Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • To Eliminate Toxins Accumulated In The Kidneys Regularly Consume These Beverages

किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन

किडनी शरीरातील अतिशय महत्वाचा अवयव आहे. शरीरात जमा झालेले विषारी घटक लघवीवाटे बाहेर काढून टाकण्याचे काम किडनी करते. याशिवाय रक्त शुद्ध करणे, शरीरात इलेक्ट्रोलाइट संतुलन राखणे इत्यादी महत्वपूर्ण गोष्टी किडनी करते. पण बऱ्याचदा धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे किडनीच्या कार्यात अनेक अडथळे निर्माण होतात आणि किडनीचे आरोग्य बिघडून जाते. किडनीमधील घाण बाहेर पडून न गेल्यामुळे मूत्रपिंडाचे गंभीर नुकसान होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला किडनीमधील घाण स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्या पेयांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 13, 2026 | 10:53 AM
किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित करा 'या' पेयांचे सेवन

किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित करा 'या' पेयांचे सेवन

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 क्रॅनबेरी ज्यूस मूत्रमार्गाच्या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी मदत करतो. यामुळे मूत्राशय आणि मूत्रपिंडांमध्ये साचलेले बॅक्टरीया बाहेर काढून टाकण्यासाठी क्रॅनबेरी ज्यूसचे सेवन करावे.

क्रॅनबेरी ज्यूस मूत्रमार्गाच्या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी मदत करतो. यामुळे मूत्राशय आणि मूत्रपिंडांमध्ये साचलेले बॅक्टरीया बाहेर काढून टाकण्यासाठी क्रॅनबेरी ज्यूसचे सेवन करावे.

2 / 5 लिंबूमध्ये सायट्रेटऍसिड असते, ज्यामुळे मूत्रपिंडात स्टोन होत नाही. सकाळी उठल्यानंतर नियमित एक ग्लास लिंबू पाण्याचे सेवन केल्यास किडनीमधील घाण बाहेर पडून जाईल.

लिंबूमध्ये सायट्रेटऍसिड असते, ज्यामुळे मूत्रपिंडात स्टोन होत नाही. सकाळी उठल्यानंतर नियमित एक ग्लास लिंबू पाण्याचे सेवन केल्यास किडनीमधील घाण बाहेर पडून जाईल.

3 / 5 काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते. शरीराला थंड करण्यासाठी आणि किडनीमधील घाण स्वच्छ करण्यासाठी काकडी डिटॉक्स पेयाचे सेवन करावे.

काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते. शरीराला थंड करण्यासाठी आणि किडनीमधील घाण स्वच्छ करण्यासाठी काकडी डिटॉक्स पेयाचे सेवन करावे.

4 / 5 आल्यामध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात जे मूत्रपिंडात वाढलेले संक्रमण आणि जळजळ कमी करण्यासाठी मदत करतात. त्यामुळे सकाळी नियमित आल्याच्या चहाचे सेवन करावे.

आल्यामध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात जे मूत्रपिंडात वाढलेले संक्रमण आणि जळजळ कमी करण्यासाठी मदत करतात. त्यामुळे सकाळी नियमित आल्याच्या चहाचे सेवन करावे.

5 / 5 आयुर्वेदात बार्लीचे पाणी मूत्रपिंडांसाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. या पेयाच्या सेवनामुळे किडनीमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते. तसेच किडनीच्या गंभीर आजारांची शरीराला कधीच लागण होत नाही.

आयुर्वेदात बार्लीचे पाणी मूत्रपिंडांसाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. या पेयाच्या सेवनामुळे किडनीमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते. तसेच किडनीच्या गंभीर आजारांची शरीराला कधीच लागण होत नाही.

Web Title: To eliminate toxins accumulated in the kidneys regularly consume these beverages

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 10:53 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

Jan 19, 2026 | 09:05 PM
UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:01 PM
Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

Jan 19, 2026 | 08:59 PM
तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

Jan 19, 2026 | 08:34 PM
Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Jan 19, 2026 | 08:33 PM
Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Jan 19, 2026 | 08:15 PM
Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

Jan 19, 2026 | 08:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM