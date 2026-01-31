Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Get Ready For The India Vs Pakistan Mega Match Know When And What Time The Match Will Start

IND vs PAK U19 Live Streaming : भारत विरुद्ध पाकिस्तान मेगा मॅचसाठी व्हा सज्ज! जाणून घ्या कधी आणि किती वाजता सुरू होईल सामना?

भारत विरुद्ध पाकिस्तान अंडर-19 World Cup चा बहुप्रतिक्षित सामना रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी खेळला जाणार आहे. विश्वचषक सामन्याशी संबंधित काही प्रमुख तपशीलांवर एक नजर टाकूया. 

Updated On: Jan 31, 2026 | 02:58 PM
फोटो सौजन्य - Star Sports सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Star Sports सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये अंडर 19 सामना सुरू व्हायला काही तास शिल्लक राहिले आहेत. या सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे, सेमीफायनलचे तीन संघ निश्चित झाले आहेत आता फक्त 1 संघासाठी जागा शिल्लक आहे. भारताच्या संघाने एकही सामना गमावलेला नाही. भारत विरुद्ध पाकिस्तान अंडर-19 World Cup चा बहुप्रतिक्षित सामना रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी खेळला जाणार आहे. सहसा ICC स्पर्धांमध्ये, भारत आणि पाकिस्तान संघ एकाच गटात असतात आणि चाहत्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यातच भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना पाहण्याची संधी मिळते. 

परंतु अंडर-19 World Cup मध्ये, भारत आणि पाकिस्तान संघांना वेगवेगळ्या गटात ठेवण्यात आले होते, आता सुपर-६ मध्ये या दोन कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये ही ‘महान लढाई’ खेळली जाणार आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तानचा हा सामना उत्साहाने भरलेला असेल, कारण या दोन्ही संघांपैकी फक्त एकच संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि अफगाणिस्तान यांनी आधीच १९ वर्षांखालील विश्वचषकासाठी पात्रता मिळवली आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याद्वारे चौथा संघ निश्चित केला जाईल. 

IND vs PAK U19 : सचिन तेंडुलकरने वैभव सूर्यवंशीसह संपूर्ण संघाला पाकिस्तानविरुद्ध विजयासाठी दिला मोलाचा सल्ला!

भारतात विजय मिळवल्यास थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळेल, तर पाकिस्तानमध्ये विजय मिळवल्यास नेट रन रेटच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल. भारत विरुद्ध पाकिस्तान १९ वर्षांखालील विश्वचषक सामन्याशी संबंधित काही प्रमुख तपशीलांवर एक नजर टाकूया.  भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सुपर 6 चा सामना हा 1 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. 

हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1 वाजता सुरू होणार आहे, तर या सामन्याचे नाणेफेक 12.30 मिनिटांनी होणार आहे. सुपर-६ चा १२ वा सामना बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळला जाईल. भारत विरुद्ध पाकिस्तान अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ सुपर-६ चा १२ वा सामना तुम्ही स्टार स्पोर्ट्सवर टीव्हीवर लाईव्ह पाहू शकता. या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग तुम्ही JioHotstar वर पाहू शकता.

भारतीय अंडर-19 वर्ल्ड कप स्क्वॉड- आयुष म्हात्रे (कर्णधार), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, दीपेश देवेन्द्रन, मोहम्मद एनान, आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलान पटेल, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी

पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप स्क्वॉड- उमर ज़ैब, समीर मिन्हास, नकाब शफीक, मोहम्मद शायान, मोहम्मद सय्याम, मोमिन कमर, हुजैफा अहसन, हमजा जहूर, दानियाल अली खान, अली रजा, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, अब्दुल सुभान, उस्मान खान, फरहान यूसुफ (कर्णधार)

Web Title: Get ready for the india vs pakistan mega match know when and what time the match will start

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 02:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का! दोन मॅचविनर खेळाडू झाले T20 World Cup 2026 मधून बाहेर, निवडकर्त्यांनी केली घोषणा
1

ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का! दोन मॅचविनर खेळाडू झाले T20 World Cup 2026 मधून बाहेर, निवडकर्त्यांनी केली घोषणा

IND vs PAK U19 : सचिन तेंडुलकरने वैभव सूर्यवंशीसह संपूर्ण संघाला पाकिस्तानविरुद्ध विजयासाठी दिला मोलाचा सल्ला!
2

IND vs PAK U19 : सचिन तेंडुलकरने वैभव सूर्यवंशीसह संपूर्ण संघाला पाकिस्तानविरुद्ध विजयासाठी दिला मोलाचा सल्ला!

