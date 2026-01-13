किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन

किडनी शरीरातील अतिशय महत्वाचा अवयव आहे. शरीरात जमा झालेले विषारी घटक लघवीवाटे बाहेर काढून टाकण्याचे काम किडनी करते. याशिवाय रक्त शुद्ध करणे, शरीरात इलेक्ट्रोलाइट संतुलन राखणे इत्यादी महत्वपूर्ण गोष्टी किडनी करते. पण बऱ्याचदा धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे किडनीच्या कार्यात अनेक अडथळे निर्माण होतात आणि किडनीचे आरोग्य बिघडून जाते. किडनीमधील घाण बाहेर पडून न गेल्यामुळे मूत्रपिंडाचे गंभीर नुकसान होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला किडनीमधील घाण स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्या पेयांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)