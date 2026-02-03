Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Shocking The Risk Of Spinal Injuries Is Increasing Among Young People Experts Advise Making Appropriate Changes To Lifestyle

धक्कादायक! तरुणांमध्ये वाढतोय मणक्याच्या दुखापतींचा धोका; जीवनशैलीत योग्य बदल करण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

सध्या तरूणांमध्ये मणक्याच्या समस्या वाढत जात असलेले दिसून येत आहे. यासाठी आपली जीवनशैली अधिक जबाबदार आहे. मात्र तज्ज्ञांनी आता तरूणांना इशारा दिला आहे. नक्की काय म्हणणं आहे जाणून घेऊया

Updated On: Feb 03, 2026 | 12:28 PM
मणक्याच्या समस्या का वाढतत आहेत (फोटो सौजन्य - iStock)

मणक्याच्या समस्या का वाढतत आहेत (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • मणक्यातील दुखापती का वाढत आहेत 
  • जीवनशैलीतील बदल ठरत आहे जीवघेणा
  • काय सांगतात तज्ज्ञ
मणक्याच्या (स्पायनल कॉर्ड) दुखापती या लहानांपासून थोरामोठ्या पर्यंत कोणत्याही वयोगटात आढळून येऊ शकतात. या दुखापतीमुळे पाठदुखी, हात किंवा पायांमध्ये कमजोरी, अंग सुन्न पडणे, हाता-पायांमधील अशक्तपणा (पक्षाघात) तसेच लघवी-शौचास नियंत्रण राखण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे दैनंदिन आयुष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. मणक्याच्या दुखापती कशा टाळता येतील याची माहिती या लेखाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. डॉ. तुषार राठोड, एम.एस. ऑर्थो, पीएच.डी, ऑर्थोपेडिक व स्पाईन सर्जन, मुंबई यांनी अधिक माहिती दिली आहे. 

आपल्या पाठीचा कणा हा आपल्याला सरळ उभं राहायला आणि योग्य शारीरीक हालचालींकरिता मदत करतो. या पाठीच्या कण्याच्या आत असलेली स्पायनल कॉर्ड मेंदू आणि शरीराच्या इतर भागांमध्ये संदेश पोहोचविण्याचे काम करते. हात-पाय हलवणे, वेदना जाणवणे, श्वास घेणे तसेच लघवी-मलविसर्जन यांसारख्या क्रिया स्पायनल कॉर्डमुळे शक्य होतात. यातील काही क्रिया आपल्या नियंत्रणात असतात, तर काही आपोआप होतात. स्पायनल कॉर्डला इजा झाली तर त्याचा परिणाम काही वेळापुरता किंवा कायमस्वरूपीही देखील होऊ शकतो.

मणक्याच्या दुखापतीमुळे लाखो लोक त्रस्त आहेत. आजकाल पाठदुखी ही दीर्घकाळ कामावर गैरहजर राहण्याचे आणि अपंगत्वाचे एक महत्त्वाचे कारण ठरत आहे. एकाच जागी जास्त वेळ बसून काम करणे, बसण्याची चुकीची पद्धत, व्यायामाचा अभाव तसेच सततचा प्रवास किंवा कामाच्या सवयी यामुळे अगदी तरुण वयातही मणक्यावर अतिरिक्त ताण येतो.याशिवाय सकाळचे कोवळे ऊन न मिळ्ल्याने व्हिटॅमिन डी ची कमतरता हे पाठदुखीचं एक महत्त्वाचं कारण ठरत आहे.

पाठीचा कणा ताठ ठेवण्यासाठी नियमित करा ‘ही’ आसन,पाठ दुखी होईल कमी

मणक्याच्या दुखापती कशामुळे होतात?

  • रस्त्यावरील अपघात
  • उंचावरून खाली पडणे
  • खेळताना झालेल्या दुखापती
  • हिंसाचारामुळे होणारी दुखापत
  • टीबी सारखे संसर्ग, गाठी (ट्यूमर)
  • वयामुळे होणारी पाठीच्या कण्याची झीज
या दुखापती सौम्य कमजोरीपासून ते पक्षाघाताइतपत या गंभीर असू शकतात.

मणक्याच्या दुखापतींचा धोका कसा कमी कराल?

वाहन चालवताना न विसरता सीट बेल्ट लावणे, मोबाईल  फोनचा वापर न करणे आणि दारू पिऊन वाहन न चालवणे या चांगल्या सवयींमुळे मणक्याच्या दुखापती टाळता येतात. त्याचबरोबर घसरुन पडण्यासारखे किरकोळ अपघात टाळणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. घरात रेलिंग बसवणे, रात्रीच्या वेळी घरात योग्य प्रकाश पडेल अशी सुविधा असणे, धूम्रपान व मद्यपान टाळणे, वजन नियंत्रित राखणे, भरपूर पाणी पिणे आणि न घसरणारी पादत्राणे वापरणे गरजेचे आहे.

खेळाडूंनी विशेष काळजी घेत तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सुरक्षा साधने वापरणे आवश्यक आहे. पाठदुखी, हात-पाय सुन्न होणे किंवा अशक्तपणा जाणवल्यास  त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. स्वमर्जीने औषधे घेणे धोकादायक ठरू शकते.

आतून खिळखिळी झाली हाडं, मिळतील 3 संकेत; सांगडा होण्यापूर्वी 4 कामं

मणका निरोगी ठेवण्यासाठी काय कराल?

