जाईल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांवर नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. आर्थिकदृष्ट्या, घरगुती सुविधांवर खर्च वाढू शकतो. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल. आरोग्य चांगले राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. तुमची दीर्घकाळापासून प्रलंबित राहिलेली कामे आज पूर्ण होतील. मानसिक शांती मिळेल. आर्थिक व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगावी. कामाच्या ठिकाणी नवीन गोष्टी शिकायला मिळू शकतात. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. सामाजिक कार्यात अपेक्षित यश मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Mar 04, 2026 | 08:40 AM

Mar 04, 2026 | 08:40 AM
