President Draupadi Murmu यांनी बजेट दरम्यान परिधान केलेल्या हातमाग संबळपुरी साडीची सुंदर गोष्ट, वाचा सविस्तर

१ फेब्रुवारी २०२६ ला देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट सादर केला. यावेळी कोणत्या गोष्टी महाग तर कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार यावर अनेक चर्चा रंगल्या होत्या.त्यात निर्मला सीतारमण यांच्या बजेट साडीसोबतच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नेसलेल्या गुलाबी रंगाच्या साडीची सगळीकडे चर्चा रंगली होतो. निर्मला सीतारमण यांनी बजेट सादर करताना हाताने विणलेली मरून रंगाची कांजीवरम कट्टम साडी परिधान केली होती. त्याप्रमाणे द्रौपदी मुर्मू यांनी संबळपुरी साडी नेसली होती. चला तर जाणून घेऊया राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी परिधान केलेल्या संबळपुरी साडीची वैशिष्ट्य. (फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

Updated On: Feb 03, 2026 | 12:30 PM
1 / 5 संबळपुरी साडी ही मुळची ओडिशा राज्यातील आहे. तिथे ही साडी ओरिसा सिल्क म्हणून ओळखली जाते. या साडीचे काठ खूप जास्त मोठे नसतात. तसेच साडीच्या काठावर मोठी नक्षीकाम केली जात नाही.

2 / 5 साडीवर शंख, चक्र, फुलं, हत्ती यांसारखे नक्षीकाम केले जाते. बारगाह, बालगिर, बौध, सोनेपूर या जिल्ह्यांमध्येही हातमाग व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.

3 / 5 बजेट दरम्यान राष्ट्रपतींनी नेसलेल्या साडीवर हत्ती आणि हत्तीची अंबारी होती. तसेच या साडीवर वारली कलेचा नमुना सुद्धा दिसू येतो. त्यांनी गुलाबी आणि राखाडी रंगातील साडी नेसली होती.

4 / 5 द्रौपदी मुर्मू कायमच हातमागावर विणलेल्या साड्या नेसतात. त्यांचा लुक अतिशय साधा असतो. गुलाबी रंगाच्या साडीवर त्यांनी साडीला मॅच होईल अशा रंगाचा ब्लाऊज परिधान केला होता.

5 / 5 संबळपुरी साडीवर त्यांनी नाजूक साखळी आणि हातात बांगडी असे निवडक दागिने परिधान केले होते. याशिवाय बाजारात लग्नसराईच्या दिवसांमध्ये संबळपुरी साडीना मोठी मागणी असते.

Feb 03, 2026 | 12:30 PM

