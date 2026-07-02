पैठणी साडी आणि ‘मोर’ यांचे अतूट नाते काय? जाणून घ्या पैठणीचा राजेशाही इतिहास आणि पदरावरील नक्षीमागील रहस्य!

महाराष्ट्राचे महावस्त्र आणि अस्सल मराठमोळ्या संस्कृतीचे वैभव मानली जाणारी पैठणी साडी केवळ एक वस्त्र नसून तो एक समृद्ध ऐतिहासिक वारसा आहे. कोणत्याही शुभकार्यात किंवा सणासुदीला पैठणी नेसल्याशिवाय मराठी स्त्रीचा साज पूर्ण होत नाही. परंतु, या राजेशाही साडीचा शोध कधी लागला आणि तिच्या पदरावर मोराचीच नक्षी प्रामुख्याने का विणली जाते, यामागे एक रंजक इतिहास आहे.
१. पैठणी साडीचा शोध आणि इतिहास
पैठणी साडीचा इतिहास तब्बल २००० वर्षांपेक्षाही जुना आहे. या विणकलेचा उगम गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेल्या औरंगाबाद (आताचे छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यातील ‘पैठण’ (तत्कालीन प्रतिष्ठान) या शहरात झाला. सातवाहन राजवंशाच्या काळात (इ.स. पूर्व २ रे शतक ते इ.स. २ रे शतक) पैठणी विणकामाला खऱ्या अर्थाने राजाश्रय मिळाला आणि या कलेचा शोध लागला.
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त्या काळात पैठण हे एक मोठे व्यापारी केंद्र होते. येथील कारागीर शुद्ध रेशीम आणि सोन्या-चांदीच्या जरिचा वापर करून अत्यंत तलम साड्या विणत असत. ही वस्त्रे इतकी मौल्यवान आणि आकर्षक होती की, रोम, ग्रीस आणि इजिप्तसारख्या देशांमध्ये त्यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जायची. पुढे पेशवाईच्या काळातही पैठणीला मोठे प्रोत्साहन मिळाले.
२. पैठणीवर मोराचीच नक्षी का असते?
पैठणी साडी म्हटली की डोळ्यांसमोर येतो तो तिचा भरगच्च विणलेला पदर आणि त्यावर डोलणारे मोर. पैठणीवर मोराची नक्षी असण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत: