IND vs PAK U19 Live Streaming : भारत विरुद्ध पाकिस्तान मेगा मॅचसाठी व्हा सज्ज! जाणून घ्या कधी आणि किती वाजता सुरू होईल सामना?

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये अंडर 19 सामना सुरू व्हायला काही तास शिल्लक राहिले आहेत. या सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे, सेमीफायनलचे तीन संघ निश्चित झाले आहेत आता फक्त 1 संघासाठी जागा शिल्लक आहे. भारताच्या संघाने एकही सामना गमावलेला नाही. भारत विरुद्ध पाकिस्तान अंडर-19 World Cup चा बहुप्रतिक्षित सामना रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी खेळला जाणार आहे. सहसा ICC स्पर्धांमध्ये, भारत आणि पाकिस्तान संघ एकाच गटात असतात आणि चाहत्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यातच भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना पाहण्याची संधी मिळते.
परंतु अंडर-19 World Cup मध्ये, भारत आणि पाकिस्तान संघांना वेगवेगळ्या गटात ठेवण्यात आले होते, आता सुपर-६ मध्ये या दोन कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये ही ‘महान लढाई’ खेळली जाणार आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तानचा हा सामना उत्साहाने भरलेला असेल, कारण या दोन्ही संघांपैकी फक्त एकच संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि अफगाणिस्तान यांनी आधीच १९ वर्षांखालील विश्वचषकासाठी पात्रता मिळवली आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याद्वारे चौथा संघ निश्चित केला जाईल.
IND vs PAK U19 : सचिन तेंडुलकरने वैभव सूर्यवंशीसह संपूर्ण संघाला पाकिस्तानविरुद्ध विजयासाठी दिला मोलाचा सल्ला!
भारतात विजय मिळवल्यास थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळेल, तर पाकिस्तानमध्ये विजय मिळवल्यास नेट रन रेटच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल. भारत विरुद्ध पाकिस्तान १९ वर्षांखालील विश्वचषक सामन्याशी संबंधित काही प्रमुख तपशीलांवर एक नजर टाकूया. भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सुपर 6 चा सामना हा 1 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे.
हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1 वाजता सुरू होणार आहे, तर या सामन्याचे नाणेफेक 12.30 मिनिटांनी होणार आहे. सुपर-६ चा १२ वा सामना बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळला जाईल. भारत विरुद्ध पाकिस्तान अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ सुपर-६ चा १२ वा सामना तुम्ही स्टार स्पोर्ट्सवर टीव्हीवर लाईव्ह पाहू शकता. या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग तुम्ही JioHotstar वर पाहू शकता.
Team India’s future stars take on their arch-rivals at the ICC Men’s U-19 World Cup and the dominance speaks for itself 🇮🇳🔥#ICCMensU19WC | #INDvPAK 👉 SUN, FEB 1, 12:45 P pic.twitter.com/fdXelJx49x — Star Sports (@StarSportsIndia) January 30, 2026
भारतीय अंडर-19 वर्ल्ड कप स्क्वॉड- आयुष म्हात्रे (कर्णधार), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, दीपेश देवेन्द्रन, मोहम्मद एनान, आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलान पटेल, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी
पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप स्क्वॉड- उमर ज़ैब, समीर मिन्हास, नकाब शफीक, मोहम्मद शायान, मोहम्मद सय्याम, मोमिन कमर, हुजैफा अहसन, हमजा जहूर, दानियाल अली खान, अली रजा, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, अब्दुल सुभान, उस्मान खान, फरहान यूसुफ (कर्णधार)