ताज्या ओल्या हळदीचा ‘या’ पद्धतीने वापर केल्यास केसांच्या समस्या होतील कायमच्या दूर, दिसतील मजबूत केस

केस गळणे ही अतिशय सामान्य समस्या झाली आहे. महिला पुरुषांपासून ते अगदी लहान मुलांपर्यंत प्रत्येकाचे केस गळतात. केस गळणे, केसांमध्ये कोंडा होणे, केस तुटणे, केसांची वाढ न होणे इत्यादी केसांसंबधित समस्या वाढू लागल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दुर्लक्ष केले जाते. पण कालातंराने केस गळून टक्कल पडते. अशावेळी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट करून घेतात. पण सतत केलेल्या ट्रीटमेंटमुळे केसांची वाढ पूर्णपणे थांबते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला निरोगी केसांसाठी कच्च्या हळदीचा वापर कशा पद्धतीने करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

Updated On: Feb 08, 2026 | 12:30 PM
ओल्या हळदीमधील अँटी-बॅक्टेरिअल आणि अँटी-फंगल गुणधर्म आढळून येतात, ज्यामुळे केसांमध्ये वाढलेला कोंडा आणि टाळूवर वाढलेले इन्फेक्शन कमी होते. याशिवाय टाळूवरील त्वचेला आलेली सूज सुद्धा कमी होते.

ओल्या हळदीमधील अँटी-बॅक्टेरिअल आणि अँटी-फंगल गुणधर्म आढळून येतात, ज्यामुळे केसांमध्ये वाढलेला कोंडा आणि टाळूवर वाढलेले इन्फेक्शन कमी होते. याशिवाय टाळूवरील त्वचेला आलेली सूज सुद्धा कमी होते.

ओली हळद तुम्ही खोबऱ्याच्या तेलात सुद्धा मिक्स करून लावू शकता. काहीवेळ हळद केसांमध्ये लावून ठेवल्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे केसांच्या समस्या दूर होतील.

ओली हळद तुम्ही खोबऱ्याच्या तेलात सुद्धा मिक्स करून लावू शकता. काहीवेळ हळद केसांमध्ये लावून ठेवल्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे केसांच्या समस्या दूर होतील.

ओल्या हळदीतील करक्यूमिन केस आणि त्वचेसाठी फायदेशीर ठरते. तसेच यात असलेले अँटी-ऑक्सिडेंट आणि अँटी-इन्फ्लामेटरी गुणधर्म रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत करतात.

ओल्या हळदीतील करक्यूमिन केस आणि त्वचेसाठी फायदेशीर ठरते. तसेच यात असलेले अँटी-ऑक्सिडेंट आणि अँटी-इन्फ्लामेटरी गुणधर्म रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत करतात.

हल्ली तरुण वयातच केस पांढरे होतात. केस पांढरे झाल्यानंतर हेअर डाय किंवा कलर लावण्याऐवजी कच्ची हळद लावावी. यामध्ये असलेले कॉपर, आयर्न आणि इतरही अनेक औषधी गुणधर्म केस काळेभोर करतात.

हल्ली तरुण वयातच केस पांढरे होतात. केस पांढरे झाल्यानंतर हेअर डाय किंवा कलर लावण्याऐवजी कच्ची हळद लावावी. यामध्ये असलेले कॉपर, आयर्न आणि इतरही अनेक औषधी गुणधर्म केस काळेभोर करतात.

कच्च्या हळदीची तयार केलेली पेस्ट कोरफड जेल किंवा खोबरेल तेलात मिक्स करून लावावी. त्यानंतर ४० ते ४५ मिनिटं ठेवून नंतर पाण्याने केस स्वच्छ धुवून टाकावेत. हा उपाय आठवड्यातून एकदा केल्यास फरक दिसून येईल.

कच्च्या हळदीची तयार केलेली पेस्ट कोरफड जेल किंवा खोबरेल तेलात मिक्स करून लावावी. त्यानंतर ४० ते ४५ मिनिटं ठेवून नंतर पाण्याने केस स्वच्छ धुवून टाकावेत. हा उपाय आठवड्यातून एकदा केल्यास फरक दिसून येईल.

Published On: Feb 08, 2026 | 12:30 PM

