Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 South Africa Beats New Zealand Becomes First Team To Qualify Super 8

T20 World Cup 2026 सुपर 8 मध्ये जाणारी पहिली टीम ठरली South Africa, 5 व्या वेळी न्यूझीलंडवर केली मात

दक्षिण आफ्रिकेने न्यूझीलंडचा ७ विकेट्सने पराभव करून टी२० विश्वचषकाच्या सुपर ८ मध्ये आपले स्थान निश्चित केले. टी२० विश्वचषकाच्या इतिहासात दक्षिण आफ्रिका-न्यूझीलंड एकमेकांसमोर येण्याची ही पाचवी वेळ होती

Updated On: Feb 14, 2026 | 10:57 PM
एडन मार्क्रमची तुफान खेळी (फोटो सौजन्य - X.com)

एडन मार्क्रमची तुफान खेळी (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
  • दक्षिण आफ्रिकेचा सुपर ८ मध्ये प्रवेश 
  • पाचव्यांदा न्यूझीलंडला दिली मात 
  • दिमाखात केला प्रवेश 
दक्षिण आफ्रिकेने सलग तीन सामने जिंकून टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले. एडेन मार्करामच्या संघाने न्यूझीलंडला सात विकेट्सने हरवून पुढील फेरीत प्रवेश केला. मार्करामने एकहाती विजय मिळवला आणि ४४ चेंडूत आठ चौकार आणि चार षटकारांसह नाबाद ८६ धावा केल्या. या विजयाने दक्षिण आफ्रिकेला तीन सामन्यांतून सहा गुण मिळाले आणि ग्रुप डी पॉइंट टेबलमध्ये आपले स्थान मजबूत केले. दक्षिण आफ्रिकेचा नेट रन रेट १.४७७ आहे. या गटात चार गुणांसह न्यूझीलंड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि युएई दोन गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दक्षिण आफ्रिकेने टी-२० विश्वचषकात सलग पाचव्यांदा न्यूझीलंडचा पराभव केला. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ जवळजवळ शेवटच्या आठमध्ये पोहोचला आहे, जरी त्याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.

ग्रुप डी सामन्यात न्यूझीलंडला सात विकेट्सने हरवून दक्षिण आफ्रिकेने सलग तिसरा विजय नोंदवला. न्यूझीलंडला ७ विकेट्सने १७५ धावांवर रोखल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेने केवळ १७.१ षटकांत लक्ष्य गाठले. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार एडेन मार्करामने नाबाद ८६ धावा काढल्या.

चॅपमन आणि मिशेल यांनी ७४ धावांची भागीदारी केली

त्यापूर्वी, न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७ बाद १७५ धावा केल्या, ज्याचे श्रेय मार्क चॅपमन (४८) आणि डॅरिल मिशेल (३२) यांच्या ७४ धावांच्या भागीदारीमुळे गेले. या गट डी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने वेगवान आणि उसळत्या खेळपट्टीवर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हा सामना भारतीय नसलेला असूनही, अंदाजे ३०,००० लोकांच्या गर्दीसमोर या सामन्याने अपेक्षित उत्साह निर्माण केला. या सामन्यापूर्वी दोन्ही संघ अपराजित होते. टिम सेफर्ट (नऊ चेंडूत १३) ने मार्को जॅन्सेनचे षटकार मारून स्वागत केले, तर फिन अॅलनने लुंगी एनगिडीविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली आणि त्याच षटकात एक षटकार आणि एक चौकार मारला.

T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती

न्यूझीलंडने ७ षटकात ४ बाद ६४ धावा केल्या

संघाचा स्कोअर ३३ धावांवर पोहोचताच, जॅन्सेनने अतिरिक्त उसळणाऱ्या चेंडूवर सेफर्टला यष्टीरक्षक क्विंटन डी कॉककडून झेलबाद केले. त्यानंतर त्याने रचिन रवींद्र (१३) ला डेव्हिड मिलरने झेलबाद केले आणि त्यानंतर लगेचच, धोकादायक अॅलन (१७ चेंडूत ३१) ला कर्णधार एडेन मार्करामने झेलबाद केले. डावखुरा फिरकीपटू केशव महाराजने फॉर्मात असलेल्या ग्लेन फिलिप्स (१) ला बाद केले, ज्यामुळे न्यूझीलंडने सात षटकांत ६४ धावांत चार बळी घेतले.

कागिसो रबाडाला खेळपट्टीवरून मदत मिळाली

एनगिडी (३४/१) आणि कागिसो रबाडा यांना खेळपट्टीवरून मदत मिळाली, पण ते त्याचा फायदा घेऊ शकले नाहीत. त्यानंतर चॅपमन आणि मिचेलने संयमाने आणि आक्रमकतेवर नियंत्रण ठेवून डाव सावरला. चॅपमनने २६ चेंडूत सहा चौकार आणि दोन षटकार मारत ४८ धावा केल्या. मिचेलने (२४ चेंडूत ३२) त्याला चांगली साथ दिली. त्याने मार्करामवर एक लांब षटकार मारून दबाव कमी केला. चॅपमनने मार्करामवर एक षटकार मारून संघाला पुन्हा सामन्यात आणले. 

