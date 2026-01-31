Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नॉनव्हेज लव्हर्ससाठी खास; तुम्ही कधी चिकन विंदालू खाल्लं आहे का? रेसिपी जाणून घ्या

Chicken Vindaloo Recipe : चिकन विंदालू हा गोव्यातील खाद्यसंस्कृतीतील एक लोकप्रिय पदार्थ आहे. तुम्हाला काही नवीन ट्राय करायचं असल्यास तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच घरी बनवू शकता.

Updated On: Jan 31, 2026 | 02:50 PM
नॉनव्हेज लव्हर्ससाठी खास; तुम्ही कधी चिकन विंदालू खाल्लं आहे का? रेसिपी जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • चिकन लव्हर्ससाठी खास, आजची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडेल.
  • चिकन विंदालू ही पोर्तुगीज-शैलीतील भाजी आहे.
  • ख्रिसमसच्या वेळी ही रेसिपी खास करून बनवली जाते.
भारतीय स्वयंपाकात मसाल्यांचा वापर हा चवीबरोबरच परंपरेशी जोडलेला असतो. गोव्याच्या खाद्यसंस्कृतीतून आलेली चिकन विंदालू ही अशीच एक खास आणि तिखट–आंबट चवीची रेसिपी आहे, जी देशभरात लोकप्रिय झाली आहे. “विंदालू” या शब्दाचा उगम पोर्तुगीज भाषेतील विन्हा (व्हिनेगर) आणि अल्हो (लसूण) या शब्दांपासून झाल्याचे मानले जाते. मूळ रेसिपीत व्हिनेगर आणि लसूण यांचा ठळक वापर असल्यामुळे या पदार्थाला खास आंबटपणा आणि वेगळीच झणझणीत चव मिळते.

Recipe : सण-समारंभाची वाढवेल शान; घरी बनवा पौष्टिकतेने भरलेला ‘बदामाचा शिरा’

चिकन विंदालू हे साध्या चिकन करीपेक्षा थोडे वेगळे असते. यात कांदा फारसा वापरला जात नाही, तर लाल सुक्या मिरच्या, लसूण, आले, जिरे, दालचिनी, लवंग आणि व्हिनेगर यांचा मेळ असतो. योग्य प्रमाणात मसाले वापरले तर हा पदार्थ जास्त तेलकट न होता खूपच चवदार बनतो. गरमागरम भात, सोलकढी किंवा पोळी–भाकरीसोबत चिकन विंदालू खाल्ल्यावर जेवणाची मजा द्विगुणीत होते. खास प्रसंगी किंवा विकेंडला काहीतरी हटके बनवायचे असेल, तर चिकन विंदालू ही उत्तम निवड ठरू शकते. चला तर मग याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • चिकन – ७५० ग्रॅम (मध्यम तुकडे)
  • सुक्या लाल मिरच्या – ८ ते १०
  • लसूण – १०–१२ पाकळ्या
  • आले – १ इंच तुकडा
  • जिरे – १ टीस्पून
  • काळी मिरी – १ टीस्पून
  • लवंग – ४–५
  • दालचिनी – १ लहान तुकडा
  • हळद – ½ टीस्पून
  • व्हिनेगर – २ टेबलस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • तेल – ३–४ टेबलस्पून
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
निरुपयोगी म्हणून फेकून दिल्या जाणाऱ्या भोपळ्याच्या पानांपासून बनवा कुरकुरीत चमचमीत भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम सुक्या लाल मिरच्या गरम पाण्यात १५–२० मिनिटे भिजत ठेवा.
  • मिरच्या, लसूण, आले, जिरे, मिरी, लवंग आणि दालचिनी एकत्र वाटून जाडसर मसाला तयार करा.
  • या मसाल्यात हळद, मीठ आणि व्हिनेगर घालून चिकन नीट मॅरिनेट करा. किमान १ तास ठेवा.
  • कढईत तेल गरम करून मॅरिनेट केलेले चिकन घाला आणि मध्यम आचेवर परता.
  • झाकण ठेवून चिकन स्वतःच्या रसात शिजू द्या. गरज असल्यास थोडे पाणी घाला.
  • चिकन पूर्ण शिजेपर्यंत आणि मसाला तेल सुटेपर्यंत शिजवा.
  • तयार चिकन विंदालू गरमागरम सर्व्ह करा.
  • चिकन विंदालू हा पदार्थ दुसऱ्या दिवशी अजून जास्त चवदार लागतो. भात, पोळी किंवा पावासोबत तो खास लागतो.

Published On: Jan 31, 2026 | 02:50 PM