PAK vs AUS : पाकिस्तानने घरच्या मैदानावर घालवली इज्जत…T20 World Cup 2026 आधी मैदानावर कापले नाक!
3

PAK vs AUS : पाकिस्तानने घरच्या मैदानावर घालवली इज्जत…T20 World Cup 2026 आधी मैदानावर कापले नाक!

DC vs UPW : दिल्लीच्या हातात मुंबईचं भविष्य! DC ने सामना गमावला तर…जेमिमा लढणार आज यूपी वाॅरियर्सशी
4

DC vs UPW : दिल्लीच्या हातात मुंबईचं भविष्य! DC ने सामना गमावला तर…जेमिमा लढणार आज यूपी वाॅरियर्सशी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : मोठी बातमी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गट नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : मोठी बातमी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गट नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड

Jan 31, 2026 | 02:58 PM
IND vs PAK U19 Live Streaming : भारत विरुद्ध पाकिस्तान मेगा मॅचसाठी व्हा सज्ज! जाणून घ्या कधी आणि किती वाजता सुरू होईल सामना?

IND vs PAK U19 Live Streaming : भारत विरुद्ध पाकिस्तान मेगा मॅचसाठी व्हा सज्ज! जाणून घ्या कधी आणि किती वाजता सुरू होईल सामना?

Jan 31, 2026 | 02:58 PM
ढगाळ वातावरणाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वाढली हुडहुडी; लहानांसह, ज्येष्ठांच्या आरोग्यावर परिणाम

ढगाळ वातावरणाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वाढली हुडहुडी; लहानांसह, ज्येष्ठांच्या आरोग्यावर परिणाम

Jan 31, 2026 | 02:58 PM
IND vs NZ 5Th 20I : तिरुवनंतपुरममध्ये संजू सॅमसनचे भविष्य ठरणार! न्यूझीलंडविरुद्ध भारताची ४-१ विजयावर असेल नजर 

IND vs NZ 5Th 20I : तिरुवनंतपुरममध्ये संजू सॅमसनचे भविष्य ठरणार! न्यूझीलंडविरुद्ध भारताची ४-१ विजयावर असेल नजर 

Jan 31, 2026 | 02:55 PM
नॉनव्हेज लव्हर्ससाठी खास; तुम्ही कधी चिकन विंदालू खाल्लं आहे का? रेसिपी जाणून घ्या

नॉनव्हेज लव्हर्ससाठी खास; तुम्ही कधी चिकन विंदालू खाल्लं आहे का? रेसिपी जाणून घ्या

Jan 31, 2026 | 02:50 PM
Salman Khan: ISPL सीझन 3 मध्ये सलमान खानच्या उपस्थितीने रंगत, चाहत्यांना ऑटोग्राफ देताना दिसला अभिनेता

Salman Khan: ISPL सीझन 3 मध्ये सलमान खानच्या उपस्थितीने रंगत, चाहत्यांना ऑटोग्राफ देताना दिसला अभिनेता

Jan 31, 2026 | 02:50 PM
Kolhapur News : आरळा रस्त्याचे काम संथगतीने ; वाहतुकीचा प्रश्न बनलाय गंभीर, वाहनधारकांसह प्रवाशांमधून संताप

Kolhapur News : आरळा रस्त्याचे काम संथगतीने ; वाहतुकीचा प्रश्न बनलाय गंभीर, वाहनधारकांसह प्रवाशांमधून संताप

Jan 31, 2026 | 02:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM