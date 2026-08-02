रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Latur Corporator Girish Patil Furious Over Issues In Latur City

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Updated On: Aug 02, 2026 | 03:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

लातूर शहरात मागील तीन महिन्यापूर्वी प्रभाग क्रमांक 16 येथील एका खड्ड्यांमध्ये दोन बालकाचा खड्ड्यात पडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर प्रभाग क्रमांक 16 चे नगरसेवक गिरीश पाटील नगरसेविका राजश्री धोत्रे प्रभागातील नागरिकांनी मनपात आंदोलन करत या दोन चिमुकल्याच्या मृत्यूला मनपातील क्षेत्रीय अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप करत...

Follow Us:
विस्तार

 

 

लातूर शहरात मागील तीन महिन्यापूर्वी प्रभाग क्रमांक 16 येथील एका खड्ड्यांमध्ये दोन बालकाचा खड्ड्यात पडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर प्रभाग क्रमांक 16 चे नगरसेवक गिरीश पाटील नगरसेविका राजश्री धोत्रे प्रभागातील नागरिकांनी मनपात आंदोलन करत या दोन चिमुकल्याच्या मृत्यूला मनपातील क्षेत्रीय अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप करत त्या परिवाराला आर्थिक मदत झाली पाहिजे यासाठी आंदोलन केल्यानंतर लातूर शहराच्या महापौर जयश्री सोनकांबळे व तत्कालीन मनपायुक्त मानसी मीरा यांनी येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्ये कांबळे परिवाराला आर्थिक मदत करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव घेऊन त्या परिवाराला मदत केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. परंतु अजिंठा तयार झाल्यानंतर हा विषय सर्वसाधारण सभेच्या विषयांमध्ये घेत घेतला नसल्याने नगरसेवक गिरीश पाटील हे आक्रमक होतं जोपर्यंत या परिवाराला आर्थिक मदत होणार नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच असेल व येणाऱ्या सर्व साधारण सभेमध्ये हा विषय घेतला नसल्यामुळे सर्वसाधारण सभेमध्ये आम्ही ठिय्या आंदोलन करणार असा पवित्रा प्रभाग क्रमांक 16 मधील नगरसेवक गिरीश पाटील व नगरसेविका राजश्री धोत्रे यांनी घेतला आहे.अनेक दिवसापासून शहरातील खड्डे, स्वच्छता ,पिण्याचे पाणी या महत्वपूर्ण विषय प्रलंबित असताना लातूर शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना शहरातील खड्ड्यामुळे ना हरकत त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच या खड्ड्यामुळे शहरातील काही नागरिकांनी आपला जीव गमावला असून. खड्ड्याच्या अपघातामुळे अनेक जण गंभीर जखमी झाली असून या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे सत्ताधारी व मनपा प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नगरसेवक गिरीश पाटील यांनी केला. तसेच शहरातील मोकाट श्वानाच्या विषयावर अनेक आंदोलन करून देखील एका युवकाला चावल्याने मृत्यू झाल्यानंतर मनपा प्रशासनाने पुन्हा हालचाली करून ही मोहीम अधिक वेगवान सुरू करण्याचा प्रयत्न केले. तसेच शहरातील स्वच्छतेचा विषय ऐरणीवर असून यामुळे लातूरकरांचे आरोग्य धोक्यात असल्याचा आरोप देखील नगरसेवक गिरीश पाटील यांनी व्यक्त केला. या सर्व साधारण सभेचा अजेंडा हा आमदार अमित देशमुख यांच्या काढण्यात आल्याचा आरोप नगरसेवक गिरीश पाटील व नगरसेविका राजश्री धोत्रे यांनी नवराष्ट्र शी बातचीत करताना व्यक्त केला आहे.

Follow Us:
विस्तार

 

 