शेवटच्या षटकांत न्यूझीलंड मोठ्या धावसंख्येसाठी सज्ज दिसत असताना, यान्सनने चॅपमनला अर्धशतक नाकारले आणि संघाला पुन्हा सामन्यात आणले. रायन रिकेल्टनने त्याचा झेल घेतला. मिशेलही लवकरच एनगिडीच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. कर्णधार मिशेल सँटनर (४) कॉर्बिन बॉशने स्वस्तात बाद केला.

यान्सन हा दक्षिण आफ्रिकेचा सर्वोत्तम गोलंदाज होता ज्यामध्ये त्याने चार विकेट्स घेतल्या. यान्सन हा ४० धावांत चार विकेट्स घेऊन संघाचा सर्वोत्तम गोलंदाज होता. बॉशने चार षटकांत ३४ धावांत एक विकेट घेतली. महाराजांनी २४ धावांत एक विकेट घेतली. शेवटच्या षटकांत जेम्स नीशमच्या नाबाद २३ धावांमुळे न्यूझीलंडने सात बाद १७५ धावांचा आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली.

IND vs PAK: कोलंबोत तुटणार का Handshake Protocall? पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानी कॅप्टनचे मोठे वक्तव्य, सूर्या काय करणार

Web Title: T20 world cup 2026 south africa beats new zealand becomes first team to qualify super 8

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 10:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ENG vs SCO: टॉम बेंटनच्या धुवाधार खेळीने इंग्लंडचे जोरदार पुनरागमन, 5 विकेट्सने स्कॉटलंडचा पराभव
1

ENG vs SCO: टॉम बेंटनच्या धुवाधार खेळीने इंग्लंडचे जोरदार पुनरागमन, 5 विकेट्सने स्कॉटलंडचा पराभव

IND vs PAK: कोलंबोत तुटणार का Handshake Protocall? पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानी कॅप्टनचे मोठे वक्तव्य, सूर्या काय करणार
2

IND vs PAK: कोलंबोत तुटणार का Handshake Protocall? पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानी कॅप्टनचे मोठे वक्तव्य, सूर्या काय करणार

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?
3

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

T20 World Cup 2026: IND vs PAK पूर्वी सलमान आगाचे अभिषेक शर्माबाबात धक्कादायक वक्तव्य, ‘आम्ही चांगल्या खेळाडूविरूद्ध…’
4

T20 World Cup 2026: IND vs PAK पूर्वी सलमान आगाचे अभिषेक शर्माबाबात धक्कादायक वक्तव्य, ‘आम्ही चांगल्या खेळाडूविरूद्ध…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 सुपर 8 मध्ये जाणारी पहिली टीम ठरली South Africa, 5 व्या वेळी न्यूझीलंडवर केली मात

T20 World Cup 2026 सुपर 8 मध्ये जाणारी पहिली टीम ठरली South Africa, 5 व्या वेळी न्यूझीलंडवर केली मात

Feb 14, 2026 | 10:57 PM
Washim News : ‘अभ्यासाचा भोंगा’ हा अभिनव उपक्रम सुरू! विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यासाकडे वळवणे हा उद्देश

Washim News : ‘अभ्यासाचा भोंगा’ हा अभिनव उपक्रम सुरू! विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यासाकडे वळवणे हा उद्देश

Feb 14, 2026 | 10:18 PM
शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित; विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी! ३ हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित

शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित; विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी! ३ हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित

Feb 14, 2026 | 09:42 PM
Health Care Tips : गरम की थंड? सकाळी रिकाम्या पोटी कोणतं पाणी प्यावं? ‘ही’ योग्य निवड तुमचं आरोग्य सुधारू शकते

Health Care Tips : गरम की थंड? सकाळी रिकाम्या पोटी कोणतं पाणी प्यावं? ‘ही’ योग्य निवड तुमचं आरोग्य सुधारू शकते

Feb 14, 2026 | 09:15 PM
Ahilyanagar News: घोडेगाव परिसरात गोळीबाराची दुसरी घटना! एकाचा मृत्यू तर दुसरा गंभीर जखमी

Ahilyanagar News: घोडेगाव परिसरात गोळीबाराची दुसरी घटना! एकाचा मृत्यू तर दुसरा गंभीर जखमी

Feb 14, 2026 | 09:09 PM
Pulsar Lovers साठी आनंदाची बातमी! May 2026 पर्यंत येऊ शकतात 8 नवीन आणि अपडेटेड बाईक्स

Pulsar Lovers साठी आनंदाची बातमी! May 2026 पर्यंत येऊ शकतात 8 नवीन आणि अपडेटेड बाईक्स

Feb 14, 2026 | 08:46 PM
सुरक्षित बाजारपेठेसाठी ग्राहक जागरूकता आणि कंपन्यांची उत्तरदायित्वाची भूमिका महत्त्वाची! Anil Diggikar यांचे मत

सुरक्षित बाजारपेठेसाठी ग्राहक जागरूकता आणि कंपन्यांची उत्तरदायित्वाची भूमिका महत्त्वाची! Anil Diggikar यांचे मत

Feb 14, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM