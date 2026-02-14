Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Tarique Rahman चं सरकार बनणार तरी कसं, शपथग्रहण प्रमुखच गायब; गुप्तचर अहवालातून खळबळजनक खुलासा

बांगलादेशात २० वर्षांनंतर सत्तेत परतल्यानंतर, तारिक रहमान यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच संवैधानिक संकटाचा सामना करावा लागला आहे. शपथ देणाऱ्या सभापती शिरीन शर्मीन बेपत्ता, खळबळजनक खुलासा

Updated On: Feb 14, 2026 | 11:25 PM
बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या शपथविधीत अडथळा (फोटो सौजन्य - X.com)

  • तारिक रहमानच्या शपथविधीला मुहूर्त मिळेना 
  • आता सभापतीच गायब, उपसभापती तुरुंगात 
  • कसा होणार शपथविधी 
बांगलादेशमध्ये BNP नवीन सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे आणि तारिक रहमान यांनी आजच्या त्यांच्या पहिल्या भाषणात स्पष्ट केले की ते “बांगलादेश फर्स्ट” धोरणाने देश चालवतील. बीएनपीच्या प्रचंड विजयानंतर, तारिक रहमान यांच्या ‘राज्याभिषेकाची’ अर्थात शपथविधीची वेळ आता खूप जवळ आली आहे आणि त्यामुळे उत्साह वाढला आहे. पंतप्रधान कधी शपथ घेतील आणि कोणत्या देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केले जाईल यासह अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान, PTI च्या अहवालात उघड झाल्याप्रमाणे बांगलादेशमध्ये नवीन सरकार स्थापनेच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत.

‘स्वतंत्र आहोत, कोणत्याही किमतीवर हुकूमशाही…’, बांगलादेशाचे PM होण्यापूर्वी Tarique Rahman चा कट्टरपंथीयांना इशारा

तारिक रहमानसमोर कोणते संकट आहे?

असा दावा केला जात आहे की, बांगलादेशचे अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन पुढील तीन ते चार दिवसांत BNP अध्यक्ष तारिक रहमान यांच्या नवीन मंत्रिमंडळाची शपथ घेऊ शकतात, परंतु बीएनपीच्या एका वरिष्ठ धोरणकर्त्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितले की शपथविधी समारंभ १६ किंवा १७ फेब्रुवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. आता, संविधानानुसार, मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी समारंभानंतर संसदेच्या नवीन सदस्यांचा शपथविधी अनिवार्य आहे. तथापि, रहमान यांच्या एका प्रमुख सहकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, सरकार स्थापनेत अडथळे निर्माण करणाऱ्या सध्याच्या कायदेशीर परिस्थितीबद्दल माहिती दिली.

सूत्राने पीटीआयला सांगितले की, “मागील संसदेच्या अध्यक्षांनी खासदारांना पदाची शपथ द्यावी, परंतु त्यांनी राजीनामा दिला आहे आणि सध्या त्या बेपत्ता आहेत; त्या कुठे आहेत हे कोणालाही माहिती नाही. शिवाय, उपाध्यक्ष तुरुंगात आहेत.”

राष्ट्रपती मार्ग काढतील

या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी कायद्यात तरतुदी असल्या तरी, त्यासाठी थोडा वेळ लागत आहे. पीटीआयच्या मते, सूत्राने सांगितले की, “अशा परिस्थितीत, राष्ट्रपती खासदारांचा शपथविधी समारंभ आयोजित करण्यासाठी एखाद्याची नियुक्ती करू शकतात आणि त्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते.”

Tarique Rahman: बांगलादेशाचा ‘Dark Prince’ ते सत्तेपर्यंतचा प्रवास, 17 वर्षांचा वनवास; 2 महिन्यात फासे पलटले

तारिक रहमान कधी शपथ घेतील?

कॅबिनेट सचिव शेख अब्दुर रशीद यांनी तारिक रहमान यांच्या शपथविधीची विशिष्ट तारीख दिली नाही, परंतु असे म्हटले की “संविधानानुसार, राष्ट्रपती बंगभवन (राष्ट्रपती भवन) येथे शपथ देतील.” कॅबिनेट सचिवांनी सांगितले की, संविधानानुसार, राजपत्र अधिसूचना जारी झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत निवडून आलेल्या खासदारांना शपथ घ्यावी लागते आणि त्यानंतर बहुमत असलेला पक्ष आपला संसदीय नेता निवडेल. शनिवारी सकाळी राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीची संभाव्य तारीख विचारली असता, रशीद म्हणाले की अद्याप कोणतीही तारीख निश्चित केलेली नाही.

कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राजपत्र अधिसूचना शनिवारी जारी करण्यात आली असल्याने, शपथविधीसाठी तीन दिवसांचा कालावधी रविवार, १५, १६ आणि १७ फेब्रुवारी मानला जाऊ शकतो.

Published On: Feb 14, 2026 | 11:25 PM

Topics:  

