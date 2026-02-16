डोनाल्ड ट्रम्पने फिरवली पाठ; पाकिस्तानची हालात झाली बेक्कार! संरक्षण मंत्र्यांनीच केला ‘टॉयलेट पेपर’ म्हणून उल्लेख

आमच्या शेजाऱ्याने मला सांगितले, “निशाणेबाज, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी त्यांच्या देशाच्या संसदेत, राष्ट्रीय असेंब्लीमध्ये एक घृणास्पद टिप्पणी केली. त्यांनी म्हटले की ट्रम्प यांनी आम्हाला टॉयलेट पेपरसाररखे वापरले आहे, गरज पडल्यास वापरले जाते आणि नंतर फेकून दिले जाते.”
यावर मी म्हणालो, “आपल्या स्वतःच्या देशाबद्दल अशी घृणास्पद तुलना केल्याने पाकिस्तानी नेते किती हताश आहेत हे दिसून येते. पाकिस्तान स्वतःच एक परजीवी आहे. असे म्हटले जायचे की अल्लाह, सैन्य आणि अमेरिका पाकिस्तान चालवतात. जेव्हा अमेरिकेने मोफत गोष्टी देणे बंद केले तेव्हा ते म्हणाले, ‘पाकिस्तानला दोन बोटींवर स्वार होण्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. अमेरिका आणि चीन दोघांनाही पसंती देणे त्याला महागात पडले आहे. अमेरिका भारताच्या जवळ येत आहे आणि व्यावसायिक करार करत आहे याचा पाकिस्तानला हेवा वाटतो. जागतिक बँक आणि आयएमएफच्या कृपेवर जगणाऱ्या गरीब आणि काटकसरीच्या पाकिस्तानशी कोण व्यापार करेल? ते स्वतः निर्लज्जपणे आर्थिक आणि लष्करी मदतीची भीक मागत आहे.” रशिया आणि चीनविरुद्ध पाकिस्तान हा आपला चौकी आहे हा अमेरिकेचा गैरसमज दूर झाला.
हे देखील वाचा : इटालियन शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ गॅलिली यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 15 फेब्रुवारीचा इतिहास
यावर मी म्हणालो, “अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प प्रथम एखाद्याला उंच ठिकाणी बसवतात आणि नंतर जोरदार प्रहार करतात आणि खाली फेकून देतात. त्यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना एक महान जनरल म्हटले आणि त्यांना जेवणाचे आमंत्रण दिले. मुनीर आणि पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी ट्रम्प यांना दुर्मिळ खनिजांचा एक बॉक्स भेट दिला, परंतु आता अमेरिका पाकिस्तानला त्याची जागा दाखवत आहे. हे चीनशी चिकटून राहण्याचे परिणाम आहे. ट्रम्प यांना पाकिस्तानच्या निष्ठेबद्दल शंका आली आहे. पाकिस्तानी संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की आम्ही अमेरिकेच्या हितासाठी लढलो आणि तालिबानविरुद्ध अमेरिकेला पाठिंबा दिला, परंतु त्या बदल्यात अमेरिकेने पाकिस्तानचा वापर टॉयलेट पेपरसारखा केला आणि नंतर तो कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिला.”
हे देखील वाचा : दिसायला गोंडस पण वाघापेक्षाही घातक! जाणून घ्या पाणघोड्याला का म्हटले जाते King of River
शेजारी म्हणाला, “पाकिस्तानने ते खरोखर काय आहे हे मान्य केले आहे. फ्रीलोडर आणि भिकाऱ्यांच्या देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये काहीही आदर नाही.”
लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी