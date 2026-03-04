US-Israel Iran War : इस्त्रायल-इराण युद्धाचा मोठा फटका बसणार? भारतात LPG सिलेंडरचा तुटवडा होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यामुळे एक नवीन जागतिक संकट निर्माण झाले आहे. या संघर्षाचा परिणाम भारतावरही होत आहे. इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे इराण आणि आखाती देशांतून इंधन पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे. हे युद्ध दीर्घकाळ चालू राहिले तर देशात एलपीजीचा मोठा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो.
तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठ्यासाठी नवीन पर्याय शोधावे लागतील, असे ब्लूमबर्गच्या वृत्तात म्हटले आहे. युरोपियन गॅसच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण होऊन किमती वाढण्याची शक्यता आहे. इराणी ड्रोन हल्ल्यानंतर, कतारने जगातील सर्वात मोठ्या एलएनजी निर्यात केंद्रातील उत्पादन थांबवले आहे. सध्या, कतार जगातील पाचव्या क्रमांकाचा एलएनजी उत्पादक देश आहे. त्यामुळे, उत्पादनात घट झाल्यास पुरवठ्यावर प्रतिकूल परिणाम होईल.
भारताला पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठ्याबद्दल त्वरित काळजी करण्याची गरज नाही. सध्या, देशात ७० ते ८० दिवसांचा साठा आहे. गेल्या महिन्यात, भारताने सौदी अरेबियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी केले. मात्र, इराण युद्धामुळे उद्भवलेल्या नवीन परिस्थितीमुळे, भारत अमेरिका, रशिया आणि इतर देशांना प्राधान्य देऊ शकतो.
मंत्रालयाने तातडीची बैठक बोलावली
इराण-अमेरिका युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची अपेक्षा आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. नजीकच्या भविष्यात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात. सरकार या मुद्द्यावर लक्षणीय सक्रियता दाखवत आहे. सोमवारी, पेट्रोलियम विभागाने घाईघाईने एक मोठी बैठक बोलावली. सरकार परिस्थितीचा आढावा घेत आहे.
विमानसेवेवर मोठा परिणाम
पश्चिम आशियातील सध्या सुरू असलेल्या तणावामुळे हवाई सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी जाहीर केले की, विमान कंपन्यांनी त्यांच्या उड्डाण वेळापत्रकात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत आणि बुधवारी (दि.४) एकूण ५८ उड्डाणे चालवण्याची योजना आखली आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने सांगितले की, अडकलेल्या प्रवाशांना मदत करण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जात आहे. गरजेनुसार विमान कंपन्या अतिरिक्त उड्डाणे चालवत आहेत आणि प्रवाशांची सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी परदेशी विमान वाहतूक अधिकारी आणि भारतीय दूतावास तत्परतेने काम करत आहे.