लातूर शहरात मागील तीन महिन्यापूर्वी प्रभाग क्रमांक 16 येथील एका खड्ड्यांमध्ये दोन बालकाचा खड्ड्यात पडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर प्रभाग क्रमांक 16 चे नगरसेवक गिरीश पाटील नगरसेविका राजश्री धोत्रे प्रभागातील नागरिकांनी मनपात आंदोलन करत या दोन चिमुकल्याच्या मृत्यूला मनपातील क्षेत्रीय अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप करत त्या परिवाराला आर्थिक मदत झाली पाहिजे यासाठी आंदोलन केल्यानंतर लातूर शहराच्या महापौर जयश्री सोनकांबळे व तत्कालीन मनपायुक्त मानसी मीरा यांनी येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्ये कांबळे परिवाराला आर्थिक मदत करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव घेऊन त्या परिवाराला मदत केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. परंतु अजिंठा तयार झाल्यानंतर हा विषय सर्वसाधारण सभेच्या विषयांमध्ये घेत घेतला नसल्याने नगरसेवक गिरीश पाटील हे आक्रमक होतं जोपर्यंत या परिवाराला आर्थिक मदत होणार नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच असेल व येणाऱ्या सर्व साधारण सभेमध्ये हा विषय घेतला नसल्यामुळे सर्वसाधारण सभेमध्ये आम्ही ठिय्या आंदोलन करणार असा पवित्रा प्रभाग क्रमांक 16 मधील नगरसेवक गिरीश पाटील व नगरसेविका राजश्री धोत्रे यांनी घेतला आहे.अनेक दिवसापासून शहरातील खड्डे, स्वच्छता ,पिण्याचे पाणी या महत्वपूर्ण विषय प्रलंबित असताना लातूर शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना शहरातील खड्ड्यामुळे ना हरकत त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच या खड्ड्यामुळे शहरातील काही नागरिकांनी आपला जीव गमावला असून. खड्ड्याच्या अपघातामुळे अनेक जण गंभीर जखमी झाली असून या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे सत्ताधारी व मनपा प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नगरसेवक गिरीश पाटील यांनी केला. तसेच शहरातील मोकाट श्वानाच्या विषयावर अनेक आंदोलन करून देखील एका युवकाला चावल्याने मृत्यू झाल्यानंतर मनपा प्रशासनाने पुन्हा हालचाली करून ही मोहीम अधिक वेगवान सुरू करण्याचा प्रयत्न केले. तसेच शहरातील स्वच्छतेचा विषय ऐरणीवर असून यामुळे लातूरकरांचे आरोग्य धोक्यात असल्याचा आरोप देखील नगरसेवक गिरीश पाटील यांनी व्यक्त केला. या सर्व साधारण सभेचा अजेंडा हा आमदार अमित देशमुख यांच्या काढण्यात आल्याचा आरोप नगरसेवक गिरीश पाटील व नगरसेविका राजश्री धोत्रे यांनी नवराष्ट्र शी बातचीत करताना व्यक्त केला आहे.

Web Title: Latur corporator girish patil furious over issues in latur city

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 02, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shehzad Poonawalla Resigns: भाजपकडून राजीनामा दिल्यानंतर शहजाद पूनावाला चर्चेत! नेमके किती शिकलेत माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते?
1

Shehzad Poonawalla Resigns: भाजपकडून राजीनामा दिल्यानंतर शहजाद पूनावाला चर्चेत! नेमके किती शिकलेत माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते?

मल्हारपेठ विभागातील मातंग समाज बांधवांकडून साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना अभिवादन
2

मल्हारपेठ विभागातील मातंग समाज बांधवांकडून साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना अभिवादन

ऑडिओ क्लिपवरून राजकीय वादळ! खान्देश भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर
3

ऑडिओ क्लिपवरून राजकीय वादळ! खान्देश भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर

One Nation One Election: ‘एक देश, एक निवडणूक’ लांबणीवर! मॉन्सून सत्रात बिल नाही; मोदी सरकारची नवी रणनीती काय?
4

One Nation One Election: ‘एक देश, एक निवडणूक’ लांबणीवर! मॉन्सून सत्रात बिल नाही; मोदी सरकारची नवी रणनीती काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
नवीन मॉडेल्सच्या जोरावर Nissan आणि Renault ची दमदार कामगिरी! जुलै च्या विक्रीत विक्रमी वाढ

नवीन मॉडेल्सच्या जोरावर Nissan आणि Renault ची दमदार कामगिरी! जुलै च्या विक्रीत विक्रमी वाढ

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
Ramayana: ‘रामायण’मध्ये आधी ‘या’ ज्येष्ठ मराठी अभिनेत्याची झाली होती राजा दशरथसाठी निवड; ऑडिशननंतर अरुण गोविलची वर्णी

Ramayana: ‘रामायण’मध्ये आधी ‘या’ ज्येष्ठ मराठी अभिनेत्याची झाली होती राजा दशरथसाठी निवड; ऑडिशननंतर अरुण गोविलची वर्णी

Aug 02, 2026 | 03:40 PM
Jalgaon Crime News: जन्मदात्या बापाचं क्रूर रूप! झोपेत असलेल्या मुलांवर कुऱ्हाडीचे वार; 13 वर्षीय मुलीचा मृत्यू, मुलगा गंभीर

Jalgaon Crime News: जन्मदात्या बापाचं क्रूर रूप! झोपेत असलेल्या मुलांवर कुऱ्हाडीचे वार; 13 वर्षीय मुलीचा मृत्यू, मुलगा गंभीर

Aug 02, 2026 | 03:37 PM
MBBS Admission 2026: वैद्यकीय प्रवेशासाठी समुपदेशनाची तारीख ठरली! चॉईस लॉक करताना ‘या’ चुका टाळा

MBBS Admission 2026: वैद्यकीय प्रवेशासाठी समुपदेशनाची तारीख ठरली! चॉईस लॉक करताना ‘या’ चुका टाळा

Aug 02, 2026 | 03:35 PM
EU emergency: सेउटा सीमेवर मानवी शोकांतिका! 50,000 स्थलांतरितांच्या घुसखोरीत 67 मृत्यू; गृहमंत्र्यांची तातडीची बैठक

EU emergency: सेउटा सीमेवर मानवी शोकांतिका! 50,000 स्थलांतरितांच्या घुसखोरीत 67 मृत्यू; गृहमंत्र्यांची तातडीची बैठक

Aug 02, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा