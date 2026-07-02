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भारतातील हे १० पारंपारिक साडी प्रकार तुम्हाला माहित आहेत का? एका क्लिकवर पाहून घ्या

भारत हा विविध संस्कृती आणि परंपरांनी नटलेला देश आहे, ज्याची प्रचिती येथील पारंपरिक वस्त्रकलेतून येते. भारतीय महिलांच्या सौंदर्यात भर घालणारी साडी केवळ एक पेहराव नसून, ती देशातील समृद्ध वारसा, इतिहास आणि कुशल कारागिरीचे जिवंत प्रतीक आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येक राज्याची स्वतःची अशी वैशिष्ट्यपूर्ण विणकाम पद्धत, पोत आणि नक्षीकाम आहे. कुठे अस्सल सोन्या-चांदीच्या जरीने मढलेली पैठणी आणि बनारसी साडीचा शाही थाट दिसतो, तर कुठे चंदेरी आणि जामदानी साडीचा तलमपणा मनाला भुरळ पाडतो. भौगोलिक परिस्थिती, सांस्कृतिक सण आणि स्थानिक कलाकुसरीनुसार प्रत्येक साडीला एक वेगळी ओळख मिळाली आहे. चला तर मग, भारताच्या या गौरवशाली वस्त्रवैभवाचा परिचय करून देणाऱ्या आणि प्रत्येक स्त्रीच्या कपाटाची शोभा वाढवणाऱ्या १० प्रमुख पारंपरिक साड्यांची माहिती घेऊया,

Updated On: Jul 02, 2026 | 07:35 AM
भारतातील हे १० पारंपारिक साडी प्रकार तुम्हाला माहित आहेत का? एका क्लिकवर पाहून घ्या
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1 / 10 पटोला साडी (गुजरात) गुजरातच्या पाटण शहरात बनणारी पटोला साडी ही दुहेरी इकत विणकामाचे एक अत्यंत कठीण आणि महागडे कलाकुसर आहे. या साडीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती दोन्ही बाजूंनी सारखीच दिसते आणि तिचा रंग अनेक दशके फिका पडत नाही.

पटोला साडी (गुजरात) गुजरातच्या पाटण शहरात बनणारी पटोला साडी ही दुहेरी इकत विणकामाचे एक अत्यंत कठीण आणि महागडे कलाकुसर आहे. या साडीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती दोन्ही बाजूंनी सारखीच दिसते आणि तिचा रंग अनेक दशके फिका पडत नाही.

2 / 10 मुगा सिल्क साडी (आसाम) आसाममध्ये मिळणाऱ्या विशेष मुगा प्रकराच्या रेशमापासून ही साडी बनवली जाते, ज्याला नैसर्गिक सोनेरी चमक असते. ही साडी अत्यंत टिकाऊ मानली जाते आणि प्रत्येक धुण्यानंतर तिची चमक अधिकच वाढते.

मुगा सिल्क साडी (आसाम) आसाममध्ये मिळणाऱ्या विशेष मुगा प्रकराच्या रेशमापासून ही साडी बनवली जाते, ज्याला नैसर्गिक सोनेरी चमक असते. ही साडी अत्यंत टिकाऊ मानली जाते आणि प्रत्येक धुण्यानंतर तिची चमक अधिकच वाढते.

3 / 10 जामदानी साडी (पश्चिम बंगाल) जामदानी साडी ही तिच्या मलमल कापडावरील नक्षीकामासाठी आणि अत्यंत तलम पोतासाठी ऐतिहासिक काळापासून प्रसिद्ध आहे. कापड विणतानाच त्यावर हाताने धागे जोडून विविध फुलांची आणि पानांची नक्षी हुबेहूब उमटवली जाते.

जामदानी साडी (पश्चिम बंगाल) जामदानी साडी ही तिच्या मलमल कापडावरील नक्षीकामासाठी आणि अत्यंत तलम पोतासाठी ऐतिहासिक काळापासून प्रसिद्ध आहे. कापड विणतानाच त्यावर हाताने धागे जोडून विविध फुलांची आणि पानांची नक्षी हुबेहूब उमटवली जाते.

4 / 10 संबलपुरी साडी (ओडिशा) ओडिशाची संबलपुरी साडी ही तिच्या इकत विणकाम पद्धतीसाठी आणि भूमितीय नक्षीकामासाठी प्रसिद्ध आहे. धागे विणण्यापूर्वीच त्यांना विशिष्ट पद्धतीने रंगवून ही साडी हातमागावर अत्यंत कष्टाने तयार केली जाते.

संबलपुरी साडी (ओडिशा) ओडिशाची संबलपुरी साडी ही तिच्या इकत विणकाम पद्धतीसाठी आणि भूमितीय नक्षीकामासाठी प्रसिद्ध आहे. धागे विणण्यापूर्वीच त्यांना विशिष्ट पद्धतीने रंगवून ही साडी हातमागावर अत्यंत कष्टाने तयार केली जाते.

5 / 10 कासावू साडी (केरल)केरळची पारंपरिक कासावू साडी तिच्या साधेपणासाठी आणि सात्विकतेसाठी ओळखली जाते. संपूर्ण पांढऱ्या किंवा क्रीम रंगाच्या या सुती साडीला केवळ सोन्याच्या जरीचा काठ असतो, जो अतिशय शालीन लूक देतो.

