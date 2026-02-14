T20 World Cup 2026 सुपर 8 मध्ये जाणारी पहिली टीम ठरली South Africa, 5 व्या वेळी न्यूझीलंडवर केली मात

ग्रुप डी सामन्यात न्यूझीलंडला सात विकेट्सने हरवून दक्षिण आफ्रिकेने सलग तिसरा विजय नोंदवला. न्यूझीलंडला ७ विकेट्सने १७५ धावांवर रोखल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेने केवळ १७.१ षटकांत लक्ष्य गाठले. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार एडेन मार्करामने नाबाद ८६ धावा काढल्या.
चॅपमन आणि मिशेल यांनी ७४ धावांची भागीदारी केली
त्यापूर्वी, न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७ बाद १७५ धावा केल्या, ज्याचे श्रेय मार्क चॅपमन (४८) आणि डॅरिल मिशेल (३२) यांच्या ७४ धावांच्या भागीदारीमुळे गेले. या गट डी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने वेगवान आणि उसळत्या खेळपट्टीवर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हा सामना भारतीय नसलेला असूनही, अंदाजे ३०,००० लोकांच्या गर्दीसमोर या सामन्याने अपेक्षित उत्साह निर्माण केला. या सामन्यापूर्वी दोन्ही संघ अपराजित होते. टिम सेफर्ट (नऊ चेंडूत १३) ने मार्को जॅन्सेनचे षटकार मारून स्वागत केले, तर फिन अॅलनने लुंगी एनगिडीविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली आणि त्याच षटकात एक षटकार आणि एक चौकार मारला.
T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती
न्यूझीलंडने ७ षटकात ४ बाद ६४ धावा केल्या
संघाचा स्कोअर ३३ धावांवर पोहोचताच, जॅन्सेनने अतिरिक्त उसळणाऱ्या चेंडूवर सेफर्टला यष्टीरक्षक क्विंटन डी कॉककडून झेलबाद केले. त्यानंतर त्याने रचिन रवींद्र (१३) ला डेव्हिड मिलरने झेलबाद केले आणि त्यानंतर लगेचच, धोकादायक अॅलन (१७ चेंडूत ३१) ला कर्णधार एडेन मार्करामने झेलबाद केले. डावखुरा फिरकीपटू केशव महाराजने फॉर्मात असलेल्या ग्लेन फिलिप्स (१) ला बाद केले, ज्यामुळे न्यूझीलंडने सात षटकांत ६४ धावांत चार बळी घेतले.
कागिसो रबाडाला खेळपट्टीवरून मदत मिळाली
एनगिडी (३४/१) आणि कागिसो रबाडा यांना खेळपट्टीवरून मदत मिळाली, पण ते त्याचा फायदा घेऊ शकले नाहीत. त्यानंतर चॅपमन आणि मिचेलने संयमाने आणि आक्रमकतेवर नियंत्रण ठेवून डाव सावरला. चॅपमनने २६ चेंडूत सहा चौकार आणि दोन षटकार मारत ४८ धावा केल्या. मिचेलने (२४ चेंडूत ३२) त्याला चांगली साथ दिली. त्याने मार्करामवर एक लांब षटकार मारून दबाव कमी केला. चॅपमनने मार्करामवर एक षटकार मारून संघाला पुन्हा सामन्यात आणले.
शेवटच्या षटकांत न्यूझीलंड मोठ्या धावसंख्येसाठी सज्ज दिसत असताना, यान्सनने चॅपमनला अर्धशतक नाकारले आणि संघाला पुन्हा सामन्यात आणले. रायन रिकेल्टनने त्याचा झेल घेतला. मिशेलही लवकरच एनगिडीच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. कर्णधार मिशेल सँटनर (४) कॉर्बिन बॉशने स्वस्तात बाद केला.
यान्सन हा दक्षिण आफ्रिकेचा सर्वोत्तम गोलंदाज होता ज्यामध्ये त्याने चार विकेट्स घेतल्या. यान्सन हा ४० धावांत चार विकेट्स घेऊन संघाचा सर्वोत्तम गोलंदाज होता. बॉशने चार षटकांत ३४ धावांत एक विकेट घेतली. महाराजांनी २४ धावांत एक विकेट घेतली. शेवटच्या षटकांत जेम्स नीशमच्या नाबाद २३ धावांमुळे न्यूझीलंडने सात बाद १७५ धावांचा आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली.
IND vs PAK: कोलंबोत तुटणार का Handshake Protocall? पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानी कॅप्टनचे मोठे वक्तव्य, सूर्या काय करणार