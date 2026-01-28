Ajit Pawar Death: अजित पवारांसोबत विमानात नेमकं कोण कोण होतं? अजितदादांसोबतच्या ५ जणांची नावे आली समोर

संपूर्ण महाराष्ट्राचे लाडके दादा माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा सकाळी ९ वाजता अपघात झाला. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. लँडिंग करताना विमान अचानक क्रॅश झाले. घडलेला अपघात एवढा भीषण होता की यात अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनामुळे संपूर्ण पवार कुटुंबियांसोबत बारामतीमध्ये दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या प्रचारासाठी अजित पवार बारामतीच्या दौऱ्यावर होते. आज संपूर्ण दिवसभरात बारामतीमध्ये अजित पवारांच्या चार सभांचे आयोजन करण्यात आले होते. या नियोजनानुसार अजित पवार बारामतीच्या दौऱ्यावर निघाले. सकाळी ९ वाजताच्या आसपास विमान बारामतीमध्ये पोहचले, मात्र विमानतळावर उतरत असताना लँडिंग दरम्यान भीषण अपघात झाला.(फोटो सौजन्य – pinterest)
Ajit Pawar Plane Crash: बारामतीला जाणारे विमान कोणत्या कंपनीचे होते ; किती होती किंमत?
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, बारामतीमध्ये अजित पवार यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला. या विमानात अजित पवार यांच्यासह सहा जण उपस्थित होते. अजित पवारांसोबत एक पी.एस.ओ. आणि एक सहाय्यक प्रवास करत होते. तसेच विमान नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दोन क्रू मेंबर्स, ज्यात मुख्य पायलट आणि सह-पायलट यांचासुद्धा समावेश होता. अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात एवढा भीषण होता की क्रॅश लँडिंगमध्ये विमानातील कोणत्याही व्यक्तीला वाचवण्यात यश आले नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विदीप जाधव, पिंकी माळी, कॅप्टन सुमित कपूर, कॅप्टन शांभवी पाठक, पिंकी माळी, फ्लाईट अटेंडंट यांचा मृत्यू झाला आहे.
अजित पवार यांचे विमान मुंबईवरून सकाळी ८ वाजून १० मिनिटांनी टेक ऑफ झाले. त्यानंतर ८ वाजून ५० मिनिटांनी बारामतीमध्ये लँडिंग होताना विमानाचा भीषण अपघात झाला.अजित पवार यांच्या विमानाचे नाव लिअरजेट-४५ असे होते. बॉम्बार्डियरने बनवलेले लिअरजेट-४५ हे एक प्रसिद्ध व्यावसायिक जेट आहे. बारामतीच्या राजकारणातील ताकदवान नेत्याच्या मृत्यूमुळे सगळीकडे हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी बारामतीमध्ये वाऱ्यासारखी पसरली. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लाडके नेते हरपल्यामुळे अनेकांना अश्रू अनावर झाले आहेत.