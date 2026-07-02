भारतातील हे १० पारंपारिक साडी प्रकार तुम्हाला माहित आहेत का? एका क्लिकवर पाहून घ्या

भारत हा विविध संस्कृती आणि परंपरांनी नटलेला देश आहे, ज्याची प्रचिती येथील पारंपरिक वस्त्रकलेतून येते. भारतीय महिलांच्या सौंदर्यात भर घालणारी साडी केवळ एक पेहराव नसून, ती देशातील समृद्ध वारसा, इतिहास आणि कुशल कारागिरीचे जिवंत प्रतीक आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येक राज्याची स्वतःची अशी वैशिष्ट्यपूर्ण विणकाम पद्धत, पोत आणि नक्षीकाम आहे. कुठे अस्सल सोन्या-चांदीच्या जरीने मढलेली पैठणी आणि बनारसी साडीचा शाही थाट दिसतो, तर कुठे चंदेरी आणि जामदानी साडीचा तलमपणा मनाला भुरळ पाडतो. भौगोलिक परिस्थिती, सांस्कृतिक सण आणि स्थानिक कलाकुसरीनुसार प्रत्येक साडीला एक वेगळी ओळख मिळाली आहे. चला तर मग, भारताच्या या गौरवशाली वस्त्रवैभवाचा परिचय करून देणाऱ्या आणि प्रत्येक स्त्रीच्या कपाटाची शोभा वाढवणाऱ्या १० प्रमुख पारंपरिक साड्यांची माहिती घेऊया,