आत्महत्या की राजकीय कट? Jeffrey Epstein च्या मृत्यूचं गूढ अखेर जगासमोर; नेमकं काय घडलं ‘त्या’ रात्री

दुबईच्या दिग्गज उद्योगपतीला Epsteinशी मैत्री नडली; एक ईमेलनं ‘ते’ काळे सत्य आले बाहेर
२०१९ मध्ये न्यूयॉर्कच्या तुरुंगात जेफ्री एफस्टीन मत अवस्थेत आढळला होता. त्यावेळी न्यूयॉर्क मेडिकल एक्झामिनरने शवविच्छेदनानंतर जेफ्रीने स्वत: गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा घोषित करण्यात आले होते. मुख्य वैद्यकीय परिक्षक डॉ. बार्बरा सॅम्पसन यांनी हा अहवाल दिली होता. यानंतर हे प्रकरण बंद करण्यात आले होते.
पण फॉरेन्सिक तज्ज्ञ डॉ. मायकेल बॅडेन यांनी एपस्टीनच्या कुटुंबाच्या वतीने पुन्हा एकदा पोस्टमॉर्टमचे निरीक्षण केले आहे. त्यांनी डॉ. बार्बर यांच्या एपस्टीनशी मृत्यूबाबत निकालावर आक्षेप घेतला आहे. द टेलिग्राफला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी, एपस्टीनच्या शरीरावरील खुना फाशीच्या नसून गळा आवळल्याच्या असल्याचे दावा केला आहे. त्यांनी म्हटले की, सुरुवातील एक्झामिनर आणि त्यांनी एपस्टीनच्या मृत्यूवर पुन्हा तपासणीची गरजेवर सहमत होतो. त्यांनी आरोप केला केला की केवळ पाच दिवसांत वरिष्ठांच्या दबावाखाली एपस्टीनच्या मृत्यूला आत्महत्या घोषित करण्यात आले होते. परंतु डॉ. सॅम्पसन त्यांच्या पूर्वीच्या आत्महत्येच्या निकालावर ठाम आहेत.
दरम्यान या प्रकरणावर तुरुंगातील रक्षकांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ज्या दिवशी एपस्टीन मतअवस्थेत आढळला त्यावेळी गार्ड्सने रेकॉर्डमध्ये फेरफार केल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे त्यांच्यावर रेकॉर्ड खोटे ठरवण्याचा आणि निष्काळजीपणाता आरोप ठोठावण्यात आला आहे. तसेच न्याय विभागाच्या नव्या अहवालानुसार, एक व्हिडी लॉगमध्ये ९ ऑगस्टच्या रात्री एपस्टीनच्या कोठकडीकडे एक नारंगी रंगाचा प्रतिकृती जाताना दिसली होती. यामुळे जेफ्रीची हत्या झाल्याचा संशय अधिकच गडद झाला आहे.
सध्या फॉरेन्सिक तज्ज्ञ डॉ. बॅडेन यांच्या दाव्यामुळे आणि नव्या पुराव्यांमुळे जेफ्रीच्या मृत्यूचे प्रकरण अधिकच गडद झाले आहे. तसेच पूर्वीच्या अधिकृत अहवालावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पुन्हा एकदा या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी होत आहे.
Ans: डॉ. बॅडेन यांच्या मते एपस्टीनने आत्महत्या केली नसून त्याची तुरुंगात गळा दाबून हत्या करण्यात आली आहे.
Ans: २०१९ मध्ये न्यूयॉर्क मेडिकल एक्झामिनर डॉ. बार्बरा सॅम्पसन यांच्या शवविच्छेदनानंतर जेफ्री एफस्टीनने आत्महत्या केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
Ans: जेफ्रीच्या कोठडीबाहेर व्हिडिओ लॉगमध्ये दिसलेला नारंगी फ्लॅश, गार्ड्सने रेकॉर्डमध्ये केलेली हेरफेर आणि निष्कारळजीपणा यामुळे जेफ्रीच्या मृत्यूबाबात संशय अधिक वाढला आहे.