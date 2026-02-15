फुल टॅंकवर 1200 किमीची तगडी रेंज! ऑफिसला येण्याजाण्यासाठी ‘ही’ SUV आहे एकदम बेस्ट

मारुती फ्रॉन्क्सची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 6.85 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर टॉप व्हेरिएंटसाठी ही किंमत 11.98 लाख रुपयांपर्यंत जाते. या एसयूव्हीमध्ये प्रीमियम फील, कमी रनिंग कॉस्ट आणि प्रशस्त केबिन स्पेस मिळते.
मारुती फ्रॉन्क्स तिच्या स्टायलिश आणि प्रीमियम इंटीरियरसाठी ओळखली जाते. यात 9-इंच HD टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देण्यात आली आहे, जी वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले सपोर्ट करते. ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक सोयीस्कर आणि स्मार्ट बनवण्यासाठी हेड्स-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कॅमेरा, वायरलेस चार्जिंग पॅड, क्रूझ कंट्रोल आणि रिअर एसी व्हेंट्स यांसारखी आधुनिक फीचर्स देण्यात आली आहेत.
मारुती फ्रॉन्क्स दोन वेगवेगळ्या पेट्रोल इंजिन पर्यायांसह CNG पर्यायात देखील उपलब्ध आहे. यात 1.2L K-Series Naturally Aspirated पेट्रोल इंजिन आणि CNG पर्यायासोबतच 1.0L टर्बो बूस्टरजेट पेट्रोल इंजिन दिले जाते. ही एसयूव्ही 5-स्पीड मॅन्युअल तसेच 6-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्समध्ये उपलब्ध आहे. दोन्ही इंजिन BS6 फेज 2 उत्सर्जन मानकांनुसार आहेत आणि स्मार्ट हायब्रिड तंत्रज्ञानासह येतात, ज्यामुळे इंधन बचत होते आणि ड्रायव्हिंग स्मूद राहते.
Maruti Suzuki फ्रॉन्क्स तिच्या सेगमेंटमध्ये उत्कृष्ट मायलेज देणारी कार मानली जाते. ARAI च्या माहितीनुसार, 1.2 लिटर पेट्रोल मॅन्युअल व्हेरिएंट 21.79 किमी प्रति लिटर, तर 1.2 लिटर पेट्रोल AMT व्हेरिएंट 22.89 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. 1.2 लिटर CNG व्हेरिएंट 28.51 किमी प्रति किलो इतके मायलेज देते.
तसेच, 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल मॅन्युअल व्हेरिएंट 21.5 किमी प्रति लिटर आणि टर्बो पेट्रोल ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट 20.01 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. विशेष म्हणजे, पेट्रोल आणि CNG बाय-फ्यूल मॉडेल फुल टँकवर सुमारे 1200 किमीपर्यंतची ड्रायव्हिंग रेंज देऊ शकते.