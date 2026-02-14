Tarique Rahman चं सरकार बनणार तरी कसं, शपथग्रहण प्रमुखच गायब; गुप्तचर अहवालातून खळबळजनक खुलासा

‘स्वतंत्र आहोत, कोणत्याही किमतीवर हुकूमशाही…’, बांगलादेशाचे PM होण्यापूर्वी Tarique Rahman चा कट्टरपंथीयांना इशारा
तारिक रहमानसमोर कोणते संकट आहे?
असा दावा केला जात आहे की, बांगलादेशचे अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन पुढील तीन ते चार दिवसांत BNP अध्यक्ष तारिक रहमान यांच्या नवीन मंत्रिमंडळाची शपथ घेऊ शकतात, परंतु बीएनपीच्या एका वरिष्ठ धोरणकर्त्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितले की शपथविधी समारंभ १६ किंवा १७ फेब्रुवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. आता, संविधानानुसार, मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी समारंभानंतर संसदेच्या नवीन सदस्यांचा शपथविधी अनिवार्य आहे. तथापि, रहमान यांच्या एका प्रमुख सहकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, सरकार स्थापनेत अडथळे निर्माण करणाऱ्या सध्याच्या कायदेशीर परिस्थितीबद्दल माहिती दिली.
सूत्राने पीटीआयला सांगितले की, “मागील संसदेच्या अध्यक्षांनी खासदारांना पदाची शपथ द्यावी, परंतु त्यांनी राजीनामा दिला आहे आणि सध्या त्या बेपत्ता आहेत; त्या कुठे आहेत हे कोणालाही माहिती नाही. शिवाय, उपाध्यक्ष तुरुंगात आहेत.”
राष्ट्रपती मार्ग काढतील
या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी कायद्यात तरतुदी असल्या तरी, त्यासाठी थोडा वेळ लागत आहे. पीटीआयच्या मते, सूत्राने सांगितले की, “अशा परिस्थितीत, राष्ट्रपती खासदारांचा शपथविधी समारंभ आयोजित करण्यासाठी एखाद्याची नियुक्ती करू शकतात आणि त्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते.”
तारिक रहमान कधी शपथ घेतील?
कॅबिनेट सचिव शेख अब्दुर रशीद यांनी तारिक रहमान यांच्या शपथविधीची विशिष्ट तारीख दिली नाही, परंतु असे म्हटले की “संविधानानुसार, राष्ट्रपती बंगभवन (राष्ट्रपती भवन) येथे शपथ देतील.” कॅबिनेट सचिवांनी सांगितले की, संविधानानुसार, राजपत्र अधिसूचना जारी झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत निवडून आलेल्या खासदारांना शपथ घ्यावी लागते आणि त्यानंतर बहुमत असलेला पक्ष आपला संसदीय नेता निवडेल. शनिवारी सकाळी राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीची संभाव्य तारीख विचारली असता, रशीद म्हणाले की अद्याप कोणतीही तारीख निश्चित केलेली नाही.
कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राजपत्र अधिसूचना शनिवारी जारी करण्यात आली असल्याने, शपथविधीसाठी तीन दिवसांचा कालावधी रविवार, १५, १६ आणि १७ फेब्रुवारी मानला जाऊ शकतो.