कासावू साडी (केरल)केरळची पारंपरिक कासावू साडी तिच्या साधेपणासाठी आणि सात्विकतेसाठी ओळखली जाते. संपूर्ण पांढऱ्या किंवा क्रीम रंगाच्या या सुती साडीला केवळ सोन्याच्या जरीचा काठ असतो, जो अतिशय शालीन लूक देतो.

6 / 10 बांधणी साडी (गुजरात आणि राजस्थान) बांधणी साडी ही कापडाला ठिकठिकाणी लहान गाठी बांधून, रंगात बुडवून तयार केल्या जाणाऱ्या पारंपरिक टाय-अँड-डाय पद्धतीचे अप्रतिम उदाहरण आहे. या साड्यांचे चमकदार रंग आणि त्यावरील ठिपक्यांची नक्षी सण-उत्सवांमध्ये अतिशय उठून दिसते.

बांधणी साडी (गुजरात आणि राजस्थान) बांधणी साडी ही कापडाला ठिकठिकाणी लहान गाठी बांधून, रंगात बुडवून तयार केल्या जाणाऱ्या पारंपरिक टाय-अँड-डाय पद्धतीचे अप्रतिम उदाहरण आहे. या साड्यांचे चमकदार रंग आणि त्यावरील ठिपक्यांची नक्षी सण-उत्सवांमध्ये अतिशय उठून दिसते.

7 / 10 चंदेरी साडी (मध्य प्रदेश) चंदेरी साडी ही तिच्या हलक्या वजनासाठी आणि पारदर्शक पोतासाठी महिलांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. रेशीम आणि सुती धाग्यांचे मिश्रण करून विणलेल्या या साडीवर पारंपरिक नाणी आणि फुलांचे नाजूक नक्षीकाम असते.

चंदेरी साडी (मध्य प्रदेश) चंदेरी साडी ही तिच्या हलक्या वजनासाठी आणि पारदर्शक पोतासाठी महिलांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. रेशीम आणि सुती धाग्यांचे मिश्रण करून विणलेल्या या साडीवर पारंपरिक नाणी आणि फुलांचे नाजूक नक्षीकाम असते.

8 / 10 पैठणी साडी (महाराष्ट्र) महाराष्ट्राची शान असलेली पैठणी साडी तिच्या अस्सल रेशमी पोत आणि पदरावरील देखण्या मोरांच्या नक्षीकामासाठी प्रसिद्ध आहे. सोन्याच्या किंवा चांदीच्या जरिचा वापर करून हाताने विणलेली ही साडी प्रत्येक महाराष्ट्रीयन सणाचे आणि लग्नाचे मुख्य आकर्षण असते.

पैठणी साडी (महाराष्ट्र) महाराष्ट्राची शान असलेली पैठणी साडी तिच्या अस्सल रेशमी पोत आणि पदरावरील देखण्या मोरांच्या नक्षीकामासाठी प्रसिद्ध आहे. सोन्याच्या किंवा चांदीच्या जरिचा वापर करून हाताने विणलेली ही साडी प्रत्येक महाराष्ट्रीयन सणाचे आणि लग्नाचे मुख्य आकर्षण असते.

9 / 10 बनारसी साडी (उत्तर प्रदेश) वाराणसीमध्ये विणली जाणारी बनारसी साडी तिच्या जड सुवर्ण आणि चांदीच्या जरीच्या नक्षीकामासाठी जगभर ओळखली जाते. शुद्ध रेशमापासून बनवलेली ही साडी तिच्या शाही लूकमुळे भारतीय नववधूंची पहिली पसंती असते.

बनारसी साडी (उत्तर प्रदेश) वाराणसीमध्ये विणली जाणारी बनारसी साडी तिच्या जड सुवर्ण आणि चांदीच्या जरीच्या नक्षीकामासाठी जगभर ओळखली जाते. शुद्ध रेशमापासून बनवलेली ही साडी तिच्या शाही लूकमुळे भारतीय नववधूंची पहिली पसंती असते.

10 / 10 कांजीवरम साडी (तमिळनाडू) दक्षिण भारताचे वैभव असलेली कांजीवरम साडी तिच्या जाड रेशमासाठी आणि मंदिराच्या नक्षीकाम असलेल्या रुंद काठांसाठी ओळखली जाते. या साड्यांचे काठ आणि पदर मुख्य साडीपेक्षा वेगळ्या रंगात अत्यंत सुबकपणे विणलेले असतात.

कांजीवरम साडी (तमिळनाडू) दक्षिण भारताचे वैभव असलेली कांजीवरम साडी तिच्या जाड रेशमासाठी आणि मंदिराच्या नक्षीकाम असलेल्या रुंद काठांसाठी ओळखली जाते. या साड्यांचे काठ आणि पदर मुख्य साडीपेक्षा वेगळ्या रंगात अत्यंत सुबकपणे विणलेले असतात.

Web Title: Traditional ethnic sarris of india lifestyle

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Published On: Jul 02, 2026 | 07:00 AM

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