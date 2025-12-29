Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘या’ आहेत भारतातील सगळ्यात महागड्या साड्या, ज्यांची किमती वाचून तुम्हाला सुद्धा बसेल धक्का

भारत देश वस्त्र परंपरेचा देश म्हणून ओळखला जातो. कारण भारतीय स्त्रिया मागील बऱ्याच वर्षांपासून साडी परिधान करत आहेत. सणावाराच्या दिवसांमध्ये किंवा घरातील कोणत्याही शुभ कार्याच्या दिवशी महिला आवडीने साडी नेसतात. साडीमधील महिलांचे सौंदर्य खुलून दिसते. साडी ही संस्कृती, वारसा आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते. भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये, छोट्या गावांमध्ये तयार होणाऱ्या पारंपरिक साड्या दुर्मिळ, मेहनतीच्या आणि कलात्मक असतात. या साड्यांची किंमत अतिशय महाग असली तरीसुद्धा महिला खरेदी करतात. चला तर जाणून घेऊया भारतातील सगळ्यात महागड्या साड्यांची नावे आणि किंमत. (फोटो सौजन्य – pinterest)

1 / 5 महाराष्ट्राचे महावस्त्र म्हणून ओळखली जाणारी पैठणी साडी सर्वच महिलांना खूप जास्त आवडते. पैठणी साडी नेसल्यानंतर रॉयल लुक दिसतो. या साडीची किंमत २ लाखांपासून ते अगदी १० लाखांपर्यंत आहे.

2 / 5 दक्षिण भारतातील कांचीवरम साडी लग्नसोहळ्यांमध्ये नेसली जाते. जड रेशीम आणि टिकाऊपणासाठी ओळखली जाणारी कांजीवरम साडी हातमागावर विणली जाते. कांजीवरम साडीची साधारण किंमत दीड लाख ते ७ लाख रुपये एवढी आहे.

4 / 5 भारतातील साड्यांची राणी म्हणून बनारसी साडीची विशेष ओळख आहे. ओरिजनल रेशीम, सोन्या-चांदीच्या जरीचे काम आणि पारंपरिक नक्षीकाम करून तयार केलेल्या साडीची किंमत साधारण २ लाख ते ८ लाख रुपये किंवा त्याच्या पेक्षा जास्त आहे.

5 / 5 आंध्रप्रदेशची पोचमपल्ली इकत साडी साध्या सोशल मीडियावर खूप जास्त व्हायरल होताना दिसत आहे. ही साडी अस्सल रेशमी धाग्यांचा वापर करून बनवली जाते. साडीची किंमत ८० हजार ते ४ लाख रुपयांपर्यंत आहे.

