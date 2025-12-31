फॅशन जगाच्या इतिहासात ‘या’ अभिनेत्रींनी वाढवला भारताचा अभिमान, कान्सपासून ते मेट गालामध्ये केलेल्या लुकची होती मोठी चर्चा

फॅशन युगात अनेक नवनवीन गोष्टींमध्ये होणारे बदल फारच आश्चर्यकारक आहेत. २०२५ या वर्षात अभिनेत्रींचे लुक केवळ कॅमेराचे आकर्षण नाहीतर भारतीय ओळखीवर लक्ष केंद्रित करणारे होते. कान्स, मेट गाला, पॅरिस फॅशन वीक, लक्झरी ब्रँड्सचे खास शो इत्यादी अनेक ठिकाणी भारतीय अभिनेत्रींना पाहुणे म्हणून बोलावण्यात आले होते. या शो दरम्यान अभिनेत्रींनी केलेले लुक सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. २०२५ या वर्षात भारतीय सेलिब्रिटींनी स्वतःला पाश्चात्य लूकशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. चला तर पाहुयात अभिनेत्रींचे व्हायरल झालेले फॅशन लुक. (फोटो सौजन्य – pinterest)