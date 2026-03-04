Iran and Bollywood A Unique Story – इराण आणि बॉलिवूड : संस्कृती, कला आणि नात्यांची अनोखी कहाणी

मुबई, नवराष्ट्र – मध्यपूर्वतील वाढत्या राजकीय तणावामुळे आणि इराणी नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. या जागतिक घडामोडीचा परिणाम मनोरंजन उद्योगावरही जाणवत आहे. अलिकडेच इराणी वंशाची बॉलिवूड अभिनेत्री एलनाज नोरोझीने सोशल मीडियावर खामेनी यांच्या निधनाबद्दल आनंद व्यक्त केल्यानंतर ती चर्चेत आली. अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या लष्करी तणावाच्या या काळात इराणी संबंध असलेल्या बॉलिवूड कलाकारांबद्दलच्या चर्चाही तीव्र झाल्या आहेत, अनेक कलाकारांनी इराणमध्ये असली तरी बॉलिवूडमध्ये स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
सज्जाद डेलाफरोझ – सज्जाद डेलाफरोझ हा आणखी एक इराणी अभिनेता आहे, ज्याने हिंदी चित्रपटांमध्ये स्वतःसाठी एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. सलमान खानच्या ब्लॉकबस्टर ‘टायगर जिंदा है’ या चित्रपटात त्याने मुख्य खलनायक अबू उस्मानची शक्तिशाली भूमिका साकारली होती. त्याने नीरज पांडेची वेबसिरीज स्पेशल ऑप्स मध्येही आपले अभिनय कौशल्य सिद्ध केला. सज्जादची पडद्यावर उपस्थिती आणि भाषेवरील प्रभुत्व त्याला इतर परदेशी कलाकारपिक्षा वेगळे करते.
मंदाना करिमी- इराणी कशाची आणखी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री मंदाना कारिमी आहे. मंदानाने तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात एक यशस्वी मॉडेल म्हणून केली आणि नंतर ती बॉलिवूडमध्ये आली. ती भाग जॉनी आणि ‘क्या कूल हैं हम 3’ सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली बिग बॉस या रिलिटी शोमध्ये दिसल्यानंतर तिची लोकप्रियता लक्षणीयरीत्या वाढली, मंदानाने अनेकदा महिलांच्या हक्कांवर आणि इराणमधील राजकीय परिस्थितीवर उथप्रयागे आपले विचार व्यक्त केले आहेत.
एलनाज नोरोझी – एलनात नौरोझी गेल्या नऊ वर्षांपासून भारतीय चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहे. इराणमध्ये जन्मलेल्या एलनासने तिच्या कठोर परिश्रमाने बॉलिवूडमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. नेटफ्लिक्सच्या लोकप्रिय काइम जिलर मालिका ‘सेक्रेड गेम्स’मधील तिच्या भूमिकेसाठी तिला ओळख मिळाली, जिये तिच्या अभिनयाचे खूप कौतुक झाले. अभिनयाव्यतिरिक्त, ती तिच्या उत्कृष्ट नृत्य कौशल्यासाठी देखील ओळखली जाते आणि अनेक संगीत व्हिडिओ आणि चित्रपटामध्ये दिसली आहे. सध्याच्या परिस्थितीबद्दलच्या तिच्या मतांमुळे ती सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे
अरुणा इराणी – ज्येष्ठ अभिनेत्री अरुणा इराणी यांचा त्यांच्या मुलांमुळे पूर्वजांच्या इराणशी थेट संबंध आहे. त्यांचे वडील फरेटून इराणी है मूळचे इराणी होते. तर तिची आई सगुणा ही हिंदू कुटुंबातील होती. अभिनेत्रीचे वडील एक नाटक कंपनी चालवत होते. अनेक चित्रपटामध्ये त्यांना दमदार अभिनयाने एक वेगळी ओळख मिळवून दिली.
बोमन इराणी – बोमन इराणी यांचा जन्मही मुंबईतील एका इराणी झोरोस्ट्रियन कुटुंबात झाला. दोन्ही अभिनेते इराणी वारशाने भारतीय संस्कृती आणि चित्रपटसृष्टीला कसे समृद्ध केले आहे हे दाखवून देतात.
अभिनेते आगा – भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या सुरुवातीच्या काळात इराणी कलाकारांनीही महत्वपूर्ण योगदान दिले. १९३५ ते १९८६ पर्यंत चित्रपटसृष्टीत काम करणारे हास्य अभिनेते अभिनेते आगा है देखील इरामी वंशाचे होते, त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत ३०० हून अधिक चित्रपटामध्ये काम केले, त्यांच्या विनोदी भूमिकांसाठी त्यांना विशेषतः आठवणीत ठेवले जाते, त्यांची भूमिका रशोलेर (१९७५) चित्रपटातील रमेहबुबा मेहबूबा…. या कालातीत गाण्यातही दिसून येते.
जॉन अब्राहम – बॉलिवूडमधील सर्वात प्रसिद्ध अभिनेत्यांपैकी एक असलेल्या जॉन अब्राहमचेही इराणशी संबंध आहेत. जॉन अब्राहमचा जन्म मुंबईत झाला असला तरी, त्यांची आई एक इराणी झोरोस्ट्रियन (पारशी) आहे, तर त्यांचे वडील केरळमधील मल्याळी सीरियन खिश्चन आहेत.