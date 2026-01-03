Makar Sankranti 2025: मकरसंक्रांतीनिमित्त खरेदी करा खास काळ्या रंगाची काठपदर साडी, सौंदर्यात पडेल भर

नवीन वर्षात येणारा पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांत. यादिवशी घरात सुगड पूजन केले जाते. याशिवाय महिला हळदीकुंकू सुद्धा करतात. तसेच तीळ, गूळ, नवीन धान्य वाटणे, पतंग उडवणे आणि दान-धर्म करणे यांसारख्या परंपरा अजूनही आहेत. मकरसंक्रांतीच्या दिवशी काळ्या रंगाचे कपडे परिधान केले जातात. यादिवशी काळ्या रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते. हळदीकुंकच्या दिवशी काळ्या रंगाच्या साडीवर आकर्षक हलव्याचे दागिने परिधान केले जातात. त्यामुळे मराठमोळा आणि पारंपरिक लुक करण्यासाठी तुम्ही काठपदरमध्ये काळ्या रंगाची साडी खरेदी करू शकता.यामध्ये तुमचा लुक आकर्षक दिसेल. (फोटो सौजन्य – pinterest)