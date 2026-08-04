India Top Tyre Companies: या आहेत भारतातील टॉप 10 टायर उत्पादक कंपन्या; पाहा तुमच्या गाडीसाठी कोणता ब्रँड आहे उत्तम!

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या जलद वाढीमध्ये टायर उद्योगाचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. भारतीय रस्त्यांची रचना, हवामान आणि वाहनांचा वापर लक्षात घेऊन येथील कंपन्या टणक आणि टिकाऊ टायर्सची निर्मिती करतात. देशांतर्गत ब्रँड्ससोबतच अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनीही भारतात आपले मजबूत जाळे तयार केले आहे. त्यामुळे दुचाकी, चारचाकी, ट्रॅक्टर किंवा व्यावसायिक वाहनांसाठी योग्य टायर निवडताना या प्रमुख कंपन्यांची माहिती असणे गरजेचे आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात भारतातील १० सर्वोत्तम टायर उत्पादक कंपन्यांबद्दल.