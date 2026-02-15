Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
फुल टॅंकवर 1200 किमीची तगडी रेंज! ऑफिसला येण्याजाण्यासाठी ‘ही’ SUV आहे एकदम बेस्ट

भारतीय ऑटो बाजारात जर तुम्ही एका उत्तम एसयूव्हीच्या शोधात असाल जी तुम्हाला चांगला मायलेज देखील देईल तर Maruti Suzuki Fronx तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकते.

Updated On: Feb 15, 2026 | 09:58 PM
  • Maruti Suzuki Fronx ही भारतातील एक लोकप्रिय एसयूव्ही
  • ऑफिसला येण्याजाण्यासाठी परफेक्ट आहे ही एसयूव्ही
  • जाणून घ्या या कारची माहिती
जर तुम्ही रोज ऑफिसला ये-जा करण्यासाठी चांगला मायलेज देणारी आणि बजेटमध्ये बसणारी एसयूव्ही शोधत असाल, तर Maruti Suzuki Fronx तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकते. ही कार पेट्रोल आणि CNG अशा दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. चला, याची किंमत आणि फीचर्स जाणून घेऊया.

किती आहे किंमत?

मारुती फ्रॉन्क्सची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 6.85 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर टॉप व्हेरिएंटसाठी ही किंमत 11.98 लाख रुपयांपर्यंत जाते. या एसयूव्हीमध्ये प्रीमियम फील, कमी रनिंग कॉस्ट आणि प्रशस्त केबिन स्पेस मिळते.

EV सेगमेंटमध्ये Tata Motors धुराळा उडवणार! 593 KM रेंज असणारी ‘ही’ खास कार लवकरच लाँच होणार

फीचर्स आणि इंटिरिअर

मारुती फ्रॉन्क्स तिच्या स्टायलिश आणि प्रीमियम इंटीरियरसाठी ओळखली जाते. यात 9-इंच HD टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देण्यात आली आहे, जी वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले सपोर्ट करते. ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक सोयीस्कर आणि स्मार्ट बनवण्यासाठी हेड्स-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कॅमेरा, वायरलेस चार्जिंग पॅड, क्रूझ कंट्रोल आणि रिअर एसी व्हेंट्स यांसारखी आधुनिक फीचर्स देण्यात आली आहेत.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

मारुती फ्रॉन्क्स दोन वेगवेगळ्या पेट्रोल इंजिन पर्यायांसह CNG पर्यायात देखील उपलब्ध आहे. यात 1.2L K-Series Naturally Aspirated पेट्रोल इंजिन आणि CNG पर्यायासोबतच 1.0L टर्बो बूस्टरजेट पेट्रोल इंजिन दिले जाते. ही एसयूव्ही 5-स्पीड मॅन्युअल तसेच 6-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्समध्ये उपलब्ध आहे. दोन्ही इंजिन BS6 फेज 2 उत्सर्जन मानकांनुसार आहेत आणि स्मार्ट हायब्रिड तंत्रज्ञानासह येतात, ज्यामुळे इंधन बचत होते आणि ड्रायव्हिंग स्मूद राहते.

4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड

मायलेज आणि ड्रायव्हिंग रेंज

Maruti Suzuki फ्रॉन्क्स तिच्या सेगमेंटमध्ये उत्कृष्ट मायलेज देणारी कार मानली जाते. ARAI च्या माहितीनुसार, 1.2 लिटर पेट्रोल मॅन्युअल व्हेरिएंट 21.79 किमी प्रति लिटर, तर 1.2 लिटर पेट्रोल AMT व्हेरिएंट 22.89 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. 1.2 लिटर CNG व्हेरिएंट 28.51 किमी प्रति किलो इतके मायलेज देते.

तसेच, 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल मॅन्युअल व्हेरिएंट 21.5 किमी प्रति लिटर आणि टर्बो पेट्रोल ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट 20.01 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. विशेष म्हणजे, पेट्रोल आणि CNG बाय-फ्यूल मॉडेल फुल टँकवर सुमारे 1200 किमीपर्यंतची ड्रायव्हिंग रेंज देऊ शकते.

 

