फॅशन जगाच्या इतिहासात ‘या’ अभिनेत्रींनी वाढवला भारताचा अभिमान, कान्सपासून ते मेट गालामध्ये केलेल्या लुकची होती मोठी चर्चा

फॅशन युगात अनेक नवनवीन गोष्टींमध्ये होणारे बदल फारच आश्चर्यकारक आहेत. २०२५ या वर्षात अभिनेत्रींचे लुक केवळ कॅमेराचे आकर्षण नाहीतर भारतीय ओळखीवर लक्ष केंद्रित करणारे होते. कान्स, मेट गाला, पॅरिस फॅशन वीक, लक्झरी ब्रँड्सचे खास शो इत्यादी अनेक ठिकाणी भारतीय अभिनेत्रींना पाहुणे म्हणून बोलावण्यात आले होते. या शो दरम्यान अभिनेत्रींनी केलेले लुक सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. २०२५ या वर्षात भारतीय सेलिब्रिटींनी स्वतःला पाश्चात्य लूकशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. चला तर पाहुयात अभिनेत्रींचे व्हायरल झालेले फॅशन लुक. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Dec 31, 2025 | 12:19 PM
फॅशन जगाच्या इतिहासात 'या' अभिनेत्रींनी वाढवला भारताचा अभिमान

फॅशन जगाच्या इतिहासात 'या' अभिनेत्रींनी वाढवला भारताचा अभिमान

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन तिच्या ग्लॅमर्स आणि फॅशन लुकमुळे कायमच चर्चेत असते. २०२५ च्या कान्स महोत्सवात ऐश्वर्या राय बच्चनने पांढऱ्या रंगाची साडी परिधान करत त्यावर लाल रंगाचे पोलके दागिने परिधान केले आहेत.

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन तिच्या ग्लॅमर्स आणि फॅशन लुकमुळे कायमच चर्चेत असते. २०२५ च्या कान्स महोत्सवात ऐश्वर्या राय बच्चनने पांढऱ्या रंगाची साडी परिधान करत त्यावर लाल रंगाचे पोलके दागिने परिधान केले आहेत.

अभिनेत्री जान्हवी कपूरचा कान्समधील पहिला लूक साधा आणि सिंपल होता. यामध्ये तिने कोणत्याही पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण केले नव्हते. गुलाबी रंगाच्या ड्रेसवर मोत्याचे दागिने परिधान केले होते.

अभिनेत्री जान्हवी कपूरचा कान्समधील पहिला लूक साधा आणि सिंपल होता. यामध्ये तिने कोणत्याही पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण केले नव्हते. गुलाबी रंगाच्या ड्रेसवर मोत्याचे दागिने परिधान केले होते.

प्रियांका चोप्राने पोल्का-डॉट पोशाख असलेल्या बेस्पोक बालमेन पोशाख परिधान केला आहे. यावर तिने हिरव्या रंगाचा पोल्की नेकलेस परिधान करत आत्मविश्वास आणि क्लासिक शैलीचे सुंदर मिश्रण दाखवले आहे.

प्रियांका चोप्राने पोल्का-डॉट पोशाख असलेल्या बेस्पोक बालमेन पोशाख परिधान केला आहे. यावर तिने हिरव्या रंगाचा पोल्की नेकलेस परिधान करत आत्मविश्वास आणि क्लासिक शैलीचे सुंदर मिश्रण दाखवले आहे.

अभिनेत्री किनारी अडवाणीचा मेटा गाला २०२५ मधील लुक हा केवळ फॅशन स्टेटमेंट नाहीतर तिच्यासाठी सुंदर अनुभव होता. मेटा गालामध्ये तिने काळ्या रंगाचा गाऊन परिधान केला होता. ज्यामध्ये तिचा सुंदर बेबी बम्प लुक सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

अभिनेत्री किनारी अडवाणीचा मेटा गाला २०२५ मधील लुक हा केवळ फॅशन स्टेटमेंट नाहीतर तिच्यासाठी सुंदर अनुभव होता. मेटा गालामध्ये तिने काळ्या रंगाचा गाऊन परिधान केला होता. ज्यामध्ये तिचा सुंदर बेबी बम्प लुक सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

आलिया भट्टने कान्समध्ये तिच्या आकर्षक साडी लुकने साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. तिने गुच्चीची स्टेटमेंट साडी परिधान करत भारतीय परंपरा जुन्या झालेल्या नाहीत, हे सिद्ध केले.

आलिया भट्टने कान्समध्ये तिच्या आकर्षक साडी लुकने साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. तिने गुच्चीची स्टेटमेंट साडी परिधान करत भारतीय परंपरा जुन्या झालेल्या नाहीत, हे सिद्ध केले.

