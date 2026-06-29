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Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Updated On: Jun 29, 2026 | 03:39 PM IST
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सारांश

लातूर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी थकीत वेतनासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज महापालिका कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरू केलंय... मागील दोन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, थकीत पगार मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केलाय.

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लातूर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी थकीत वेतनासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज महापालिका कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरू केलंय… मागील दोन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, थकीत पगार मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केलाय… महापालिकेतील विविध श्रेणीतील सुमारे अकराशे कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. वेतन नियमित आणि वेळेवर द्यावे तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम दोन टप्प्यांत अदा करावी, अशा प्रमुख मागण्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत…दरम्यान, या आंदोलनामुळे महापालिकेच्या कामकाजावर परिणाम झालाय…

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विस्तार

 

लातूर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी थकीत वेतनासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज महापालिका कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरू केलंय… मागील दोन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, थकीत पगार मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केलाय… महापालिकेतील विविध श्रेणीतील सुमारे अकराशे कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. वेतन नियमित आणि वेळेवर द्यावे तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम दोन टप्प्यांत अदा करावी, अशा प्रमुख मागण्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत…दरम्यान, या आंदोलनामुळे महापालिकेच्या कामकाजावर परिणाम झालाय…

Web Title: Latur wont budge until salaries are received latur municipal corporation operations completely stalled

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Published On: Jun 29, 2026 | 03:39 PM

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