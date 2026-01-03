Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nanded: भाजपच्या जाहीरनाम्यात शिवसेनेची विकासकामे- आ. बालाजी कल्याणकरांनी केला दावा

भाजपच्या वतीने काळ नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. या जाहीरनाम्यात उल्लेख करण्यात आलेली विकासकामे प्रत्यक्षात शिवसेनेने केली आहेत असा दावा केला आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 03:19 PM

भाजपच्या वतीने काळ नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. या जाहीरनाम्यात उल्लेख करण्यात आलेली विकासकामे प्रत्यक्षात शिवसेनेने केली आहेत असा दावा नांदेड उत्तर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी पत्रकार परिषदेतून केला आहे.

भाजपच्या वतीने काळ नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. या जाहीरनाम्यात उल्लेख करण्यात आलेली विकासकामे प्रत्यक्षात शिवसेनेने केली आहेत असा दावा नांदेड उत्तर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी पत्रकार परिषदेतून केला आहे.

Published On: Jan 03, 2026 | 03:19 PM

