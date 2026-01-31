Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : मोठी बातमी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गट नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड

Sunetra Pawar Oath Ceremony News in Marathi : महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आज (31 जानेवारी ) उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. याचदरम्यान महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी विधिमंडळ पक्षनेतेपदी सुनेत्रा पवार यांचे नाव प्रस्तावित केले होते. त्या राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री बनतील. सुनेत्रा शनिवारी दुपारी विधानभवनात विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी पोहोचल्या.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) राज्यसभा सदस्या सुनेत्रा पवार शनिवारी सायंकाळी ५ वाजता लोकभवन येथे महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. त्या त्यांचे दिवंगत पती आणि पक्षप्रमुख अजित पवार यांची जागा घेतील. ही माहिती लोकभवनने शेअर केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या मसूरी येथे असलेले राज्यपाल आचार्य देवव्रत सायंकाळी ४ वाजता मुंबईत पोहोचतील.
दरम्यान, मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक सुरू झाली आहे.जिथे सुनेत्रा पवार यांना पक्षनेते घोषित केले जाईल. त्यानंतर, त्यांना राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ देण्यात येईल. शनिवारी पहाटे बारामतीहून मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी पक्ष नेत्यांशी चर्चा केली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून काम केलेले अजित पवार यांचे २८ जानेवारी रोजी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात इतर चार जणांसह निधन झाले.
अजित पवार आणि इतर चार जणांचा बुधवारी सकाळी बारामतीला जात असताना विमान अपघातात मृत्यू झाला. पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख झाल्या. सुनेत्रा पवार यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बारामतीतून निवडणूक लढवली होती, परंतु सुप्रिया सुळे यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला. सुनेत्रा सध्या राज्यसभेच्या सदस्या आहेत आणि भविष्यात त्या अजित पवारांच्या रिक्त जागेवरून विधानसभा निवडणूकही लढवू शकतात.
यापूर्वी, महाराष्ट्राचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्री होण्याच्या शक्यतेचे स्वागत केले आणि म्हटले की हा एक चांगला निर्णय होता आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर लोकांना काय हवे होते. पत्रकारांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, “हे चांगले आहे. लोकांना हेच हवे आहे आणि आमचे आमदारही तेच मागत आहेत. हे अगदी बरोबर आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सुनेत्रा ताई विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्या आणि उपमुख्यमंत्री असाव्यात.”
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: NCP legislative party meeting underway at the State Legislative Assembly. Late Deputy CM Ajit Pawar’s wife and Rajya Sabha MP Sunetra Pawar and others are present here. (Video: NCP) pic.twitter.com/OlyS2rHMD5 — ANI (@ANI) January 31, 2026
आजच्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख (शरदचंद्र पवार) आणि अजित पवार यांचे काका शरद पवार यांनी सांगितले की त्यांना महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रीपदासाठी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुनेत्रा पवार यांचे नाव पुढे येत असल्याची माहिती नाही. ते म्हणाले, “मला याबद्दल (उपमुख्यमंत्रीपदासाठी सुनेत्रा पवार यांचे नाव पुढे येत आहे) कोणतीही माहिती नाही. त्यांच्या पक्षाने हा निर्णय घेतला असावा. मी आज वर्तमानपत्रात पाहिले की प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे अशी काही नावे आहेत ज्यांनी काही निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (एससीपी) प्रमुख शरद पवार यांच्या वक्तव्यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. पत्रकारांशी बोलताना तटकरे म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री पदाबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील.