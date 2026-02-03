President Draupadi Murmu यांनी बजेट दरम्यान परिधान केलेल्या हातमाग संबळपुरी साडीची सुंदर गोष्ट, वाचा सविस्तर

१ फेब्रुवारी २०२६ ला देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट सादर केला. यावेळी कोणत्या गोष्टी महाग तर कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार यावर अनेक चर्चा रंगल्या होत्या.त्यात निर्मला सीतारमण यांच्या बजेट साडीसोबतच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नेसलेल्या गुलाबी रंगाच्या साडीची सगळीकडे चर्चा रंगली होतो. निर्मला सीतारमण यांनी बजेट सादर करताना हाताने विणलेली मरून रंगाची कांजीवरम कट्टम साडी परिधान केली होती. त्याप्रमाणे द्रौपदी मुर्मू यांनी संबळपुरी साडी नेसली होती. चला तर जाणून घेऊया राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी परिधान केलेल्या संबळपुरी साडीची वैशिष्ट्य. (फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)