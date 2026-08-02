Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

हिंदी भाषिकांच्या श्रावण महिन्यातील पहिल्या संकष्टी चतुर्थी निमित्त, अकोल्याजवळील प्रसिद्ध ‘गायगाव गणपती’ मंदिरात आज भक्तांची मोठी गर्दी उसळली. अकोल्यातील ‘जय श्रीराम ग्रुप’च्या वतीने आयोजित पायदळ वारीचे यंदा २२ वे वर्ष असून, हजारो गणेशभक्त यात सहभागी झाले. ‘शेतकरी सुखी व्हावा आणि देशात शांतता नांदावी’ अशी प्रार्थना करत डॉक्टर, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्यांनी ही वारी पूर्ण केली. दिवसभर मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची अखंड रीघ लागली होती.
हिंदी भाषिकांच्या श्रावण महिन्यातील पहिल्या संकष्टी चतुर्थी निमित्त, अकोल्याजवळील प्रसिद्ध ‘गायगाव गणपती’ मंदिरात आज भक्तांची मोठी गर्दी उसळली. अकोल्यातील ‘जय श्रीराम ग्रुप’च्या वतीने आयोजित पायदळ वारीचे यंदा २२ वे वर्ष असून, हजारो गणेशभक्त यात सहभागी झाले. ‘शेतकरी सुखी व्हावा आणि देशात शांतता नांदावी’ अशी प्रार्थना करत डॉक्टर, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्यांनी ही वारी पूर्ण केली. दिवसभर मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची अखंड रीघ लागली होती.