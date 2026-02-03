Epstein Files चा धमाका! ईमेलमध्ये युवतींचा उल्लेख अन् ‘या’ देशाच्या सुरक्षा सल्लागारांनी दिला तडकाफडकी राजीनामा, जगभरात खळबळ

Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य
रिलिज झालेल्या ईमेल्समध्ये मिरोस्लाव यांचे युवतींशी संबंध असल्याचे एका ईमेलमध्ये सांगण्यात आले होते. या ईमेलमुळे स्लोवाकियाच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. दरम्यान यानंतर स्लोवाकिच्या NSA मिरोस्लाव यांनी जेफ्रीन एफस्टीनशी संबंध असल्याचा आणि कोणतेही चुकीचे काम केल्याच्या आरोपांना नकार दिला. तसेच त्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर आपला राजीनामादिला. जेफ्रीन एपस्टीनच्या रिलीज झालेल्या फाइल्समध्ये २०१८ पासूनचे ईमेल आणि काही मेसेज मिरोस्लाव यांच्याशी संबंधित असल्याचे उघड झाले आहे. यामध्ये तरुणींच्या विक्रीबाबत चर्चा झाल्याचा आरोप आहे. यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला असून लायचॅकवर दबाव वाढला. ज्यामुळे त्यांनी आपले पद सोडले.
दरम्यान लायचॅक यांनी त्यांच्यावरील जेफ्री एपस्टीनशी संबंध असल्याचे सर्व प्रकारचे आरोप फेटाळले आहे. त्यांनी अशा कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी एक निवेदन जारी केले असून त्यांच्यावरील आरोपांचा तीव्र निषेध करत निर्दोष असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या गैर, अनैतिक कृत्यांमध्ये सहभाग नव्हता असे त्यांनी म्हटले आहे.
जेफ्री एपस्टीन हा अमेरिकेतील श्रीमंतांपैकी आहे. त्याच्यावर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आणि त्यांच्या तस्करीचा आरोप आहे. यामध्ये अनेक हायप्रोफाइल लोकांचाही समावेश आहे. ३० जानेवारी रोजी या प्रकरणाशी संबंधित अनेक नव्या फाइल्स उघड झाल्या होत्या. या कागदपत्रांमध्ये एपस्टीन नेटवर्कची व्याप्ती आणि जगभरातील नेत्यांचा, उद्योजकांचा संपर्क होता हे सिद्ध झाले आहे. भविष्यात या कागदपत्रांमधून अनेक धक्कादायक माहितींचा खुलासा होण्याची शक्यता आहे.
Ans: स्लोवाकियाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मिरोस्लाव लायचॅक यांचे एपस्टीनसोबत मुलींच्या विक्रीबाबतच्या चर्चेच्या संभाषणांचे काही मजकूर एपस्टीन फाइल्समधूनव रिलिज झाले आहेत. यामुळे त्यांच्यावर राजकीय दबाव वाढल्याने त्यांना आपले पद सोडावे लागले आहे.
Ans: मिरोस्लाव लायचॅक यांनी एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित आरोपां फेटाळले असून कोणत्याही प्रकराच्या अनैतिक कृत्यांमध्ये त्यांचा समावेश नसल्याचे म्हटले आहे.