Bigg Boss Marathi 6 : ‘दुसऱ्याची वाट लावूनच जाईल..’, ‘बिग बॉस’च्या घरात नव्या वादाची ठिणगी! प्रभूने विशालला दिली धमकी

‘बिग बॉस मराठी ६’चा चौथा आठवडा सुरू झाला असून, घरातील वातावरण पुन्हा एकदा तापलेलं दिसत आहे. पहिल्याच आठवड्यापासून विशाल कोटियन आणि प्रभू शेळके यांच्यातील तणाव प्रेक्षकांच्या लक्षात आला होता. शाब्दिक वाद, टोमणे आणि टास्कदरम्यानची कुरबूर यामुळे हे दोघे कायम चर्चेत राहिले आहेत. दरम्यान एका टास्कमध्ये प्रभूने विशालच्या नावाचं मडकं जोरात पाण्यात फेकल्यानंतर दोघांमधील वाद अधिकच वाढलेला दिसून आले. त्यावेळी संतप्त झालेल्या विशालने, “प्रत्येक नॉमिनेशनमध्ये मी तुलाच नॉमिनेट करेन,” असे म्हणत प्रभूवर तिखट शब्दांचा मारा केला. मात्र नंतर परिस्थिती निवळल्यावर विशालने प्रभूची माफी मागितली होती.
दरम्यान, रितेशलाही प्रभूचा स्वभाव लक्षात येऊ लागला आहे. ‘भाऊच्या धक्क्या’वर रितेशने प्रभूला चांगलंच सुनावले, “तो जितका साधा आहे असं दाखवतो, तितका तो नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले होते. त्यानंतर झालेल्या नॉमिनेशन टास्कमध्ये विशालने पुन्हा एकदा प्रभूला नॉमिनेट केल्याने जुना वाद पुन्हा समोर आला. आणि आता पुन्हा या दोघांमध्ये वाद झालेला दिसून येत आहे.
अशातच कलर्स मराठीने नुकताच शेअर केलेल्या नव्या प्रोमोमध्ये विशाल आणि प्रभू यांच्यात जोरदार राडा झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. प्रोमोमध्ये विशाल प्रभूला म्हणताना दिसतो आहे की, “तू माझ्यासाठी एवढा महत्त्वाचा नाही आहेस.” यावर प्रत्युत्तर देताना प्रभू म्हणतो, “तुम्हाला स्वतःचा खूप घमंड आलाय. बॉडी असून काही उपयोग होत नाही.” एवढ्यावरच न थांबता प्रभू, विशालसमोर नाचत त्याला चिडवताना दिसत आहे.
यानंतर विशाल संतापून म्हणतो, “तू नॉमिनेटेड आहेस, मला तुला फुटेज द्यायचं नाही. जा इथून.” यावर प्रभू आणखी आक्रमक होताना दिसत आहे, “डॉन म्हणा मला डॉन… हलक्यात घ्यायचं नाही… दुसऱ्याची वाट लावूनच मी बाहेर जाणार,” असे मोठ्याने ओरडताना प्रभू दिसत आहे. दोघेही एकमेकांवर चढ्या आवाजात बोलताना दिसल्याने घरातील वातावरण अक्षरशः तापल्याचं प्रोमोमध्ये स्पष्ट होतं आहे.
हा प्रोमो शेअर करताना कलर्स मराठीने कॅप्शनमध्ये, “डॉन आणि विशालच्या भांडणामुळे बिग बॉसच्या घरात फुल फायरी वातावरण” असे म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी भागांमध्ये हा वाद कोणत्या टोकाला जाईल, याकडे प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनीही जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी, “हा डॉन आणि रोशन संधी मिळाली की सिम्पथी घेतात,” अशी टीका केली आहे, तर काहींनी, “जाणूनबुजून पंगा घेतात आणि फुटेज नको म्हणून ओरडतात,” अशा कमेंट्स केल्या आहेत.