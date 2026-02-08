ताज्या ओल्या हळदीचा ‘या’ पद्धतीने वापर केल्यास केसांच्या समस्या होतील कायमच्या दूर, दिसतील मजबूत केस

केस गळणे ही अतिशय सामान्य समस्या झाली आहे. महिला पुरुषांपासून ते अगदी लहान मुलांपर्यंत प्रत्येकाचे केस गळतात. केस गळणे, केसांमध्ये कोंडा होणे, केस तुटणे, केसांची वाढ न होणे इत्यादी केसांसंबधित समस्या वाढू लागल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दुर्लक्ष केले जाते. पण कालातंराने केस गळून टक्कल पडते. अशावेळी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट करून घेतात. पण सतत केलेल्या ट्रीटमेंटमुळे केसांची वाढ पूर्णपणे थांबते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला निरोगी केसांसाठी कच्च्या हळदीचा वापर कशा पद्धतीने करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर. (फोटो सौजन्य – istock)