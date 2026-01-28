Ajit Pawar Death : काका-पुतणा-बहीण-पत्नीही आहे राजकारणात... किती मोठं आहे अजित पवारांचं कुटुंब?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आज सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास एका विमान अपघातात मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रभर शोककळा पसरली आहे. अजित पवारांचे कुटुंब एक राजकीय कुटुंब आहे ज्यात आपल्याला अनेक दिग्ग्ज नेते पाहायला मिळतील. अजित पवारांचे काका, बहीण, पत्नी, मुलगा यांनी राजकारणात आजही आपला ठसा उमटून ठेवला आहे. कुटुंबाची वंशावळ फार मोठी असून हे राजकीय कुटुंब फार आधीपासून महाराष्ट्रातील राजकारणात एक चर्चित भाग बनून राहीले आहेत. काही वर्षांपूर्वीच त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांनीही राजकारणात दणदणीत एंट्री घेतली. चला तर मग कुटुंबाच्या या राजकीय प्रवासाविषयी आणि सदस्यांविषयी काही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.