‘या’ आहेत भारतातील सगळ्यात महागड्या साड्या, ज्यांची किमती वाचून तुम्हाला सुद्धा बसेल धक्का

भारत देश वस्त्र परंपरेचा देश म्हणून ओळखला जातो. कारण भारतीय स्त्रिया मागील बऱ्याच वर्षांपासून साडी परिधान करत आहेत. सणावाराच्या दिवसांमध्ये किंवा घरातील कोणत्याही शुभ कार्याच्या दिवशी महिला आवडीने साडी नेसतात. साडीमधील महिलांचे सौंदर्य खुलून दिसते. साडी ही संस्कृती, वारसा आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते. भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये, छोट्या गावांमध्ये तयार होणाऱ्या पारंपरिक साड्या दुर्मिळ, मेहनतीच्या आणि कलात्मक असतात. या साड्यांची किंमत अतिशय महाग असली तरीसुद्धा महिला खरेदी करतात. चला तर जाणून घेऊया भारतातील सगळ्यात महागड्या साड्यांची नावे आणि किंमत. (फोटो सौजन्य – pinterest)