मणक्याची काळजी घेण्यासाठी नियमित व्यायाम आणि संतुलित आहाराचे सेवन अतिशय गरजेचे आहे. अतिव्यायाम करणे टाळा कारण यामुळेही मणक्याची झीज होऊ शकते.चालणे, पोहणे, सायकल चालवणे, स्ट्रेचिंग आणि योगासनांमुळे मणक्याला आधार देणारे स्नायू मजबूत होतात.कामाच्या ठिकाणी आणि घरी बसताना योग्य शारीरीक स्थिती राखणे, वजन उचलताना पाठ सरळ ठेवणे आणि वजन नियंत्रित राखणे गरजेचे आहे. यामुळे मणक्यावर ताण कमी होतो.

Web Title: Shocking the risk of spinal injuries is increasing among young people experts advise making appropriate changes to lifestyle

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 12:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IVF केल्यानंतर किती वेळात होऊ शकता Pregnant, तज्ज्ञांनी सांगितले तपशील; होणार नाही Confusion
1

IVF केल्यानंतर किती वेळात होऊ शकता Pregnant, तज्ज्ञांनी सांगितले तपशील; होणार नाही Confusion

महिलांना मानसिकरित्या तोडतो Menopause, डॉक्टरांनी सांगितले 40 व्या वर्षानंतर का होतात चिडक्या आणि रागीट
2

महिलांना मानसिकरित्या तोडतो Menopause, डॉक्टरांनी सांगितले 40 व्या वर्षानंतर का होतात चिडक्या आणि रागीट

शिंक-खोकला येताच लघवी का होते? डॉक्टरांनी सांगितले यामागचे कारण, 99% लोकांना ठाऊकच नाही!
3

शिंक-खोकला येताच लघवी का होते? डॉक्टरांनी सांगितले यामागचे कारण, 99% लोकांना ठाऊकच नाही!

Obesity Alert : जगभरात 1 अब्ज लोक लठ्ठपणाचे शिकार, भारतातही हा आजार बनत आहे सायलंट किलर; जाणून घ्या उपाय
4

Obesity Alert : जगभरात 1 अब्ज लोक लठ्ठपणाचे शिकार, भारतातही हा आजार बनत आहे सायलंट किलर; जाणून घ्या उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धक्कादायक! तरुणांमध्ये वाढतोय मणक्याच्या दुखापतींचा धोका; जीवनशैलीत योग्य बदल करण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

धक्कादायक! तरुणांमध्ये वाढतोय मणक्याच्या दुखापतींचा धोका; जीवनशैलीत योग्य बदल करण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Feb 03, 2026 | 12:28 PM
Epstein Files चा धमाका! ईमेलमध्ये युवतींचा उल्लेख अन् ‘या’ देशाच्या सुरक्षा सल्लागारांनी दिला तडकाफडकी राजीनामा, जगभरात खळबळ

Epstein Files चा धमाका! ईमेलमध्ये युवतींचा उल्लेख अन् ‘या’ देशाच्या सुरक्षा सल्लागारांनी दिला तडकाफडकी राजीनामा, जगभरात खळबळ

Feb 03, 2026 | 12:21 PM
Bigg Boss Marathi 6 : ‘दुसऱ्याची वाट लावूनच जाईल..’, ‘बिग बॉस’च्या घरात नव्या वादाची ठिणगी! प्रभूने विशालला दिली धमकी

Bigg Boss Marathi 6 : ‘दुसऱ्याची वाट लावूनच जाईल..’, ‘बिग बॉस’च्या घरात नव्या वादाची ठिणगी! प्रभूने विशालला दिली धमकी

Feb 03, 2026 | 12:18 PM
WPL 2026 : एलिमिनेटर सामन्यात अ‍ॅशले गार्डनर आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज आमनेसामने! कोण मारणार बाजी, कोणाला मिळणार फायनलचे तिकीट?

WPL 2026 : एलिमिनेटर सामन्यात अ‍ॅशले गार्डनर आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज आमनेसामने! कोण मारणार बाजी, कोणाला मिळणार फायनलचे तिकीट?

Feb 03, 2026 | 12:09 PM
भारतात Vivo V70 सीरीज लवकरच होणार लाँच; 50MP कॅमेऱ्यासह अनेक बेस्ट फीचर्स मिळणार

भारतात Vivo V70 सीरीज लवकरच होणार लाँच; 50MP कॅमेऱ्यासह अनेक बेस्ट फीचर्स मिळणार

Feb 03, 2026 | 12:06 PM
Upcoming Cars: कार प्रेमींसाठी गुड न्यूज! परवडणारी किंमत अन् दमदार फीचर्स; ६ नवीन गाड्या फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार लाँच

Upcoming Cars: कार प्रेमींसाठी गुड न्यूज! परवडणारी किंमत अन् दमदार फीचर्स; ६ नवीन गाड्या फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार लाँच

Feb 03, 2026 | 12:03 PM
जुन्या सिम कार्डमधून काढले 27 लाखांचे सोने! व्हायरल व्हिडिओनंतर ई-कचऱ्याला सोन्याचे भाव

जुन्या सिम कार्डमधून काढले 27 लाखांचे सोने! व्हायरल व्हिडिओनंतर ई-कचऱ्याला सोन्याचे भाव

Feb 03, 2026 | 12:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM