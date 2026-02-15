अपूर्वा नेमळेकरने दिला चाहत्यांना सुखद धक्का! झाली Mrs. Govalkar, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

भावाच्या आठवणीत अपूर्वा नेमळेकरची भावूक पोस्ट; म्हणाली, ‘कदाचित, मी तो दिवस बदलू शकले असते तर…’
अपूर्वाची नवऱ्यासाठी खास पोस्ट
अपूर्वाने नवऱ्यासह फोटो शेअर करत चाहत्यांना आपल्या लग्नाची माहिती दिली आहे. तिने अगदी मनापासून म्हटलं की,
‘१४ फेब्रुवारी २०२६ — एक अशी तारीख जी कायमची आमची झाली. ❤️
काल, प्रेम, विश्वास आणि आमच्या जवळच्या आशीर्वादांच्या उपस्थितीत, आम्ही आमच्या आयुष्याचा एक नवीन अध्याय एकत्र सुरू केला. माझ्या अंतःकरणातील अपार कृतज्ञतेसह, मला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की मी आता श्रीमती अपूर्वा तनुज गोवलकर आहे.
आयुष्याने माझी परीक्षा घेतली आहे, मला आकार दिला आहे, मला तोडले आहे आणि मला पुन्हा बांधले आहे… आणि तरीही, मी प्रेमावर विश्वास ठेवणे कधीही थांबवले नाही. सर्व वादळांनंतर, देवाने मला शांती दिली. सर्व प्रतीक्षेनंतर, त्याने मला सहवास दिला. आणि व्हॅलेंटाईन डे वर, प्रेमाला त्याचे घर सापडले.
ही आमची दुसरी सुरुवात आहे – परिपक्वता, समजूतदारपणा आणि एकमेकांबद्दल खोल असणाऱ्या आदराने आम्ही एकमेकांना निवडले. आम्ही पूर्ण अंतःकरणाने आणि हात जोडून या प्रवासात पाऊल ठेवतोय, तुमचे आशीर्वाद, प्रेम आणि शुभेच्छा मागत आहोत आणि आम्ही एकत्र आयुष्य जगण्याला सुरूवात करतोय
माझ्या आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यात माझ्यासोबत उभे राहिल्याबद्दल धन्यवाद. आज, मी पूर्ण, कृतज्ञ आणि मनापासून आनंदी आहे.
आपलीच
सौभाग्यवती अपूर्वा तनुज गोवलकर’
अपूर्वाचे दुसरे लग्न
पहिल्या लग्नात अपूर्वाला बराच त्रास सहन करावा लागल्याचे तिने अनेक मुलाखतीमध्ये सांगितलं होतं आणि योग्य वेळ आल्यावर आणि योग्य माणूस आयुष्यात आल्यावर लग्न करेन असंही तिने मत व्यक्त केलं होतं. १४ फेब्रुवारी हा जगभरात प्रेमाचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो आणि अपूर्वानेही हाच प्रेमाचा दिवस निवडत दुसरं लग्न केल्याचं समोर आलंय. चाहत्यांनी तिला कमेंट्समध्ये भरभरून शुभेच्छा दिल्या आहेत. इतकंच नाही तर अनेक कलाकारांनीही तिला शुभेच्छा दिल्यात.
