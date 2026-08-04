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India Top Tyre Companies: या आहेत भारतातील टॉप 10 टायर उत्पादक कंपन्या; पाहा तुमच्या गाडीसाठी कोणता ब्रँड आहे उत्तम!

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या जलद वाढीमध्ये टायर उद्योगाचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. भारतीय रस्त्यांची रचना, हवामान आणि वाहनांचा वापर लक्षात घेऊन येथील कंपन्या टणक आणि टिकाऊ टायर्सची निर्मिती करतात. देशांतर्गत ब्रँड्ससोबतच अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनीही भारतात आपले मजबूत जाळे तयार केले आहे. त्यामुळे दुचाकी, चारचाकी, ट्रॅक्टर किंवा व्यावसायिक वाहनांसाठी योग्य टायर निवडताना या प्रमुख कंपन्यांची माहिती असणे गरजेचे आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात भारतातील १० सर्वोत्तम टायर उत्पादक कंपन्यांबद्दल.

Updated On: Aug 04, 2026 | 09:31 PM
India Top Tyre Companies: या आहेत भारतातील टॉप 10 टायर उत्पादक कंपन्या; पाहा तुमच्या गाडीसाठी कोणता ब्रँड आहे उत्तम!
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1 / 6 एमआरएफ (MRF - Madras Rubber Factory) एमआरएफ ही भारतातील सर्वात मोठी आणि लोकप्रिय टायर उत्पादक कंपनी आहे. चेन्नईत मुख्यालय असलेली ही कंपनी दुचाकी, चारचाकी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी अत्यंत टणक व भारतीय रस्त्यांसाठी योग्य असलेले टायर्स बनवण्यासाठी ओळखली जाते.

एमआरएफ (MRF - Madras Rubber Factory) एमआरएफ ही भारतातील सर्वात मोठी आणि लोकप्रिय टायर उत्पादक कंपनी आहे. चेन्नईत मुख्यालय असलेली ही कंपनी दुचाकी, चारचाकी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी अत्यंत टणक व भारतीय रस्त्यांसाठी योग्य असलेले टायर्स बनवण्यासाठी ओळखली जाते.

2 / 6 अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) गुरुग्राम येथे मुख्यालय असलेली अपोलो टायर्स ही भारतातील दुसरी सर्वात मोठी टायर कंपनी आहे. 'Vredestein' ब्रँडचे संपादन करून कंपनीने प्रीमियम गाड्या आणि ट्रक्ससाठी जागतिक दर्जाचे, आरामदायक व इंधन बचत करणारे टायर्स बाजारात आणले आहेत.

अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) गुरुग्राम येथे मुख्यालय असलेली अपोलो टायर्स ही भारतातील दुसरी सर्वात मोठी टायर कंपनी आहे. 'Vredestein' ब्रँडचे संपादन करून कंपनीने प्रीमियम गाड्या आणि ट्रक्ससाठी जागतिक दर्जाचे, आरामदायक व इंधन बचत करणारे टायर्स बाजारात आणले आहेत.

3 / 6 सीएट टायर्स (CEAT Tyres) आरपीजी (RPG) ग्रुपचा भाग असलेली सीएट कंपनी सुरक्षितता आणि उत्कृष्ट रोड ग्रिपसाठी प्रसिद्ध आहे. ओल्या रस्त्यांवर उत्तम ब्रेकिंग क्षमता आणि पंक्चर-प्रतिरोधक तंत्रज्ञानामुळे दुचाकी, कार आणि SUV मालकांमध्ये सीएट टायर्सची मोठी मागणी आहे.

सीएट टायर्स (CEAT Tyres) आरपीजी (RPG) ग्रुपचा भाग असलेली सीएट कंपनी सुरक्षितता आणि उत्कृष्ट रोड ग्रिपसाठी प्रसिद्ध आहे. ओल्या रस्त्यांवर उत्तम ब्रेकिंग क्षमता आणि पंक्चर-प्रतिरोधक तंत्रज्ञानामुळे दुचाकी, कार आणि SUV मालकांमध्ये सीएट टायर्सची मोठी मागणी आहे.

4 / 6 जेके टायर (JK Tyre & Industries) भारतात पहिल्यांदा रेडिअल टायर तंत्रज्ञान आणण्याचे श्रेय जेके टायर कंपनीला जाते. ही कंपनी कार, बस आणि ट्रक्ससाठी बजेट-फ्रेंडली तसेच स्मार्ट टायर तंत्रज्ञानासह (TPMS सेन्सर) उच्च दर्जाचे टायर्स पुरवते.

जेके टायर (JK Tyre & Industries) भारतात पहिल्यांदा रेडिअल टायर तंत्रज्ञान आणण्याचे श्रेय जेके टायर कंपनीला जाते. ही कंपनी कार, बस आणि ट्रक्ससाठी बजेट-फ्रेंडली तसेच स्मार्ट टायर तंत्रज्ञानासह (TPMS सेन्सर) उच्च दर्जाचे टायर्स पुरवते.

5 / 6 बालकृष्ण इंडस्ट्रीज (BKT Tyres) बीकेटी (BKT) ही कंपनी विशेषतः ऑफ-हायवे, शेतीची वाहने (ट्रॅक्टर) आणि औद्योगिक वाहनांच्या टायर्ससाठी जगात प्रसिद्ध आहे. जगभरातील ६० हून अधिक देशांमध्ये निर्यात होणारे हे टायर्स खडतर कामांसाठी अत्यंत मजबूत मानले जातात.

बालकृष्ण इंडस्ट्रीज (BKT Tyres) बीकेटी (BKT) ही कंपनी विशेषतः ऑफ-हायवे, शेतीची वाहने (ट्रॅक्टर) आणि औद्योगिक वाहनांच्या टायर्ससाठी जगात प्रसिद्ध आहे. जगभरातील ६० हून अधिक देशांमध्ये निर्यात होणारे हे टायर्स खडतर कामांसाठी अत्यंत मजबूत मानले जातात.

6 / 6 टीव्हीएस श्रीचक्र (TVS Eurogrip) टीव्हीएस ग्रुपचा भाग असलेली ही कंपनी प्रामुख्याने दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या टायर्ससाठी ओळखली जाते. 'TVS Eurogrip' या ब्रँडनेमखाली कंपनी भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात टिकाऊ आणि बजेट-फ्रेंडली टायर्सची विक्री करते.

टीव्हीएस श्रीचक्र (TVS Eurogrip) टीव्हीएस ग्रुपचा भाग असलेली ही कंपनी प्रामुख्याने दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या टायर्ससाठी ओळखली जाते. 'TVS Eurogrip' या ब्रँडनेमखाली कंपनी भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात टिकाऊ आणि बजेट-फ्रेंडली टायर्सची विक्री करते.

Web Title: Top 10 tyre making companies in india list and features

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Published On: Aug 04, 2026 | 09:31 PM

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