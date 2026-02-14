Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs PAK: 30 मिनिट्स सलग सराव, आक्रमक फलंदाजी; Abhishek Sharma चा पाकिस्तानविरूद्ध दिसणार फिटनेस

पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी अभिषेक शर्माने नेटमध्ये फलंदाजीचा 30 मिनिट्स सराव केला. त्याने आक्रमक फटकेबाजी करत नेटमध्येही त्याची तंदुरुस्ती सिद्ध केली. आता सामान्यात काय कमाल करणार पहावे लागेल

Updated On: Feb 14, 2026 | 11:45 PM
अभिषेक शर्माने केला ३० मिनिट्स सराव (फोटो सौजन्य - X.com)

  • कोलंबोत रंगणार भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामना
  • अभिषेक शर्माने केला सराव
  • सलग ३० मिनिट्स नेट्समध्ये केली प्रॅक्टिस 
T20 World Cup 2026 साठी कोलंबोमध्ये झालेल्या नेट सेशनमध्ये अभिषेक शर्माने चांगली फलंदाजी केल्याने भारतीय संघाची चिंता कमी झाली. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी या युवा सलामीवीराने आपली तंदुरुस्ती दाखवली. पोटाच्या समस्येमुळे नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात खेळू न शकलेल्या अभिषेकवर दिल्लीतील रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याने भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी त्याच्या उपलब्धतेबद्दल शंका निर्माण झाली.

डावखुरा सलामीवीर अभिषेक शर्माने सुमारे ३० मिनिटे कोणत्याही अडचणीशिवाय फलंदाजी केली आणि तो पूर्णपणे तंदुरुस्त दिसत होता. हलक्या पावसामुळे भारताचा सराव Indoor झाला. अभिषेकने सुरुवातीला कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्या फिरकी गोलंदाजीचा सामना केला, आक्रमक फटके मारले, जे पाकिस्तानच्या फिरकी हल्ल्यासाठी उपयुक्त ठरतील म्हणून पाहिले जात होते. त्यानंतर त्याने वेगवान गोलंदाजांविरुद्धही चांगले फटके मारले. त्याच्या फूटवर्कमध्ये फारशी हालचाल नव्हती, परंतु त्याचे जलद हात आणि चेंडूची लांबी वाचण्याची क्षमता यामुळे त्याच्या सरावाची योग्य भरपाई झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. 

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

अभिषेकचे कौतुक

भारताचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी आधीच अभिषेकचे कौतुक केले आहे. कोटक म्हणाले होते की अभिषेक चेंडूनुसार फटके खेळतो आणि हे शनिवारीच्या सरावात स्पष्ट झाले. कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनीही सांगितले की अभिषेक सामन्यासाठी तयार आहे. तो गमतीने म्हणाला, “जर तुम्हाला तो खेळवायचा असेल तर आम्ही उद्या त्याला खेळवू.”

संजू सॅमसनला वगळण्याची शक्यता 

जर अभिषेक शर्मा परतला तर संजू सॅमसनला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळले जाऊ शकते. अभिषेक त्याचा आयपीएल संघातील सहकारी सनरायझर्स हैदराबाद, इशान किशनसह डावाची सुरुवात करू शकतो. पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा म्हणाला की त्याचा संघ फक्त एका खेळाडूविरुद्ध नाही तर संपूर्ण भारतीय संघाविरुद्ध रणनीती आखेल. इतकंच नाही तर अभिषेक शर्माने या सामन्यात खेळावे कारण चांगल्या खेळाडूविरूद्ध पाकिस्तान खेळू इच्छितो असंही त्याने पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे. 

अभिषेक तंदुरुस्त 

अभिषेक शर्माला पोटात इन्फेक्शन झाल्यामुळे दिल्ली त रुग्णालयात ठेवण्यात आले होते. मात्र नामिबियाच्या विरूद्ध सामना अभिषेकने बसून पाहिला होता. त्याआधी त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला होता. दरम्यान सर्वात मोठ्या सामन्यात अभिषेकने खेळावे अशी सर्वांचीच इच्छा आहे आणि आता त्याने सराव केल्यामुळे सर्वांच्याच आशा जागृत झाल्या आहेत. पाकिस्तानला अभिषेकने रडवावे अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे. 

IND vs PAK: कोलंबोत तुटणार का Handshake Protocall? पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानी कॅप्टनचे मोठे वक्तव्य, सूर्या काय करणार

Published On: Feb 14, 2026 | 11:45 PM

