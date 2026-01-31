पारंपरिक दागिन्यांचा ट्रेंड! ‘हे’ चिडामोती चोकर डिझाईन्स सौंदर्यात पडतील भर, दिसेल स्टायलिश लुक

सर्वच स्त्रिया सौंदर्यात भर पाडण्यासाठी मराठमोळ्या दागिन्यांसह पूर्वीच्या काळातील दागिने परिधान करतात. दागिने घातल्यानंतर साडीवरील लुक खुलून दिसतो. महिलांना कायमच वेगवेगळ्या डिझाईनचे दागिने घालायला खूप जास्त आवडतात. त्यातील आजीच्या आठवणीतील दागिना म्हणजे चिडामोती चोकर. चिडामोती चोकर पिढ्यांपिढ्यांपासून वापरला जाणारा आकर्षक आणि कोणत्याही लुकवर खुलून दिसणारा दागिना आहे. लहान, नाजूक आणि चमकणाऱ्या चिडामोत्यांची गुंफण करून चोकर तयार केली जाते. चला तर पाहुयात चिडामोती चोकरच्या काही आकर्षक डिझाईन. (फोटो सौजन्य – pinterest)