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Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Updated On: Aug 02, 2026 | 03:48 PM IST
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सारांश

डोंबिवलीतील मोठा गणेश घाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते पार पडले. भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्यामुळे या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली आहे.

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डोंबिवलीतील मोठा गणेश घाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते पार पडले. भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्यामुळे या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली आहे. या रस्त्यामुळे मोठा गणेश घाट परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध होणार असून, घाट परिसराचा विकासही वेगाने होणार आहे.दरम्यान, मोठा गाव येथील घाटावर जलवाहतूक सेवा सुरू करण्यासाठीही आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे. प्रशासनाच्या नियोजनानुसार डिसेंबरपर्यंत जलवाहतूक सेवा सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.ही जलवाहतूक सेवा सुरू झाल्यानंतर डोंबिवली आणि परिसरातील नागरिकांना ठाणे तसेच वसई-विरार येथे जलद आणि सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय, दुसऱ्या टप्प्यात ही सेवा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत विस्तारण्याचेही नियोजन करण्यात आले असून, त्यामुळे या भागातील वाहतूक व्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.

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विस्तार

 

 

डोंबिवलीतील मोठा गणेश घाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते पार पडले. भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्यामुळे या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली आहे. या रस्त्यामुळे मोठा गणेश घाट परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध होणार असून, घाट परिसराचा विकासही वेगाने होणार आहे.दरम्यान, मोठा गाव येथील घाटावर जलवाहतूक सेवा सुरू करण्यासाठीही आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे. प्रशासनाच्या नियोजनानुसार डिसेंबरपर्यंत जलवाहतूक सेवा सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.ही जलवाहतूक सेवा सुरू झाल्यानंतर डोंबिवली आणि परिसरातील नागरिकांना ठाणे तसेच वसई-विरार येथे जलद आणि सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय, दुसऱ्या टप्प्यात ही सेवा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत विस्तारण्याचेही नियोजन करण्यात आले असून, त्यामुळे या भागातील वाहतूक व्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.

Web Title: Dombivli concreting work on the mota ganesh ghat road has begun in dombivli

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Published On: Aug 02, 2026 | 03:48 PM

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