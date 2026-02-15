...तर स्वच्छतागृह सफाईसाठी स्वतः घेणार झाडू हाती; उपमहापौर वाडेकर यांची घनकचरा विभाग प्रमुखांना तंबी

यावेळी उपस्थित कर्मचाऱ्यांची हजेरी घेतली असता खुद्द आरोग्य निरीक्षक अनुपस्थित असल्याचे आढळले. त्याचप्रमाणे 54 सफाई कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 23 कर्मचारी उपस्थित असल्याचे दिसून आले. मागील हजेरीची पाहणी केली असता कागदावर 100 टक्के उपस्थिती लावल्याचे दिसून आले.
घनकचरा विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे एकमेकात संगनमत होत असून, त्यांच्याकडून एकमेकांच्या चुकांवर पांघरून घालण्याचे काम केले जात असल्याचे दिसून आले आहे, त्यातील जे उशिरा आले त्यांच्यावर अधिकाऱ्यांनी दंडात्मक कारवाई केली. उर्वरित लोकांवरही कारवाई होणार असल्याचे वाडेकर यांनी नमूद केले.
आरोग्य हा शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. विशेषतः झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना नरकसदृश परिस्थितीत राहावे लागत आहे. सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. त्यांची नियमित स्वच्छता केली जात नाही. कचरा पेटीतील कचरा नियमितपणे उचलला जात नाही. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
यासंबंधी घनकचरा विभागातील प्रमुख सपकाळ हे स्वतः उपस्थित असल्यामुळे वस्तुस्थिती त्यांच्या नजरेसमोर आली आहे. कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. घनकचरा विभागाच्या कारभारात त्वरित सुधारणा करण्याचे निर्देश यांना देण्यात आले आहेत, असे परशुराम वाडेकर यांनी सांगितले.
